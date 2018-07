Nichtlübecker, die den so pikanten Malskat-Prozeß verfolgt haben (wer hatte das nicht?) und nun gelegentlich einmal nach Lübeck kommen, werden – das ist ein unerfreuliches Nebenresultat der Fälscheraffäre – es vielleicht gar nicht für reizvoll halten, sich die Marienkirche mit ihrer freigelegten Bemalung anzusehen. Aber die Skeptiker unterliegen einem Irrtum. Wer in die großartige Kirche kommt, hat vielmehr Mühe, die Stelle, wo Malskat gefälscht hat, überhaupt zu finden. Denn die einundzwanzig Heiligenfiguren, die er frei aus dem Handgelenk auf Wände, ohne Spuren alter Malerei, gemalt hat, bedecken nur einen minimalen Bruchteil der Gesamtfläche des Innenraums. Sie befinden sich im Chor und sind den meisten Augen entzogen. Sie wurden überhaupt nur deshalb dorthin gemalt, weil sich bei der Freilegung im Jahre 1950 entgegen den Erwartungen an den betreffenden Stellen keine Spuren alter Malerei zeigten, und weil der Restaurator Fey nicht wagte, der Kirchenleitung dies negative Ergebnis bekanntzugeben.

Professor Günter Grundmann, der Hamburger Denkmalspflege, hat den gesamten Tatbestand jetzt im „Jahrbuch 1955/56 des Marien-Bauvereins“ (erschienen im Matthiesen Verlag, Oldenburg in Holstein) klargelegt. Hier findet der Interessierte eine authentische Darlegung der Vorgänge, die zur Verurteilung Feys und Malskats führten – ohne Beschönigung, aber auch ohne Dramatisierung. Wer aber die Marienkirche für wichtiger als Malskat hält, kann von Professor Grundmann nun auch erfahren, was sich begeben hat, seitdem Malskat seinen Fälscherruhm durch Selbstbezichtigung begründete. Man hat nämlich damals nicht etwa die Flinte ins Korn geworfen, sondern durch Vermittlung des Kieler Kunsthistorikers Sedlmaier und des Denkmalpflegers Hirschfeld den Restaurator Lothar Schwing für die Fortführung der Arbeit gewonnen, und Schwink, ein Mann nicht der Sensationen, sondern der sachlichen Arbeit, ist nun schon jahrelang an der Wiederherstellung der mittelalterlichen Zyklen tätig, die sich bis zum Bombenangriff vom 29. März 1942 unter der Tünche der Reformationszeit verborgen hatten halten müssen und nun zum großen Teil wieder zutage liegen.

„Nachdem“, schließt Professor Grundmann seinen kritischen Überblick, „durch den Prozeß, so wie er aus den verschiedensten Zeitungsberichten und Kommentaren der Öffentlichkeit bekannt wurde, eine allgemeine Unsicherheit Platz gegriffen hat, was denn nun überhaupt an der Ausmalung der Marienkirche „echt“ sei, das heißt, was als mittelalterlicher Ausgangsbefund der Restaurierung zu betrachten sei, kommt es darauf an, mit aller Deutlichkeit für diese großartige, uns durch den Brand geschenkte Ausmalung Zeugnis abzulegen.“ cel.