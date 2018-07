j. p., Hamburg

Wer einen Vogel hat, mag keine Katzen; wer aber eine Katze hat, hat deshalb noch lange nichts gegen Vögel. Diese leicht erklärbare Erfahrung hat dahin geführt, daß in dem in Hamburgs Kleingärten sich abspielenden Katzenkrieg die Katzenhalter in der Defensive und die Vogelschützer im Angriff sind. Es gelang den Katzenhaltern jedoch, diesen Angriff mit Hilfe des Tierschutzvereins vorläufig zum Stehen zu bringen.

Der Krieg begann damit, daß einige Kleingärtnervereine – gestützt auf den § 3 der Gartenordnung, der die Katzenhaltung im Interesse der Vögel verbietet – einigen Katzenbesitzern kündigten, weil sie Aufforderungen zur „Liquidierung“ ihrer Hausgenossen nicht nachgekommen waren. Bald beschlossen die meisten Kleingärtnervereine, allen Katzenhaltern zu kündigen, sofern sie nicht innerhalb von zwei Monaten aufhörten, Katzenhalter zu sein. Da sich für Katzen in einer Großstadt nur schwer Abnehmer finden lassen und da die 26 000 Bewohner von Kleingartengelände sich in Ermangelung anderer bezahlbarer Wohnungen den Vorschriften fügen müssen, hätte die Ausführung dieses Beschlusses den Tod von etwa fünftausend Katzen bedeutet.

Die Bestimmung, die fünftausend Katzentode herbeigeführt hätte, ist erst im Jahre 1954 erlassen worden, als die meisten Schreber ihre Parzellen zu Wohnheimen ausgebaut und seit Jahren bewohnt hatten – immer unter der Voraussetzung, daß sie auch ihre Katzen halten dürfen.

Die Vogelschützer behaupten, die Katzen stellten den Vögeln in einem Ausmaß nach, daß diese die Kleingartenreviere bereits zu meiden begännen. Die Katzenanwälte bestreiten nicht die angeborene Jagdlust ihrer Mandanten, weisen jedoch die Behauptung der Vogelpartei als stark übertrieben zurück und darauf hin, daß man die Vögel ausreichend vor dem Zugriff der Katzen schützen könne. Im übrigen könne man ihnen nicht zumuten, sich von ihren Hausgenossen zu trennen, nur weil die Vogelfreunde in der Mehrzahl seien. Was – so wurde ein wenig überspitzt gefragt – solle denn wohl geschehen, wenn eines Tages die Kinderfeinde die Majorität im Lande hätten?

Der Tierschutzverein ist entschlossen, sowohl die Vögel als auch die Katzen zu schützen, und will dabei der bloßen materiellen Nützlichkeit keine entscheidende Bedeutung einräumen. Er berührte damit den Kernpunkt des Problems, das im Grunde moralischer Natur ist. In Europa ist außer dem Pferd und dem Hund auch die Katze zum selbstverständlichen Gefährten des Menschen geworden. Und es ist klar genug, daß jemand, der einen Gefährten einer Nützlichkeitserwägung opfert, an menschlicher Qualität einbüßt.

Der Tierschutzverein einigte sich mit dem Vorsitzenden des Kleingärtnerverbandes darauf, daß der § 3 der Gartenordnung den einmal vorhandenen Katzen nicht das Genick brechen soll, die Anschaffung neuer Katzen jedoch unterbunden wird. Damit ist nun aber der Streitfall nicht für immer aus der Welt. Denn was wird aus den unvermeidlichen Nachkommen der schon vorhandenen Katzen?