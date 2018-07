Inhalt Seite 1 — Wichtig - und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dulles und Formosa: Maßgebende Kongreßabgeordnete hätten 1954 einen Kriegseintritt der USA in Indochina verhindert, erklärte der demokratische Kongreßabgeordnete McCormack in einer kritischen Auseinandersetzung mit der in einem Dulles-Interview in der Zeitschrift „Life“ enthaltenen Behauptung, die USA hätten in den letzten beiden Jahren dreimal am Rande des Krieges gestanden. – Inzwischen ziehen neue Kriegswolken über der Straße von Formosa herauf. Nationalchinesische Kriegsschiffe beschossen die Insel Lusze, halbwegs zwischen Quemoy und Matsu, und Dulles hat in einer scharfen Erklärung zu den hart am Rande des Zusammenbruchs stehenden – chinesisch-amerikanischen Verhandlungen in Genf der Pekingregierung vorgeworfen, sie sei nur dann bereit, auf Gewaltanwendung zu verzichten, wenn ihr alles ausgeliefert werde, wofür sie Gewalt anwenden würde. Dulles betonte das Recht der USA auf Verteidigung Formosas.

*

Zweimal deutsche Wieder-Bewaffnung: Bundeskanzler Adenauer besichtigte in Andernach die ersten 1600 westdeutschen Soldaten. Der „Daily Telegraph“ (London) nennt die Andernacher Parade „zahlenmäßig wenig eindrucksvoll, aber politisch und symbolisch bedeutsam“. Es sei ein politisches Aktivum, daß Deutschland diesmal so zögernd aufrüste. Der „Evening Star“ (Washington) bedauert das langsame Tempo der westdeutschen Aufrüstung und erklärt, die Kommunisten in Ostdeutschland hätten vor Bonn einen klaren militärischen Vorsprung. – In der Sowjetzone wurde die Bildung einer „Nationalen Volksarmee“ bekanntgegeben. Ihre Stärke beträgt schätzungsweise 110 000 Mann und soll auf 220 000 Mann gebracht werden. Die „beiden Deutschland“ haben jetzt verschiedene Nationalhymnen, verschiedene Armeen und verschiedene Uniformen. Die Flagge ist vorläufig noch dieselbe.

*

Umworbener Nehru: Wenn Indien der Sowjetunion seine guten Dienste anbieten würde, um die Wiedervereinigung Deutschlands zu erreichen, würde Bonn hierin keine Einmischung in innerdeutsche Angelegenheiten sehen, erklärte Vizekanzler Blücher in einem Zeitungsinterview vor seiner Abreise aus Indien. Ob Nehru die ihm damit angebotene Vermittlerrolle annehmen wird, ist jedoch mehr als fraglich. Im Gegensatz zu Bonn ist er der Meinung, ein wiedervereinigtes Deutschland dürfe keinem der beiden feindlichen „Blöcke“ angehören, sondern müsse neutral sein.

Nehrus Sorgen: Die Pläne der indischen Regierung zur Neuordnung des inneren staatlichen Aufbaues Indiens haben in Bombay, Belgaum, Madras und anderen Orten blutige Unruhen ausgelöst. In Bombay kamen über 400 Menschen Bei Kämpfen zwischen regierungsfeindlichen Demonstranten und der Polizei ums Leben. Unter den über 1000 Verhafteten befand sich der Führer der kommunistischen Bezirksgruppe Bombays. Nationale und religiöse Spannungen liefern den Zündstoff der Unruhen, die Kommunisten den Funken. In Neu-Delhi fragt man sich, weher die indischen Kommunisten ihre Instruktionen bekommen: aus der Hauptstadt der befreundeten Sowjetunion oder der Hauptstadt des befreundeten China.

*