j. p., Frankfurt

Es gibt in Frankfurts Bibergasse 9 einen Schönheitssalon „Für Herren“. Dort kann man sich außer der traditionellen Handpflege nun auch kosmetische Gesichtspackungen verpassen lassen; die Augen werden auf strahlend oder leuchtend retuschiert, hier ein Fältchen glattgebügelt, dort eine Unreinheit in Reinheit verwandelt – wenigstens was die Haut betrifft, die, eben noch blaß und käsig, beim Verlassen des Salons wintersportliche Bräune zeigt. Als jugendliche Dreißiger verlassen vormals zerknitterte ältere Herren das Institut. Die Kreppsohle federt elastischer, wenn der so Restaurierte sich dann auf die Fährte verruchter Abenteuer setzt. Und am häuslichen Herd wird es bald Unfrieden geben und Streit darum, wem dieses Gesichtswässerchen und wem dieses Salbentöpfchen gehört, ihm oder ihr.

Wer nennt die Herren, kennt die Namen? Man weiß es nicht. In Frankfurt ist man eben sehr dis-.kret, und darauf legen die Herren, die sich verschönern lassen, auch großen Wert. Das einzige, was man weiß, ist, daß sich die Kundschaft hauptsächlich aus Geschäftsleuten zusammensetzt, die, wie die Direktrice Frau Asta Poppelsdorff es ausdrückte, „nach außen und nach innen zu repräsentieren haben“. Ferner aus Männern die einen Komplex haben, sie seien häßlich und die einen so häßlichen Komplex loszuwerden wünschen.

Mit der Eröffnung dieses Salons, so scheint es, ist der seit langem latent schwelende Kampf um die Gleichberechtigung des Mannes in ein offenes Stadium getreten. Wie man sieht, haben die Männer gesiegt. Nur muß man fürchten, daß ihnen dieser Sieg mehr schadet als nützt. Es ist zu offenbar, daß hier eine Art Betrug vorliegt. Von einer Frau weiß und erwartet man, daß das Rot ihrer Lippen und ihrer Fingernägel, die Farbe ihres Haares, der Glanz ihres Auges und die Glätte ihres Teints mit kosmetischen Mitteln herbeigeführt oder unterstützt wird, von einem Mann jedoch erwartet man dergleichen nicht. Seit wann müssen Männer in diesem äußeren Sinne gut aussehen oder gar schön sein?

Es gab einmal im Altertum einen König, der bei Tusculum zwar einen Sieg über die Römer errang, aber unter so schweren Opfern, daß er ausrief: „Noch so ein Sieg und ich bin verloren.“ Der König hieß Pyrrhus von Epirus, und nach ihm nennt man Siege, die mit zu schweren Opfern erkauft wurden, Pyrrhus-Siege.

Was übrigens den häuslichen Streit um die Salbentöpfchen angeht, schlagen wir – auf die Gefahr, rückständig zu erscheinen – vor, die der männlichen Schönheitspflege dienenden Fabrikate mit der schönen Aufschrift „Hermaphrodite“ zu kennzeichnen.