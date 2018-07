Eine Überprüfung des bisherigen Systems wäre also in jedem Fall notwendig gewesen. Jetzt aber, da sich abzeichnet, daß eine neue Politik ins Auge gefaßt werden muß, der Westen auf die Herausforderung des Ostens in Asien eingehen will, ist eine Revision ganz unerläßlich.

Die erste Runde in dieser neuen Kampfphase geht bereits ihrem Abschluß entgegen, und zwar handelt es sich wiederum um Ägypten. Nach Berichten in der Presse haben die Russen und die DDR den Ägyptern für die Durchführung" des Assuan Projektes Hilfe angeboten. Es ist aber bald" still geworden um den Assuan Staudamm, und was bisher herausgekommen ist, ist nur ein Vertrag zwischen der DDR und Ägypten im Werte von etwa 50 Mill. DM, im wesentlichen Lieferungen von ägyptischer Baumwolle an die DDR gegen wertvolle Industrieerzeugnisse sowjetzonalen Ursprungs. Es wäre nicht zu verwundern, wenn beide Teile keine große Freude an diesem Vertrage haben werden, da die ägyptische Baumwolle von der Textilindustrie der Sowjetzone nicht ohne weiteres verarbeitet werden kann, und da im Nahen und Mittleren Osten bereits Erfahrungen vorliegen, daß die Regierung der DDR ihren Verpflichtungen aus Lieferungsverträgen nur mit Verzögerungen und qualitativ nicht ausreichend nachkommt.

Das Assuan Projekt wird zwischen der ägyptischen Regierung einerseits und derWeltbank, den Vereinigten Staaten und England andererseits weiterbehandelt. Ein Teil der Mittel soll als Schenkung gegeben werden, der größere als Anleihe. Ob und wie weit die deutsche Wirtschaft an den Vergebungen für Bauten und industrielle Ausstattung beteiligt sein wird, ist zur Zeit noch nicht zu übersehen. Was sich abzeichnet, ist die Übernahme der Lasten durch den Westen, um der russischen Herausforderung in diesem Gebiete zji begegnen. Nun haben Bulganin und Chruschtschow aber auch an Indien, Burma und Afghanistan Verspre~ungen gemacht, als wenn sie die Hilfe aus dem Füllhorn ihrer Wirtschaft unerschöpflich geben könnten. Sie haben außerdem politische Propaganda unter Ausnutzung des Schlagwortes vom Kolonialismus in allen Tonarten getrieben. Dieser lauten Propaganda wird der Westen nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen haben; er kann Wirkungen nur erzielen, indem er den wortreichen Versprechungen der Russen positive Leistungen gegenüberstellt. Zu diesen Bemühungen des Westens in Asien und Afrika muß die Bundesrepublik ihren Beitrag leisten als "einen Teil des Kampfes gegen den Kommunismus und als Unterstützung für die Entwicklung der Volkswirtschaft der minderbegünstigten Länder, jedoch auch im wohlverstandenen eigenen Interesse, nämlich zur Aufrechterhaltung und Ausdehnung des deutschen Exports in diesen Gebieten.

Dabei werden neue Garantien gegeben werden müssen. Man wird ihre Gewährung aber unter etwas anderen Gesichtspunkten prüfen müssen als bisher, nämlich nicht nur vom Standpunkt des deutschen Exports, sondern entscheidend auch unter dem Gesichtspunkt des Nutzens für die Volkswirtschaft des betreffenden Landes. Es war bis Tor kurzem eine Art Mode ia gewissen Ländern Asiens, daß jedes Land ein eigenes Stahlwerk haben müsse als eine Art Symbol für die Selbständigkeit und für das eigene volkswirtschaftliche Ansehen, ohne daß die betreffenden Regierungen nachprüfen konnten — da sie ja ohne Erfahrungen auf diesem Gebiet waren —, <>b und wieweit standortmäßig sich eine solche Anlage rechtfertigen ließe. Es ist völlig sinnlos, volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigte Großanlagen zu liefern. Das löst bei den Empfängern Unzufriedenheit aus und — wie oben dargelegt — wird das Risiko dafür schließlich und endlich nicht von dem Lieferanten, sondern von der deutschen Volkswirtschaft und dem Steuerzahler getragen. Die Russen haben interessantsrweise gar nicht darauf gewartet, was ihnen an Aufträgen für Lieferungen von den einzelnen