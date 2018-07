Dd, Trier TJereits mehrfach berichteten in den vergangenen J f Wochen die Zollgrenzbehörden in der Eifel über Fettimporte, die den Grenzern in der Eifel auffielen, weil sie einen üblen Duft verbreiteten. Verdorbenes Schmalz, das zur menschlichen Ernährung offensichtlich ungeeignet war, wurde an der Grenze zurückgewiesen. Nachrichten über diese anrüchige Geschichte fanden zum Teil auch ihren Weg in die Zeitungen des Mittelrheingebietes.

Jetzt ist es französischen und deutschen Zolldienststeilen in Saarburg gelungen, unreellen Machenschaften einiger französischer Fettexporteure auf die Spur zu kommen. Sie hatten innerhalb offizieller Handelsverträge mehrere Tonnen minderwertigen Schmalzes an deutsche Firmen verkauft. Nach dem chemischen Untersuchungsbefund bestand die als Schmalz angebotene Ware zu einem hohen Prozentsatz aus maschinenölartigen Industriefetten. Dem Material wurde durch geschickte Aufbereitungsmethoden ein relativ angenehmer Geschmack gegeben. Es kam zum Preis von 1 06 Mark je Kilogramm auf den Markt und war also erheblich billiger als amerikanisches Schmalz.

Französische Dienststellen haben inzwischen Waggons mit Fässern des verdächtigen Schmalzes zurückgekauft; sie sollen als Beweismaterial in den nun laufenden Strafverfahren verwandt werden.