Lebhaft wird gegenwärtig über die Möglichkeiten einer Umgestaltung des Systems der Wohnungsbaufinanzierung diskutiert. Die erfreuliche Entwicklung des Kapitalmarktes, die sich selbst durch den erheblichen steuerlichen Förderungsabbau im vergangenen Jahr nicht aufhalten ließ, macht eine weitgehende Ersetzung der den Steuerzahler belastenden öffentlichen Kapitalbeihilfen durch Mittel des freien Kapitalmarktes möglich.

Dem Wohnungsbaupolitiker bietet sich eine Reihe von Instrumenten an, mit denen er die Brücke zum Privatwirtschaftlichen Ufer der Wohnungsbaufinanzierung schlagen kann. Besonders geeignet erscheint neben der Mietbeihilfe und der Zinssubvention vor allem die öffentliche Bürgschaft, die man vom Standpunkt der Marktwirtschaft aus vielleicht als das eleganteste Mittel zur Lösung des Überleitungsproblems ansehen kann. Zudem spricht für einen künftig stärkeren Einsatz von Bürgschaften auch die Erfahrung, daß der öffentliche Haushalt von tatsächlichen Belastungen aus Bürgschaftsübernahmen nahezu ganz verschont bleibt.

Schon einmal haben wir den sich gegenwärtig anbahnenden Kurswechsel in der Wohnungsbaupolitik – in verblüffender Ähnlichkeit sogar – erlebt. Wir erinnern uns an das Jahr 1926, in dem zur Ersetzung der bis zu 50 v. H. der Gesamtkosten betragenden Kapitalbeihilfen auf-Zinszuschüsse und öffentliche Bürgschaften umgeschaltet wurde. Das geschah in einem Finanzierungsraum, der etwa 40 bis 60 v. H. der gesamten Baukosten umfaßte. Damals hat die öffentliche Hand mit der Absicherung dieses Finarizierungsabschnittes zweifellos einem echten Bedürfnis des Wohnungsbaues Rechnung, getragen. Heute aber müssen wir uns davor hüten, die früheren Maßnahmen einfach kopieren zu wollen.

In der Zwischenzeit sind nämlich die Bausparkassen in einer Größenordnung auf den Plan getreten, die sich von der früherer Jahre so entscheidend abhebt, daß man die wohnungsbaupolitischen Konsequenzen daraus nicht mehr übersehen sollte. Mehr als eine Million Bausparer sind es gegenwärtig, denen wir nicht zuletzt die anhaltende Expansionskraft unseres Wohnungsbaues zu verdanken haben. Das hat sich in 1954 um so deutlicher gezeigt, als es vermöge der Leistungssteigerung der Bausparkassen gelang, die durch das relative Nachlassen der öffentlichen Kapitalbeihilfen entstandene Finanzierungslücke im nachstelligen Beleihungsraum zu schließen und sogar das Wohnungsvolumen des Vorjahres nochmals zu erhöhen. Die Bausparkassen haben damit eine Position erreicht, die sie zur wichtigsten Sammelstelle von Privatkapital für den Wohnungsbau werden ließ. Schon 1954 wurden auf dem Wege des Bausparens 82 000 vorwiegend in der Form des Eigenheimes erstellte Wohnungen finanziert, und in diesem Jahr werden es nicht weniger als 100 000 Wohnungseinheiten sein.

Diese kapitalwirtschaftliche Kraft des Bausparens wird uns Zug um Zug eine marktnähere Wohnungsbaufinanzierung gestatten. Die ersten Maßnahmen zur Überleitung in eine neue Phase der Wohnungsbaupolitik scheinen aber nicht gerade von solchen Überlegungen getragen zu sein. Denn wenn man Sparpolitik und Wohnungsbaupolitik auseinanderzuhalten versteht, muß man zu dem Ergebnis kommen, daß an den Interessen der Bausparer – was die Wohnungsbaupolitik betrifft – vorbeigegangen wird. Zu einer solchen Kritik fordern die jüngsten Gesetze verschiedener Länder heraus, die zur Ausweitung des erststelligen Beleihungsraumes Bürgschaften und für die verbürgten Abschnitte zur Sicherung einer tragbaren Miete teilweise noch Zinssubventionen versehen. Nach diesen Gesetzen wird also einzig und allein eine Rangstelle subventioniert, die durch die Bausparkassen ohne öffentliche Hilfestellung bedient werden kann. Damit aber scheidet der Bausparer aus dem Kreise der Begünstigten aus, und das bedeutet, daß eine Ersetzung der öffentlichen Kapitalsubventionen nur teilweise gelingt.

Eine volle Ersetzung der Kapitalbeihilfen aber wird erreicht – und daran sollten die Wohnungsbaupolitiker vor allem denken –, wenn die öffentliche Bürgschaft im Verein mit der Zinssubvention zur Ausweitung eines Bauspardarlehens zum Einsatz gelangt. Darüber hinaus, sollte auch nicht vergessen werden, daß sich durch die Absicherung eines höheren Bauspardarlehens noch weitere Effekte aus dem verhältnismäßig schnellen Umschlag des Bausparkapitals erreichen lassen. So steht z. B. eine öffentliche Bürgschaft, die in der Bausparfinanzierung nicht mehr als 15 bis 20 v. H. der Baukosten abzudecken braucht, schon nach wenigen Jahren wieder in voller Höhe für ein anderes Objekt zur Verfügung. Es ist sicherlich an der Zeit, daraus die Konsequenzen zu ziehen und der Bausparfinanzierung einen ihrer Bedeutung entsprechenden Einsatz von marktkonformen Förderungsmaßnahmen zu sichern. Karl-Heinz Tönsing