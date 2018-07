Mit zwei Überraschungen wartet die Bundespost auf. Leider ist eine davon ausgesprochen unangenehm: sie betrifft erhebliche Auftragskürzungen bei der Fernmeldeindustrie der Bundesrepublik und Westberlins. Während noch im Oktober die Postverwaltung der Fernmeldeindustrie versichert hatte, daß sie für 1956 mit dem gleichen Auftragsvolumen wie für 1955 rechnen könne, wurde jetzt überraschend die Bremse gezogen. Und zwar will die Post die Aufträge nun doch um 25 v. H. kurzen. Gegenüber dem Vorjahresumfang, bedeutet es, daß sie von 600 auf 450 Mill. DM zurückgeschraubt werden. Dieser Entschluß – von dem man nur hoffen kann, daß er nicht verwirklicht werden wird – hätte für die Industrie katastrophale Folgen, entfallen doch rund 55 v. H. des gesamten Auftragsvolumens der Fernmeldeindustrie auf Bundespost-Aufträge. Und die Folgen? – Führt die Post ihr Vorhaben wirklich durch, wird die Fernmeldeindustrie im Bundesgebiet und in Westberlin zum 1. April rund 15 000 Arbeitskräfte entlassen müssen. Allein 5000 davon entfallen auf Westberlin. Bundespostminister Dr. Siegfried Balke verteidigt sich gegen die Vorwürfe der Industrie mit dem Zwang, unter allen Umständen ein Defizit zu vermeiden und keine Aufträge zu erteilen, deren Finanzierung nicht gesichert ist. Dabei ist allerdings die Frage berechtigt, ob der Minister diese Entwicklung nicht schon etwas früher hätte erkennen müssen – nämlich im Oktober, als der Industrie von der Post verbindliche Zusagen gegeben wurden ... Das Beispiel der Post-Investitionen verdeutlich auch einmal mehr, wie unendlich schwer es ist, Investitionsprogramme, wenn sie erst angelaufen sind, abzustoppen oder zu reduzieren: sei es nun aus finanziellen oder auch aus konjunkturpolitischen Gründen. Das „Absteigen“ von dem im Gange befindlichen Programm ist fast unmöglich.

Daß die Fernmeldeindustrie ihre Kapazitäten etwa in Erwartung der Postaufträge überzogen hat, wird selbst von Dr. Balke nicht behauptet. Andererseits steht fest, daß in der Bundesrepublik noch mindestens 70 000 Fernsprechanschlüsse beantragt sind und auf ihre Installierung warten. Mit über zwei Mill. Hauptanschlüssen (etwa sechs bis sieben je 100 Einwohner) liegt die Bundesrepublik im europäischen Fernsprechverkehr unter „ferner liefen erst auf dem 16. Platz und im Weltvergleich sogar nur auf der 26. Stelle.

Dafür war aber die zweite Überraschung, die Minister Dr. Balke seinen Kunden servierte, recht positiv. Er kündigte in den Zentren und Randgebieten der westdeutschen Großstädte die Errichtung „Stummer Postämter an. Diese Ämter sollen ohne Personal auf automatischem Wege arbeiten und den vielen „kleinen“ Kunden der Bundespost den Weg. zum Postamt und das Schlangestehen an den Schaltern ersparen. Das wäre zweifellos ein erfreulicher Fortschritt auf dem Wege der Rationalisierung, aber natürlich kostet auch dieses Vorhaben Geld, viel Geld sogar. Es bleibt zu hoffen, daß die Bundespost recht bald einen sinnvollen Weg findet, um das ungesunde Verhältnis zwischen ihrem Fremdkapital (53 v. H.) und ihrem Eigenkapital (47 v. H.) zu bessern. Ob eine Anleihe – man denkt an 300 Mill. DM – allein der richtige Weg ist, muß wohl bezweifelt werden, ganz abgesehen davon, daß der Kapitalmarkt im Augenblick wohl kaum bereit sein dürfte, der Post solche Beträge zur Verfügung zu stellen. Es muß daran erinnert werden, daß noch nicht einmal die letzte Postanleihe in den Börsen amtlich notiert werden kann... ww.