An Sparwillen hat es in den vergangenen Jahren nicht gefehlt. Die Erfolgsstatistiken der Sparkassen, Lebensversicherungen und Realkreditinstitute können mit erstaunlichen Zahlen aufwarten. Neu im Reihen der Sparmöglichkeiten sind die Zertifikate der Allgemeinen Deutschen Investment-Gesellschaft mbH, München, der einzigen Investment-Gesellschaft, die wir gegenwärtig im Bundesgebiet haben. Mit dem Erwerb einer der drei zur Zeit vorhandenen Arten von Investment-Fondsanteilen ist der Sparer indirekt Teilhaber oder Anteilseigner bei einer Anzahl sorgfältig ausgesuchter Industriegesellschaften geworden, aus deren ausgeschütteten Gewinne er seine Zinsen erhält. So ist es möglich, selbst mit einem relativ kleinen Sparbetrag das Risiko weit zu streuen, ohne Gefahr zu laufen, bei einem Konjunkturrückschlag in einer einzelnen Branche seine Ersparnisse plötzlich unangenehm vermindert zu sehen. Andererseits ist der Zertifikatinhaber an die „Substanz“ der Unternehmen gebunden, das heißt, er ist im Rahmen des Möglichen gegen inflatorische Erscheinungen gesichert. Wer heute seine Ersparnisse bei den Aktien „streuen“ will, muß schon über eine beträchtliche Summe Geldes verfügen; denn der niedrigste Nennwert einer Aktie beträgt 100 DM. Berücksichtigt man, daß die Kurse „guter“ Gesellschaften weit darüber liegen, kann sich jeder selbst ausrechnen, welche Möglichkeiten ihm zur Risikoverteilung bleiben.

Im Investmentfonds wird ein Kreis von Vermögensanlegern zum gemeinschaftlichen Besitz und Eigentum an Vermögenswerten vereinigt. Über die Anteile an den Fonds werden Zertifikate ausgegeben, deren Inhaber unmittelbarer Miteigentümer der im Investmentfonds liegenden Wertpapiere (Aktien und Renten) sowie Gläubiger seines Barvermögens sind. Da diese Zertifikate jederzeit verkauft werden können und täglich für sie ein Börsenkurs ermittelt wird, ist praktisch eine unbegrenzte Bewegungsfreiheit gewährleistet.

Es gibt einen „Fonds für deutsche Aktien“ (FONDAK), in dem Papiere aller Wirtschaftszweige aufgenommen sind. Voraussetzung dafür war natürlich ein ausgezeichneter Ruf der betreffenden Gesellschaften. Konjunkturschwankungen einzelner Industrien werden, also weitgehend kompensiert. Für einen Fondak-Anteil wird augenblicklich etwa ein Preis genannt, der bei 322,50 DM liegt. Für die Berichtszeit 1953/54 wurde darauf ein Gewinn von 7,– DM ausgeschüttet.

Der „Fonds industrieller Werte“ (FONDIS) wurde zu Beginn vergangenen Jahres geschaffen und war in erster Linie für den ausländischen Sparer gedacht. Aus diesem Grunde sammelte man in ihm Aktien solcher industrieller Spitzenwerte, die in aller Welt Ansehen genießen und auch bekannt sind. Der Fondis-Kurs liegt heute bei 126,25 DM. – Im Fonds für Renten und Aktien (FONDRA) wurden Aktien und festverzinsliche Werte je zur Hälfte vereinigt. Hier ist also eine sogenannte Substanzsicherung nur zur Hälfte gegeben, aber dafür ist die Ertragsfähigkeit der Anteile gesicherter. Für 1953/54 (30. 6.) wurden je Zertifikat 6,– DM verteilt. Bei allen Ausschüttungen ist die Kapitalertragssteuer bereits abgeführt.

Wer Anteile an den Fonds besitzt, muß wissen, daß er gegenüber den Gesellschaften, deren Aktien sich im Fondsvermögen befinden, nicht mit den Rechten eines Aktionärs auftreten kann. Er ist also auf Hauptversammlungen auch nicht stimmberechtigt und die Gesellschaft ist ihm gegenüber nicht auskunftspflichtig. Die Preisschwankungen der Zertifikate sind zähflüssiger als die Kursdifferenzen der Aktien. Deshalb sollten Hoffnungen auf Verkaufsgewinne für die Geldanlage in Investmentsfonds erst eine untergeordnete Rolle spielen. K. W.