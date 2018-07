Kleider machen Leute und Uniformen machen Soldaten. Aber sehen denn die Uniformierten in Andernach aus wie deutsche Soldaten? Haben deutsche Soldaten je so ausgesehen? Läßt der Anblick dieser Waffenröcke, dieser Mützen und Stahlhelme nicht vermuten, daß man es darauf abgesehen hat, jede Erinnerung an eine deutsche militärische Tradition zu vermeiden? Nicht nur Erwägungen der Zweckmäßigkeit, sondern offenbar auch psychologische Gründe haben den Schneidern der neuen bundesdeutschen Uniform die Schnitte geliefert. Indessen: Wenn die ersten Kontingente der westdeutschen Soldaten einmal zusammen mit amerikanischen, französischen, belgischen und italienischen Kriegern angetreten sein werden, wird sich zeigen, daß die Deutschen sich durchaus auch von ihren verbündeten Kameraden unterscheiden; man wird sehen, daß sie keineswegs eine „amerikanische Söldner-Uniform“ tragen, wie dies ihnen Sentiment und Propaganda vorwerfen. Aber man wird auch erkennen, daß die Truppenuniformen der NATO-Verbände einander ähnlich sind.

Als der neue Soldatenrock geschneidert wurde, wollte man also niemanden in der Welt an die deutsche Armee vergangener Epochen erinnern: niemanden von den ausländischen Skeptikern, niemanden aber auch in Deutschland selbst. Die Bemühung um eine neue Prägung des deutschen Soldatens, um einen neuen Stil, der mit der Haltung eines „Bürgers in Uniform“ schlagwortartig bezeichnet und umstritten wird, hat ja die letzten Jahre unsere Vorbereitung zur Wiederbewaffnung gefüllt. Vielen gefällt das neue traditionslose Soldatenkleid nicht, wobei Ablehnung und Kritik nicht bloß aus den Reihen einstiger Nazis oder „Militaristen“ kommen. Es gehört ja zu den Phänomenen unserer jungen Demokratie, daß in ihren ersten zehn Nachkriegsjahren das Pendel niemals in bedrohlicher Weise nach Ultrarechts ausschlug. Mancher Keim eines nationalen Radikalismus, der das spröde Erdreich der demokratischen Nüchternheit zu durchbrechen suchte, wurde schnell und mühelos niedergetreten. Und man darf feststellen, daß die Parlamentarier sich darin einig waren, alles zu tun, daß mit der neu sich bildenden Wehrmacht nicht selbst der Samen eines neuen Nationalismus eingepflanzt werde. Denn Armee und potenzierter Nationalismus waren nicht selten – nicht nur in Deutschland – miteinander verschwistert. Und allzugern wollen Politiker des Auslandes, die gegenüber unseren demokratischen Bemühungen in Skepsis verharrten, beides auf denselben Akkord stimmen: Deutsche Armee und deutschen Nationalismus.

In diesem Augenblick wittert das rote Regime in Ostberlin wieder einmal eine infernalische Chance: Den kasernierten Volkspolizisten wird die olivgrüne Uniform nach sowjetischem Zuschnitt, die ihnen vor zwei Jahren angepaßt worden war, wieder ausgezogen, und die kommunistische Blöße wird durch Uniformen bedeckt, die den Monturen der alten deutschen Wehrmacht zum Verwechseln ähnlich sind. Was aus politischen Gründen die westdeutsche Republik bewußt vermied, unternimmt nun der sowjetdeutsche Kommunismus demonstrativ und läßt im selben Moment, in dem der kommunistische Verteidigungsminister Stoph die entstehenden westdeutschen Truppen als amerikanische Söldnerverbände verächtlich macht, die kommunistische Armee der Sowjetzone als Traditionserbin der deutschen Wehrmacht aufmarschieren,

Natürlich bleibt die „Nationale Volksarmee“ auch in solchen Uniformen jene Satellitentruppe Moskaus, als die sie ausgebildet wird. Aber die Spekulation auf das Sentiment, die hier mit Symbolen getrieben wird, sollte niemand zu leicht nehmen! Auch in dieser Spekulation sind die Sowjets sehr konsequent. Seit fast vierzehn Jahren stützt sich ein Teil ihrer Propaganda ja schon auf das Gewicht der deutschen nationalen Traditionen.

Als die schwarzweißrot umränderten Blätter des Kommunisten Ulbricht die deutschen Offiziere in das „Deutsche Nationalkomitee“ lockten, war dies noch ein Abtasten, eine Suche nach Möglichkeiten, wie man die einseitig Ausgerichteten am leichtesten fangen könnte. Man weiß heute, daß damals nicht nur die Opposition gegen Hitler und das Gefangenenschicksal die Motive dafür waren, daß viele Offiziere sich dem „Nationalkomitee“ anschlössen. Sondern zugleich legten die Sowjets Wert darauf, daß im „Nationalkomitee“ die alte „deutsche Soldatensprache“ gepflegt wurde. Und nicht nur dies: Man ließ hier Blücher und Gneisenau und Clausewitz und sogar Schill und Ziethen aus dem Busch große, heilige Namen sein. Das war psychologisch klug gedacht. Und es war psychologisch gehandelt, daß die Sowjets sich entschlossen, den Fehler, der darin bestand, daß die Volkspolizei nach Sowjetmuster uniformiert worden war, zu korrigieren. Auf diese Weise geben sie den Sowjetzonentruppen das Air eines alten deutschen Nationalheeres und setzen es vor aller Augen in Gegensatz zu den westdeutschen Truppen, die angeblich nur amerikanischen Befehlen gehorchen.

Das Spiel mit den Symbolen ist eine Spekulation auf die Instinkte jener Leute in der Bundesrepublik, denen die Traditionslosigkeit der deutschen militärischen Wiederkehr ohnehin mißfällt. Und man weiß genau, daß diese Kritiker nicht gering an Zahl sind. Hatten sich bei Umfragen danach, ob der Befragte lieber eine europäisch integrierte oder eine deutsche Nationalarmee wünsche, die Befürworter der einen und der anderen Idee bis vor einem Jahre noch die Waage gehalten, so nahm danach die Zahl derjenigen zu, die lieber eine Nationalarmee wünschten. Nicht, als ob hier plötzlich ein Zuwachs jener Gruppen in Erscheinung getreten wäre, die jede Vermischung des deutschen militärischen Neuaufbaues mit den Praktiken der verbündeten Armeen als Sünde wider den Geist des deutschen Soldatentums verabscheuen. Was aber sehr deutlich wurde, ist dies: Es herrscht ein weitverbreitetes und auch verständliches Unbehagen, das den neuen deutschen Soldaten genau in dem Maße gilt, in dem sie anders selbst vom ästhetischen Standpunkt auch nicht gerade schöner aussehen als ihre Vorgänger.

Die EVG, jene europäische Verteidigungsgemeinschaft, die in vollkommener Weise die Nationalismen im militärischen Bereich hätte beseitigen können, ist leider Gottes gescheitert. Dennoch will die deutsche Kontingenttruppe der NATO-Streitkräfte bewußt das Bild eines vom Nationalismus freien Soldatentums entwickeln und repräsentieren. Das ist ein neues, ja, fast revolutionär anmutendes Unterfangen in unserem so traditionsgesättigten Lande. Kein Wunder, daß die Gefühle derer schwanken, die selbst Soldaten waren und nun skeptisch dem Aufbau einer Armee zuschauen, auf deren demokratische Lebensformen sie sich keinen Vers machen können. In diese Unsicherheit der Empfindungen stößt die östliche Fanfare um so wirksamer, als man erst beim genauen Hinhören all ihre Mißtöne merkt ... Karl Willy Beer