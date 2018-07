Inhalt Seite 1 — Das „Hohe Haus“ tagt im Hörsaal C Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Gresmann

Manchmal geschieht es zur selben Stunde, in welcher der Bundestagspräsident die Bundestagssitzung eröffnet, daß noch ein anderer Parlamentspräsident zur Glocke greift: „Bitte Platz nehmen!“ Der Ort ist der Hörsaal C der Hamburger Universität. Die Abgeordneten, die sich jetzt auf den etwas knarrenden Bänken niederlassen, haben ihren Bonner Kollegen eines voraus: Sie dürfen rauchen. Soeben hat ein Pedell, der diesmal das unübersehbar an der Vorderwand prangende Verbotsschild ignoriert, eigenhändig Aschenbecher an auf die Sitzreihen verteilt. Ein zweitesmal schwingt der Präsident die Glocke, das Gemurmel verebbt – die Sitzung des Hamburger Studentenparlaments hat begonnen. Streng nach parlamentsüblichem Rituell exerziert man die Präluminarien durch und einigt sich auf die Tagesordnung der seit Bestehen dieser Institution immerhin schon 78. Zusammenkunft. Vor Eintritt in die Tagesordnung können, wie der Präsident, der mit seinen beiden Schriftführern neben dem Katheder Platz genommen hat, routinemäßig mitteilt, Anfragen an den AStA – in Langdeutsch: Allgemeinen Studenten-Ausschuß – gerichtet werden. Schon geht es medias in res: „Kann der AStA etwas dagegen unternehmen, daß der Kaffeegang in der Mensa abends so jämmerlich beleuchtet ist? Man verdirbt sich beim Lesen dort die Augen.“ Der AStA-Vorsitzende verspricht, für Abhilfe zu sorgen. Ein anderer Abgeordneter will wissen: „Sieht der AStA eine Möglichkeit, den aus der SBZ geflohenen Studenten eine bessere Hilfe angedeihen zu lassen – nicht nur materiell?“ In einer ausführlichen Antwort legt die Sozialreferentin des AStA die schon bestehenden Hilfsmöglichkeiten dar.

Die Anfragen sind beendet, das Haus geht zur Tagesordnung über. Punkt für Punkt arbeiten sich die Abgeordneten geduldig voran. Der AStA-Vorsitzende gibt einen Bericht über das Universitäts-Bauprogramm und wird beauftragt, diesen und jenen Wunsch der Studenten „höheren Orts“ vorzutragen. Anschließend erörtert man die Möglichkeiten, die studentische Krankenversorgung zu verbessern. Weiterhin geht es um einen Zusatz zum § 212 der Geschäfstsordnung – der längsten der Welt übrigens, wie man hört –, der den Ausschluß jener Mitglieder vorsieht, die zum zweiten Male unentschuldigt gefehlt haben. Dann berät man über den Ankauf eines Segelflugzeugs aus Mitteln der Studentenschaft. Dann ... dann ... dann ...

Der kleine Zeiger an der Uhr über dem Eingang hat schon mehrere Kreise geschlagen, und die Aschenbecher füllen sich. Aber die Debatten bleiben lebhaft wie zu Beginn. Doch bei aller Lebhaftigkeit, bei aller Schärfe in den hin und wieder mit rhetorischer Bravour gerittenen Attacken bleibt die Diskussion immer sachlich, und die „parlamentarischen Spielregeln“ werden mit Sorgfalt eingehalten. Man spürt deutlich, daß man es hier mit einer schon seit langem eingespielten Körperschaft zu tun hat. Ihre Anfänge liegen jetzt auch schon über zehn Jahre zurück ...

Als am 15. Mai 1945 – wenige Tage nach der Kapitulation also – im kleinen Hörsaal des Pathologischen Instituts in Hamburg-Eppendorf 19 Studenten in noch nicht einmal eingefärbten Wehrmachtsuniformen den Zentralausschuß der Hamburger Studentenvereinigung, den Vorläufer des AStA, gründeten, war damit nicht allein das erste demokratische Selbstverwaltungsorgan Hamburgs, sondern gleichzeitig die erste deutsche Studentenvertretung geschaffen Heute gibt es an jeder westdeutschen Universität oder Hochschule einen AStA. Er ist ein freigewähltes Gremium, das die Studentenschaft vertritt. Zum Teil werden diese Ausschüsse von den Studenten unmittelbar gewählt, zum Teil von Parlamenten, die ihrerseits aus freien und geheimen Studenten wählen hervorgegangen.

Ein solches Parlament als eine Art von Legislative gibt es in Hamburg seit 1948. Heute besteht es aus 83 Mitgliedern – auf rund 75 Studierende kommt also ein Abgeordneter. Wahlen zum Parlament finden in jedem Semester statt, und zwar wird jeweils die Hälfte der Sitze frei, so daß jedes Mitglied der Versammlung ein Jahr lang angehört. Das Parlament, dessen Fraktionen sich nach Fakultäten gliedern, tritt während des Semesters alle 14 Tage zusammen, debattiert aktuelle studentische Fragen und legt die Richtlinien für die studentische Selbstverwaltung fest.

Die Hauptarbeit jedoch hat der AStA zu leisten. Sein erster und zweiter Vorsitzender werden vom Parlament gewählt, holen sich ihre sieben „Ressortchefs“, die Referenten, zusammen – und können für die kommenden zwölf Monate ihr Studium gut und gern an den Nagel hängen.