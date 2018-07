Inhalt Seite 1 — Der reine Spiegel der Menschlichkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Wenige Namen der gesamten Kunstgeschichte haben eine solche Strahlungskraft wie der Name Mozart. Aber mit den wenigen Namen von gleichem Glanz teilt er die Eigenschaft: es ist ein Name, vor dem sich alle beugen, selbst die eigentlich an seiner Kunst Uninteressierten; und sein Träger ist ein Meister, der viel weniger wirklich gekannt und geliebt ist, als genannt, selbst von den sogenannten „Musikfreunden“. Gewiß, er hat eine Gemeinde, die sich von Generation zu Generation immer wieder ergänzt. Allein das große Publikum bringt zweifellos mehr Respekt als Leidenschaft für ihn auf, und – wenn man nach den üblichen Konzertprogrammen urteilen darf – auch die Leute „vom Bau“ scheinen mit einem bescheidenen Segment aus seinem Schaffen völlig ausreichend versorgt zu sein, ohne dringendes Bedürfnis, sich auch einmal die Fülle der unbeachteten und praktisch ungehobenen Schätze seines unermeßlich reichen Schaffens näher anzusehen. Die Mozart-Werke, die jahraus, jahrein dargeboten werden, und die für die überwiegende Zahl aller Musikhörer (und Musikinterpreten) den Begriff „Mozart“ vollständig ausfüllen, sind so wenig und so allgemein geläufig, daß sie hier nicht aufgezählt zu werden brauchen; und die ständig unbeachtet bleibenden, die nie genutzten sind so viele, daß sie nicht aufgezählt werden können. Insofern müßte man beinahe sagen, daß sich dieses beispiellos fruchtbare Künstlerleben umsonst so schnell in unablässigem Arbeitsfieber verbrannt und verzehrt habe. Wenn nicht für die ganz großen Erscheinungen des Geisteslebens andere Gesetze gelten, nach denen es. darauf ankommt, daß sie überhaupt einmal dagewesen sind, und daß sie sich verschwendet haben – nicht darauf, daß der von ihnen verschenkte Reichtum auch Stück für Stück aufgelesen und ausgewertet wird.

Mozarts historische Bedeutung ist oft genug gewürdigt worden, ohne daß sie jemals erschöpfend interpretiert werden könnte. Noch schwerer jedoch ist seine „An-sich“-Bedeutung zu ermessen oder gar zu beschreiben; was er „bedeutet“, was seine Gestalt ausspricht, abgesehen von allen zeitlichen und geschichtlichen Relationen, einfach als „Ereignis“, als einsieht bedingtes und nicht wiederholbares, Die meisten Versuche einer derartigen Ausdeutung verrieten viel weniger über das Wesen Mozarts als über die Ästhetik, die Musikauffassung, den Geist oder Ungeist der jeweiligen Zeit. Und jede Zeit war des Glaubens, den „richtigen“ Mozart zu haben, ihm den ihm gebührenden Standort angewiesen zu haben.

Die bemerkenswerteste Fehlleistung dieser Art kam auf das Konto der Romantik; und zwar nicht so sehr der literarischen (die noch etwas von Mozarts Dämonie wußte) wie der musikalischen, deren Ästhetik eine ähnliche Verniedlichung des Mozart-Bildes zuwege gebracht hat, wie sie sich auch das Charakterbild Haydns gefallen lassen mußte. Zwar nicht ganz so gemütlich-spießbürgerlich, wie die gönnerhafte Titulatur „Papa Haydn“, aber immerhin auch wie nicht eben mit vollem Gewicht ausgewogen mutet uns der „Licht- und Liebesgenius“ an, den Wagner entdeckte und der den ganzen Mozart ausmachen sollte. Indessen, wenn diese Kennzeichnung auch mehr als erlaubt ist, einen Teil für das Ganze nahm, so hatte sie noch ein Plus für sich gegenüber dem gleichzeitigen Usus, der bereits eine Klischeevorstellung des leichten, flüssigen, dahinplätschernden und -sprudelnden Mozart pflegte, der für ein vermeintlich klassisches Nichts-als-Form-Ideal einstehen sollte. Diejenigen Romantiker wiederum, die sich dem Zuge der Zeit zum Massenhaften, Pompösen und Hochtrabenden entzogen, liebten es, neben den noch nahezu gefürchteten Dämonenbeschwörer Beethoven den gebändigteren Mozart als Stimme des fühlenden Herzens zu stellen, dessen Sprache ihnen „menschlicher“, vertrauter, vertraulicher, zutraulicher vorkommen wollte. Von hier nahm die Sentimentalisierung Mozarts ihren Anfang, die bis an die Schwelle unserer Gegenwart in Theorie und Aufführungspraxis das Feld beherrschte. Wir Heutigen sollten jedoch nicht glauben, etwas Neues erfunden zu haben, wenn wir es richtig und berechtigt fanden, den sentimentalen, gefühlsbetonten, himmelnden Mozart zu ersetzen durch einen „sachlichen“, trocken abschnurrenden, motorischen oder eleganten; denn das ist die genaue Reprise jenes formalistisch und mechanistisch mißbrauchten Mozart, der – mit Recht – schon Wagners Abscheu erregte und ihn zu seiner besseren, wenngleich keineswegs zulänglichen Deutung inspirierte.

Die beiden Pole der sentimentalen und der sachlichen Auslegung werden dem Phänomen Mozart nicht gerecht. Mozart ist ein künstlerischer Kosmos, und jedes So-oder-so reicht nicht weiter als an seine Peripherie. Es ist seltsam, in welchem Grade bislang alle wechselnden Epochen sich seiner Zitation bedient haben, immer nur zu dem egoistischen Zweck der Selbstrechtfertigung, selten oder nie in der Gesinnung ernster Hingabe an die „Verkündigung“, die vielleicht von seiner Erscheinung ausgehen könnte. Auch wenn sich unsere eigene heutige Gegenwart besonders eifrig, fast provokatorisch so gebärdet, als habe sie zum erstenmal nun wirklich Mozart auf den Platz gesetzt, der ihm zukommt, wenn sie so tut, als sei er, den man nunmehr (wieder einmal) überlaut als das Vorbild aller Vorbilder preist, das legitime Vorbild auch des musikalischen Schaffens unserer Zeit, so hat das einen verdächtigen Beigeschmack. Es wird nämlidi dabei Versteck gespielt mit Begriffen, die hier oder dort durchaus verschiedene Münzwerte haben. So berufen wir uns – zum Beispiel – darauf, daß Mozart die Verkörperung des vollkommenen Formgedankens sei, und eben in diesem Punkt die ideale Entsprechung der Kunstgesinnung unserer Tage. Wie überzeugend klingt das, und wie falsch (um nicht zu sagen: gefälscht) ist es! Denn freilich ist Mozarts Musik Klang gewordenes Formereignis reinster Kultur; freilich ist sie das vielleicht uneingeschränkteste Beispiel für Identität von Inhalt und Form. Aber der „Inhalt“, das „Erlebte“ gehört zu dieser Identifikation. Mozarts Form ist – im schreienden Gegensatz zu heutigen Tendenzen – kein abstractum, sondern ein humanum! Mozarts Form ist in jedem Augenblick beseelt und durchgeistigt! In keinem Fall ein mathematisches Kolleg.

Ähnlich verhält es sich mit anderen Argumenten für eine Konstruktion moderner Mozart-Nähe. Ob sich eine gewisse, zuckersüße Opernlyrik auf Mozart beruft, ob man in Mozarts Dramatik modernste tiefenpsychologische Finessen entdeckt und bewundert, ob man nachweist, wie gegenwartsnah (von uns aus gesehen) seine kühne Chromatik schon war, ob es uns stolz macht, im Don Giovanni eine veritable Zwölftonbildung aufzuspüren – das alles reicht nicht aus, um die Behauptung zu begründen, Mozart schlechthin sei der legitime Genius unserer Zeit, oder vielmehr umgekehrt, unser künstlerisches Zeitalter sei der legitime Erbe Mozarts.

Ist es so schwer zu erkennen, worin der wesentliche, der fundamentale, das ganze wechselseitige Verhältnis entscheidende Unterschied liegt? Eventuell würde es schon genügen, zu sagen: darin, daß sich bei Mozart keine der genannten technischen oder geistigen Eigenschaften selbständig machen und eine absichtsvolle „neue Richtung“ begründen durfte, sondern jede ein dem Laien kaum merkbar werdender Bestandteil seines Schaffens war. Darin, daß Mozart mit diesen Faktoren allein eben den Mißbrauch nicht trieb, der später die diversen entsprechenden Modestile zeitigte nach der ebenso dem technischen Zeitalter gemäßen wie dem Geiste der Kunst ungemäßen Forderung der „Konsequenz“. Darin, daß bei ihm über allen Mitteln immer selbstverständlich die autonome Inhalt-Form-Identität als oberstes künstlerisches Gesetz stand, das den einzelnen, an dem Gesamtwerk mitwirkenden Kräften ihr unbeugsames Maß diktierte. Und hier sind wir bei dem Kardinalpunkt angelangt, dem Punkt, an welchem sich Mozarts Welt und unsere heutige Welt unversöhnlich scheiden. Wer will bestreiten, daß der Trieb ins Maßlose der hervorstechendste Charakterzug unseres Jahrhunderts sei? Vor diesem überstarken Trieb flieht der moderne Mensch in den Kult des extremen Gegensatzes: in die – Mozart-Verehrung (eine andere Art der Flucht ist der Wille zur Organisation, zur gewaltsamen, uniformierten Maßsetzung).