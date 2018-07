In den nächsten drei bis vier Monaten werden für 400 Mill. DM neue Aktien unterzubringen sein, eine Belastung für den Kapitalmarkt, an der er – gemessen an dem jetzigen Stand der Dinge – schwer zu tragen haben wird. Viele Aktionäre sehen sich wieder vor die Frage gestellt, ob sie von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen oder ob sie diese zum Verkauf stellen sollen. Die Antwort fällt besonders dann schwer, wenn Mittel für den Bezug junger Aktien durch Verkauf anderer Wertpapiere frei gemacht werden müssen. Nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres war es im allgemeinen richtiger, die Bezugsrechte auszunutzen, denn es hat sich gezeigt, daß die Bezugsrechtabschläge meist relativ schnell verringert wurden und dadurch die Kursgewinne bei den Aktien, deren Gesellschaften Kapitalerhöhungen vornahmen, größer waren als bei den sonstigen Werten.

Empfehlenswert ist es stets, sich die Gründe anzusehen, die bei den Gesellschaften zur Kapitalerhöhung führen. Junge Aktien werden heute in sehr vielen Fällen nur dann ausgegeben, wenn über die steuerlich zulässige Selbstfinanzierungsquote hinaus noch Mittel für Anlagezwecke gebraucht werden. Oft läßt sich auch eine Umwandlung zunächst kurzfristig hereingenommener Gelder in langfristige Mittel ohne Einspringen des Aktionärs nicht mehr erreichen. Liegt ein echter und mehr oder weniger dringender Kapitalbedarf vor, wird die Gesellschaft in der Regel den Bezugskurs so hoch festsetzen, wie es die jeweiligen Marktverhältnisse und der Kurs ihrer Aktien gestatten. Der Marktwert des Bezugsrechtes vermindert sich dadurch automatisch. Ein Beispiel hierfür ist Lanz, wo der Ausgabekurs von 115 v. H. bei einem Aktienkurs von 126 v. H. eine rechnerische Parität des Bezugsrechtes (7 : 3) von 2 1/2 v. H. diktierte. Im Handel wurde nur ein Kurs von 1 1/2 v. H. erreicht. Die Kapitalerhöhung bot den Aktionären also keinen zusätzlichen Anreiz. Anders ist es, wenn über die Kapitalerhöhung der Aktionär durch ein lohnendes Bezugsrecht für die mageren Jahre nach der Währungsreformentschädigt werden soll. Obgleich der Erlös aus dem Verkauf von Bezugsrechten steuerfrei ist, machten bei solchen Gelegenheiten die meisten Aktionäre von ihrem Recht Gebrauch, junge Aktien zu beziehen. Durch den Erwerb dieser Papiere zu einem niedrigen Kurs (oft zu 100 v. H.) konnte die Rendite der Papiere auch dann verbessert werden, wenn die Gesellschaft nur in der Lage war, auf das erhöhte Kapital die gleiche Dividende zu zahlen.

Es kommt nicht oft vor, daß Bezugsrechte über der rechnerischen Parität gehandelt werden. Tritt dies, doch ein, dann spielen Rentabilitätsgesichtspunkte keine Rolle mehr, sondern es kommen Majoritätserwägungen zum Zuge. Um von vornherein derartige Manipulationen auszuschalten, könnte die Gelsenkirchener Bergwerks-AG bei ihrer Kapitalerhöhung einen besonderen Weg gehen Sie würde ihren Aktionären den Bezug junger Aktien nach dem Bezugsverhältnis (4 : 1, Ausgabekurs 125 v. H.) freistellen. Wer davon nicht Gebrauch macht, dem zahlt die Gesellschaft für die nichtausgenützten Bezugsrechte den Paritätskurs aus (gegenwärtig etwa 6 v. H.). Die. nichtausgenützten Bezugsrechte hält die Gesellschaft oder ein von ihr beauftragtes Konsortium mit der Absicht, die so in Reserve gebliebenen jungen Aktien für die angestrebte Rekonzentration einzusetzen. Der einzelne Aktionär könnte also nur beziehen oder sein Bezugsrecht der Gesellschaft anbieten. Ein Verkauf an Drittewäre nicht möglich, auch nicht über die Börse. K. W.