In seinem Geschäftsbericht 1954/55 (30. 6.) meldet der Gutehoffnungshütte Aktienverein den Abschluß der ihm auf Grund alliierter Anordnung auferlegten Neuordnungsmaßnahmen. Damit ist ein unerquicklicher Teil der Konzernpolitik des Unternehmens beendet und ein neuer Abschnitt stehtbevor. Auf der HV des Hüttenwerk Oberhausen (aus dem GHH-Komplex ausgegliedert) wurden Andeutungen über eine Rekonzentration mit der Bergbau Neue Hoffnung AG gemacht; über die Pläne des GHH Aktienvereins wird in den jetzt vorliegenden Erläuterungen zum Jahresabschluß noch nichts erläutert. Vielleicht ist auch hier die HV der richtige Ort, um den Aktionären den Umriß künftigerGesellschaftsplanung mitzuteilen.

Die Tatsache, daß die Dividende für 1954/55 auf 8 v. H. belassen wurde, ist kein echter Spiegel für die Entwicklung der dem GHH-Aktienverein nahestehenden und angeschlossenen Unternehmen. Es wird im Bericht ausdrücklich festgestellt, daß die Erträge durch steigende Materialpreise und Löhne nicht wesentlich geschmälert worden sind. Wenn gleichzeitig gesagt wird, daß die verrechneten Lieferungen aller Gesellschaften mit 1,9 Mrd. DM einen neuen Höchststand erreichten und der Auftragsbestand gegenüber dem Vorjahr um 42 v. H. gestiegen ist, dann muß davon auch die Ertragssituation günstig berührt worden sein.

Die Gesellschaften sind im Berichtsjahr offensichtlich auf breiter Basis in den Genuß der bisherigen erheblichen Investitionen zur Modernisierung und Rationalisierung ihrer Anlagen gekommen. Der Wettbewerb im Inland hat den Absatz nicht beeinträchtigt, und auf den Auslandsmärkten gelang es, mit Hilfe besonderer Finanzierungsmethoden die Umsätze zu steigern.

Schatten auf die zweifellos günstigen Zukunftsaussichten fallen von der Materialseite her. Die Beschaffung macht schon jetzt Schwierigkeiten, obwohl die Rüstung noch nicht angelaufen ist. Von hier aus könnten Preisbelastungen ausgehen, die zur Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit auf den Auslandsmärkten ebenso beitragen könnten wie ein ungünstiger werdendes Verhältnis von Kosten zu Erlösen. In dem gleichfalls vorliegenden Geschäftsbericht der GHH Sterkrade AG wird auch bereits von einem Auseinanderklaffen von Kosten und Erträgen gesprochen.

GHH Sterkrade AG, die mit dem GHH-Aktienverein durch einen Organschaftsvertrag verbunden ist, meldet eine erhebliche Umsatzsteigerung: eine Folge der hohen Nachfrage nach Investitionsgütern. Der gestiegene Auftragsbestand sichert dem Unternehmen eine weiter aufsteigende Linie. In der Bilanz per 30. 6. 1955 fällt wieder die Abschreibungsquote von 11,2 Mill. DM auf, die nicht ganz die Hälfte des 25 Mill. betragenden AK ausmacht. Die Investitionen wurden nicht ganz durch die Abschreibungen gedeckt, so daß das Anlagevermögen mit 57,3 um etwa 7 Mill. erhöht zu Buch steht. Im Umlaufvermögen von 121 Mill. sind 16,9 Mill. enthalten, die als Vorlage an den GHH-Aktienverein geleistet wurden, l’nter den Verbindlichkeiten enthält der Posten Kundenanzahlungen 51,2 Mill, der auf der Aktivseite kein entsprechendes Gegengewicht findet und der einen Hinweis auf die Finanzierungsmethoden gibt. ue