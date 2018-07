Eine Strukturwandlung im deutschen Kapitalgüterexport ist nicht zu verkennen. Von dem industriell Erfahreneren wünscht der Auslandskunde immer häufiger, daß er einen Geschäftsabschluß mit einer Kapitalbeteiligung „abrundet“. Die Verantwortung der deutschen Exportfirma im neu entstehenden Unternehmen soll damit noch verstärkt werden. Die deutsche Kapitalgüterindustrie wird sich allein schon aus Wettbewerbsgründen diesen Wünschen nicht entziehen können.

Aber abgesehen von den Schwierigkeiten, das erforderliche Kapital bereitzustellen, scheinen vor allem die jüngsten (anscheinend vorübergehenden) Beschlagnahmen deutscher Vermögenswerte durch die neue argentinische Regierung in manchen Unternehmensleitungen skeptische Bedenken geweckt zu haben. Dipl.-Ing. Heinrich Jakopp, Vorstandsmitglied der Klöckner – Humboldt – Deutz AG, Köln (die Gesellschaft beklagt die Beschlagnahme ihrer Beteiligungsgesellschaft in Buenos Aires), sagte in der HV seiner Gesellschaft in Köln: „Uns scheint, daß der Wunsch des Auslandes nach deutscher Kapitalbeteiligung durch eine fast zur Übung gewordene Neigung zur Beschlagnahme nicht gerade gefördert wird.“

Im übrigen sieht die Verwaltung der von den argentinischen Behörden verlangten Beweisführung eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufes mit Ruhe entgegen. Der Vertragsabschluß, mit dem die Wiederbenutzung der seit dem Kriege beschlagnahmten Marke „Deutz“ verbunden war, ist das Ergebnis einer internationalen Ausschreibung. Für die Traktorenlieferung hat die Gesellschaft von der damaligen argentinischen Regierung bereits für einen Zeitraum von vier Jahren Importlizenzen und unwiderrufliche Akkreditive erhalten.

Ein weiterer wichtiger Punkt auf der HV war die Investitionspolitik. Obgleich die Investitionen aus eigenen Mitteln durchgeführt worden sind, hat man die Belange der Aktionäre durch Zahlung angemessener Dividenden berücksichtigt. Für 1954 wurde die Dividende auf 9 (7) v. H. erhöht. Von insgesamt 97 Mill. DM Investierungen seit der Währungsreform wurden 91 Mill. aus Abschreibungen finanziert. Im laufenden Geschäftsjahr sind weitere Investitionen von rund 25 Mill. vorgesehen, die voraussichtlich zu 75 v. H. aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Auch in Zukunft, so sagte der Vorsitzende des AR, Dr. Günther Henle, werde die Investitionspolitik weniger auf Kapazitätserweiterungen als auf Modernisierung und Rationalisierung der vorhandenen Kapazitäten gerichtet sein.

Dazu wurde vom Vorstand erklärt, daß bis Ende des laufenden Jahres eine Fertigungskapazität vorhanden sein wird, die keiner Ausweitung mehr bedürfe. Das Schwergewicht der Bemühungen liege dann in der ständigen Auslastung der vorhandenen Kapazität. Eine andere Überlegung sei es allerdings, inwieweit die Gesellschaft ihrem derzeitigen Produktionsprogramm zusätzliche Fertigungen anfügen wolle. Dafür bestünden auf dem motorischen Gebiet verschiedene Möglichkeiten. –t