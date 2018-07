Früher nannte man sie schlicht Zeichenlehrer (und es waren großartige Typen darunter, Künstler, die schon äußerlich mit Schlapphut und wehender Mähne von dem übrigen korrekten Lehrerkollegium abstachen und die sich nicht damit begnügten, ihren Schülern das Abzeichnen von Blumentöpfen, Bäumen und Gipsköpfen beizubringen!). Heute heißen sie „Kunsterzieher“. Eine recht unglückliche und mißverständliche Bezeichnung, die nicht wenig dazu beigetragen hat, das musische Fach bei Eltern und Pädagogen in Mißkredit zu bringen. Jeder Kunsterzieher wird den besorgten Eltern versichern, daß ihm nichts ferner liegt, als die Kinder zur Kunst oder gar zu Künstlern erziehen zu wollen!

Nun kommt es gewiß nicht primär darauf an, wie ein Schulfach heißt, sondern was darin getrieben wird. Trotzdem sollte man die „Kunsterziehung“ durch ein treffenderes Wort ersetzen. In den Hamburger Grundschulen hieß das Fach nach den Richtlinien von 1949 „Werken und Zeichnen“ und wurde 1952 in „Bildnerisches Gestalten“ umbenannt. Auch das klingt hochtrabend und nicht gerade schön, deutet aber immerhin an, was mit „Kunsterziehung“ gemeint ist.

Die Problematik des Zeichenunterrichts alten Stils begann vor etwa 50 Jahren, als man den Eigenwert der Kinderzeichnung entdeckte. Was man vordem als Kritzelei und Klexerei belächelt und bestenfalls als harmlosen Zeitvertreib bewertet hatte, nahm man jetzt als Offenbarung des „Genius im Kinde“. Was aber sollte der kindliche Genius in der Schule lernen! Die Anleitung zum richtigen, das heißt naturgetreuen Zeichnen erschien gegenüber den kindlichen Phantasieprodukten als eine pedantische Korrektur des Spontanen. Auch die Entwicklung der Malerei in unserem Jahrhundert war an der Diskreditierung des traditionellen Zeichenunterrichts beteiligt. Wie konnte man in der Schule als Ziel des zeichnerischen Bemühens die naturgetreue Wiedergabe eines Gegenstandes proklamieren, wenn dieses Ziel in der Kunst als nicht nur nicht erstrebenswert, sondern als gänzlich überholt galt! Natürlich gab es unter den Eltern und Lehrern Anhänger und Gegner dieser neuen Ideen, und ihre Kämpfe gingen zu Lasten des Kindes, dessen bildnerische Äußerungen bald als stümperhaft, bald als genial angesehen wurden. Ähnlich wie in der modernen Malerei gab es nun auch unter den „Kunsterziehern“ Anhänger einer abstrakten Richtung. Sie wollten die Kinder nicht nur vom Zwang des Naturalismus befreien, sondern sie von der Wirklichkeit und vom Gegenstand ablenken und ihre Phantasie sich im freien Spiel der Formen und Farben betätigen lassen. Aber alles kindliche Gestalten ist auf die Wirklichkeit gerichtet, es ist konkret, und jeder Versuch, es in abstrakte Bahnen zu lenken, bedeutet eine ebenso starke Vergewaltigung des „Genius im Kinde“ wie das einstige „Zeichnen nach der Natur“, bei dem der Unterschied zwischen der Wirklichkeit des Kindes und der „objektiven“ Wirklichkeit geflissentlich übersehen wird. – Diese fortwährenden Schwankungen zwischen Naturalismus und Abstraktion, zwischen Überschätzung und Unterschätzung des kindlichen Gestaltens haben jene „Krise der Zeichenpädagogik“ heraufbeschworen, die in der Unsicherheit der Lehrpläne, im Mißvergnügen der Eltern, aber auch in den sich abseits der Schule etablierenden freien Malstudios für Kinder und Laien (über die wir kürzlich anläßlich der Ausstellung von „Kinder- und Jugendmalereien aus aller Welt“ im Hamburger Amerikahaus berichteten) ihren Ausdruck findet. Neuerdings sind es aber vor allem die jüngeren Kunsterzieher, die im Rahmen des Schulunterrichts neue und erfolgreiche Methoden praktizieren. So haben jetzt drei junge Hamburger Lehrer, Gisela Bührmann, K. Hoche und B. Hering, im Hamburger Institut für Lehrerfortbildung Schülerarbeiten aus allen Klassen ausgestellt. Die abgebildeten Zeichnungen wollen durchaus nicht als „Kinderkunst“ gewertet werden. Sie geben einen guten Einblick in die heutige Lehrmethode, und sie sind vielleicht sogar geeignet, das Mißtrauen der Eltern gegen die sogenannte Kunsterziehung zu beseitigen. Unter gar keinen Umständen soll hier nämlich eine bestimmte künstlerische Richtung, eine expressive, surrealistische, abstrakte Malerei gefördert werden. Phantasie und Wirklichkeit, formales und inhaltliches Gestalten sollen gleichermaßen zu ihrem Recht kommen. Die Aufgabe „Abwandlung einer Farbe“ wird beispielsweise so angepackt, daß die Variationen über „Rot“, „Gelb“, „Grün“ durch die Themen „Brennende Stadt“, „Wüste“ und „Urwald“ einen konkreten Inhalt gewinnen. Bei der Einführung in die Schwarz-Weiß-Technik wird der Kontrast runder und eckiger Formen in „Ballons über der Stadt“, gerader Linien in „Fabriktürmen“, das Nebeneinander gerader und schwingender Linien als „Wald“ und das formale Problem heftiger Bewegung in „Kämpfenden Hähnen“ gestaltet. Die schöpferische Kraft, der Genius im Kinde, wird nicht eingeengt, sondern angeregt und systematisch geleitet. Die Gestaltungsgabe kann sich an verschiedenen Techniken und Materialien erproben. Daß bei dieser musischen Schulung das Verständnis für die Kunst, auch für die Kunst der Gegenwart, gefördert wird, ist gewiß nicht das Ziel, aber eine wichtige und erfreuliche Begleiterscheinung heutiger Kunsterziehung. GS