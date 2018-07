In der jüngsten Ausgabe des „Wertpapiers“, der Zeitschrift der Schutz Vereinigung für Wertpapierbesitzer, findet der überraschte Leser einmal eine einleuchtende Darstellung, warum der Bezugskurs von 125 v. H. bei der beabsichtigten Kapitalerhöhung der Gelsenkirchener Bergwerks-AG in seiner Höhe nicht akzeptabel ist – gleichzeitig wird aber auch durch ein nachträglich eingelegtes Blatt erklärt, daß sich die Schutzvereinigung inzwischen von der Berechtigung des hohen Kurses überzeugen ließ. Diese Schwenkung um 180 Grad wird erst im Blickwinkel des Kampfes der Gelsenkirchener Bergwerks-AG gegen ihren Großaktionär Krages überschaubar, dem durch diese „teure“ Kapitalerhöhung seine Bewegungsfreiheit beschnitten werden soll. Daß Krages und die GBAG-Verwaltung in dieser Auseinandersetzung nicht allein stehen, kann bei der Höhe der Beträge, um die es geht, mit Sicherheit angenommen werden. Psychologisch gesehen hätten die Schutzvereinigungen in dem Streit sehr leicht das berühmte „Zünglein an der Waage“ werden können. Ihre Zeitschrift beweist, daß der Zeiger auch bedenklich hin und her geschwankt hat...

Die Düsseldorfer Arbeitsgemeinschaft, an ihrer Spitze Dr. Johannes Semler, war jedenfalls der Ansicht, daß selbst im Kampf gegen Krages, der wohl auch hier als eine volkswirtschaftliche Belastung angesehen wird, ein Bezugskurs von 125 v. H. bei einer Kapitalerhöhung, deren kostspieliger Erlös für Investitionen verwandt werden sollte, für die Kleinaktionäre untragbar ist. Vielleicht wäre es auf der HV zu einer Opposition gekommen, wenn nicht plötzlich die GBAG-Verwaltung mit einer anderen Version über die Verwendung der einkommenden Mittel überrascht hätte: Sie werden nicht investiert, sondern dienen den geplanten Rückverflechtungsmaßnahmen! Nun mußte die Schutzvereinigung auf die Linie der Verwaltung einschwenken, denn solchen Argumenten entgegenzutreten ist höchst unpopulär. Erleichtert wurde die Umkehr allerdings durch die Garantie des Konsortiums? die Bezugsrechte auf Basis der rechnerischen Parität aufzunehmen.

Ob es bei einer rechtzeitigen Verständigung zwischen der GBAG-Verwaltung, der Arbeitsgemeinschaft der Schutzvereinigungen für Wertpapierbesitz und ihrem Vertreter im GBAG-AR, Dr. v. Berenberg-Goßler, nicht einen Weg gegeben hätte, dieses unerquickliche Intermezzo in der Öffentlichkeit zu vermeiden, müssen die Beteiligten selbst beurteilen. Vielleicht wäre die Schutzvereinigung besser nicht aktiv geworden, denn an der Sache hat sie nichts ändern können.

Völlig indiskutabel war indessen das Auftreten eines Vertreters der Schutt Vereinigung auf der HV der Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln. Diese Gesellschaft schüttet für ihr Geschäftsjahr 1954/55 die einigermaßen respektable Dividende von 9 (7) v. H. aus. Daß es Aktionäre gibt, die – bewußt die wirtschaftlichen Realitäten übersehend grundsätzlich für höhere Dividenden plädieren als die Verwaltungen zu bewilligen bereit sind, ist doch wohl so bekannt, daß sich die Schutzvereinigungen nicht noch zum Sprecher derartiger Querulanten machen sollten. Im Auftrage eines Aktionärs mit nominell 10 000 DM Aktien forderte die Schutzvereinigung auf der HV unter Hinweis auf die Zuführung an die gesetzliche Rücklage eine um weitere 1 v. H. erhöhte Dividende. Der Vertreter, der an eine feste Marschroute gebunden war, mußte auch dann noch gegen den Vorschlag der Verwaltung stimmen, als ihm eindeutig erklärt wurde, daß die Auffüllung der Rücklage gesetzlich vorgeschrieben sei. Es schadet dem Ansehen der Schutzvereinigungen, wenn sie wider bessere eigene Einsicht auf einer HV Dinge verfechten, die offensichtlicher Unsinn sind. K. W.