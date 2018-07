Von Max Brod

Der Geschichtsschreiber, der einmal die gegenwärtige Periode der Republik Israel beschreibt, wird die merkwürdige Tatsache festzuhalten haben, daß zu einer Zeit, in der die ausländischen Zeitungen fast nichts über unser Land zu berichten wußten als Grenzzwischenfälle, Kämpfe bei Gaza und am Tiberias-See – daß neben diesen höchst bedauerlichen Ereignissen das hebräische Kulturleben des Landes in fortschreitender Entwicklung emporstieg, ja, daß die Theatersaison 1955/56 mit den schönsten Akkorden einsetzte, die hierzulande seit langem zu hören waren.

Da war zunächst in der „Habimah“ die Medea des Euripides, in der amerikanischen Version von Robinson Jeffers, die statt des Chors nur drei korinthische Frauen, jede für sich, sprechen läßt. Die Deutlichkeit des Textes, hier wie überall erste Vorbedingung geistiger Wirkung, gewinnt dadurch entscheidend. Hanna Rowina (europäischen Kunstfreunden als die Lea im „Dybbuk“ in bewundernder Erinnerung) schafft eine ihrer größten Gestalten, kompromißlos, erschütternd.

Auf andere Art aktuell stellt sich die junghebräische Dichterin Leah Goldberg mit ihrem spannenden Gegenwartsimpromptu „Die Schloßherrin“ vor. Sie war vorher mit schönen Versen und mit einer Petrarca-Obersetzung hervorgetreten. Jetzt bringt sie im „Kammertheater“ das wohl beste Stück, das die neue hebräische Dramatik bisher geschaffen hat. – Wir sind 1947 in einem weltabgelegenen Schloß, das längst enteignet, nur noch Museumsobjekt ist. Herr von Zabrodsky hat auf Seite der Partisanen gekämpft, dafür darf er jetzt das Schloß seiner Väter und dessen schöne Bibliothek als Kustos betreuen. Etwas von Grillparzers nachtdunkler Elga-Stimmung („Das Kloster bei Sendomir“) wird von Anfang an atmosphärisch fühlbar. Auch hier: Eindringlinge, die die düstere Luft der alten Baulichkeit in frische Bewegung setzen. Einer von ihnen, ein Bibliothekar aus Israel, kramt begeistert in den alten Bücherschätzen, probiert eine Spieluhr aus, die zu den Kostbarkeiten des Hauses zählt. Da ereignet sich das Abenteuer. Ein junges Mädchen erscheint, die gewohnt ist, zum Klang dieser Uhr allnächtlich ihr Versteck zu verlassen. Es ist eine Jüdin, die der adelige Herr von Zabrodsky in der Zeit der großen Verfolgung gerettet hat und jetzt liebevoll-phantastisch festhält, indem er sie glauben macht, daß der Krieg und die Fremdherrschaft noch weiterdauern. Die Eindringlinge haben es schwer, der seit langem von aller Welt Isolierten klarzumachen, daß der Krieg seit zwei Jahren vorbei ist, daß für sie keine Gefahr mehr besteht. Der alte Sonderling Zabrodsky sieht sein seraphisches Idyll bedroht, zieht den Revolver. Es gibt in den drei Akten, die zeitlich unmittelbar aneinander schließen, noch manche Überraschung, manches Zeitproblem klingt an, die Aussicht, in Israel ein neues freies Leben zu beginnen, überwindet schließlich alle Hemmungen, gibt der allmählich aus ihrer Verstörtheit erwachenden Gefangenen das Leben zurück. Diese Gefangene wird von der großen jungen Darstellerin Hanna Meron rührend mimosenhaft verkörpert, den humanen „Eindringling“ gibt Yadin überzeugend, die strengere Abgesandte Israels ist Frau Barnea, und den von der Zeit überrundeten polnischen Grafen stattet Leviush mit den zartesten Farben aus, so daß er fast die ergreifendste und jedenfalls die tragischste Figur des Stückes wird – man wird ihm zweifellos bald auf den Bühnen Europas begegnen. Die dichterische Regie Plotkins sollte dabei als Vorbild dienen, der Schluß etwas entschärft werden.

Für die weitere Saison kündigt die „Habimah“ Sohnëurs mit Spannung erwartetes Volksdrama „Der Held Pandre“ an, ferner Goethes „Faust“ (1. Teil) in der Regie Gellners, und ein Schauspiel aus einem Kibbuz („Mayana“ von Politi). Das Kammertheater wird Shakespeares Richard III., ferner ein historisches Israel-Drama von Shamir und Melvilles „Billy Budd“ bringen. „Ohel“ bereitet nach dem großen Erfolg von Mossinsons „Eldorado“ Capeks R.U.R. vor. – Es wäre falsche Bescheidenheit, wenn ich ganz darüber hinwegginge, daß meine Dramatisierung von Kafkas „Schloß“ im „Kammertheater“ einen besonderen Erfolg der heurigen Tel Aviver Saison bedeutet. Leopold Lindtberg ist für einige Wochen aus Zürich gekommen und hat, wieder mit Theo Otto gemeinsam, den seinerzeitigen Sieg der Schweizer Premiere erneuert. Shilo als K., Porat und Lanzet in den beiden Frauenrollen, erfühlten Kafkas ganze Tiefe.