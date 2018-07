Inhalt Seite 1 — Augsburgs Ruhm Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Festschrift zum 1000jährigen Bestehen

Zur tausendjährigen Wiederkehr des Tages, an dem die Schlacht auf dem Lechfeld geschlagen wurde, die das Abendland vor der Bedrohung durch die Barbaren der Pußta rettete, ist im Auftrage der Industrie- und Handelskammer Augsburg eine Festschrift erschienen, ein sehr stattlicher, reich und vorzüglich illustrierter Band:

„Augusta 955–1955.“ Herausgegeben von Hermann Rinn. Verlag Hermann Rinn, München, 76,– DM.

Diese Festschrift stellt keine Chronik dar, auch keine lückenlose Geschichte der berühmten Stadt; es sind Einzeldarstellungen über abgeschlossene Themen aneinandergereiht. Da sind biographische Essays – über den Bischof Udalrich von Joseph Bernhard, über Conrad Peutinger von Rudolf Pfeiffer und Clemens Bauer, über Augsburger Frauen, Agnes Bernauer, Clara Dett und Philippine Weiser von Gisela Uellenberg, über Augsburger Kaufleute und Bankherren der Renaissance von Götz Frhr. v. Pöllnitz; da sind ferner kunsthistorische Kapitel – über die Augsburger Buchdrucker und die Augsburger Buchmalerei von Carl Wehmer und Erich Steingräber, über die Augsburger Baukunst der Renaissance von Norbert Lieb, über die Bildnerei, Malerei, Zeichnung der gleichen Zeit von Ulrich Christoffel, über Johann Evangelist Holzer, den großen Freskenmaler des süddeutschen Rokoko von Carl Lamb. Dazwischen stehen rein historische Abhandlungen, so von Gerd Tellenbach: Augsburgs Stellung in Schwaben und im Deutschen Reich des Hochmittelalters, und von Peter Rassow: Die Reichstage zu Augsburg in der Reformationszeit. So viel sei hier aus dem Inhalt auszugsweise erwähnt, um zu zeigen, wie angenehm unsystematisch, ohne jeden Zug des Lehrhaften, nur das Wesentliche herausstellend, diese Festschrift komponiert ist.

Ebenso erfreulich unsystematisch beginnt der Band. Er trägt zwar den Titel: „Augusta 955 bis 1955“, der erste Beitrag aber ist der Römerzeit gewidmet, von der Gründung der Augusta Vindelicum als Militärkolonie unter Augustus, ihrer Stellung als Hauptstadt der Provinz Raetien im zweiten, dritten und vierten Jahrhundert, ihrer Christianisierung und des Untergangs der römischen Herrschaft nach der Preisgabe des Limes.

Maßgebend für die Gründung war die Lage, die sich kreuzenden Straßen zu den Kastellen an der Grenze zu den Nachbarprovinzen Noricum und Germania superion und nach Italien. Diese letztere Verbindung bestimmte auch im Mittelalter wie in der Renaissance die Bedeutung der Stadt. Die Römer hatten zunächst die via Claudia Augusta über den Rechenscheideck angelegt und dann erst die Brennerstraße, die später fast ausschließlich benutzt wurde. Von Augsburg nach Verona rechnete man im Mittelalter für Einzelreisende sieben Tage. Für den Königshof oder größere Truppenmengen einige Tage länger. Durch diese Verbindung wurde Augsburg Treffpunkt zwischen Deutschen und Italienern. Schon Otto I. beschied nach seinem ersten Römerzug hierher den langobardischen König Berengar zur Huldigung, und in Augsburg wollte sich Gregor VII. mit den deutschen Fürsten treffen, um mit ihnen nach der Absetzung Heinrichs IV. über Reich und Kirche zu beraten, eine Absicht, der der Kaiser durch den Gang nach Canossa zuvorkam.

Einer der bedeutendsten Bischöfe Augsburgs war Udalrich. „Das Problem des herrscherlichen Dienens, der amtlichen Autorität, die auch von der Selbstzucht der Persönlichkeit getragen wird, der Kraft, die sich im Erbarmen, Heilen und Segnen ihres Sinnes bewußt wird, löst sich in dieser innerlich spannungsreichen und von widerstreitenden Aufgaben beanspruchten Natur auf eindrucksvolle Weise.“ Er war ein unermüdlicher Pfleger und Verwalter seiner Diözese und der ihm unterstellten Klöster. „Wie es um Klerus und Volk bestellt sei, war für ihn die Frage, die von den Pflichten des Reichsdienstes nie verdrängt wurde.“ In der Überlieferung war der Höhepunkt seines Lebens seine Teilnahme an der Schlacht auf dem Lechfelde, jener Schlacht, die dazu führte, daß die „Barbaren der Pußta“, ungarische und avarische Stämme, auf dem Rückzug so dezimiert wurden, daß sie nie wieder einen Angriff auf das Deutsche Reich wagten; Bedeutungsvoller noch war seine unermüdliche Arbeit, das Zerstörte wieder aufzubauen, seinem Volk und seinem Klerus zu helfen. Wie er sich dieser Aufgabe hingab, sich in seiner Frömmigkeit verzehrte, und schließlich sein langes Sterben erlebte, ist in der Festschrift eindringlich dargestellt.