Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung – Institut für Konjunkturforschung – zu Berlin, das seit einigen Jahren in der ZEIT Sonderberichte über aktuelle Fragen und Zahlenübersichten zur Konjunkturentwicklung veröffentlicht, hat uns im Rahmen dieser Zusammenarbeit die folgenden Ausführungen seines Abteilungsleiters Dr. Wissler übersandt. Unsere Leser wissen, daß wir seit Jahr und Tag schon in der Konjunkturbeurteilung von den Auffassungen, wie sie das Berliner Institut vertritt, mehr oder minder stark abweichen; insbesondere können wir uns nicht zu der Meinung bekennen, daß eine generelle Senkung der Ertragssteuern – durch „lineare“ Tarifermäßigungen oder, noch besser, durch Fortfall des „Notopfers Berlin“ – konjunkturpolitische Gefahren nach sich ziehen müsse. Wir sind vielmehr der von Prof. Schmölders und neuerdings auch von Prof. Baade vertretenen Meinung, daß (trotz weiterhin angespannter konjunkturpolitischer Situation!) eine Steuersenkung, die den Einzelhaushalten und den Betrieben „mehr Geld beläßt“, unbedingt der anderen Lösung vorzuziehen sei, die der Ausgabenwirtschaft der öffentlichen Hand neuen Auftrieb gibt – und damit zwangsläufig die Investitionskonjunktur „anheizt“. Wenn wir trotzdem die Ausführungen Dr. Wisslers veröffentlichen, so deshalb, um unseren Lesern die Gelegenheit zu geben, auch die Argumente der „Gegenseite“ kennenzulernen und sich selber ein Urteil bilden zu können.

Die Beschleunigung des Aufschwungs ab Mitte 1954 hat bis zum Herbst 1955 nicht zu der vielfach befürchteten allgemeinen Übersteigerung geführt. Die Gründe, warum, sind von der Konjunkturforschung laufend dargelegt worden (hohe Sparquote, erhebliches „Staatssparen“, starke Produktivitätssteigerung und zurückhaltende Lohnpolitik). Obwohl das schnelle Investitionstempo sich seit Mitte 1955 nicht mehr verstärkt hat, ist seither, infolge der nun erreichten „Vollbeschäftigung“, die Steigerung der Löhne und Gehälter intensiviert worden; das Wachstum der Produktivität hat sich aber offenbar leicht gemäßigt, und gleichzeitig ging die Sparquote etwas zurück. Während also der Investitionsboom dem Aufschwung keine neue Beschleunigung mehr verlieh, kamen nun Masseneinkommen und Verbrauch, und damit Einzelhandel und Verbrauchsgüterindustrie, stärker in Bewegung; neben die überwiegend sich „selbst nährende“ Investitionskonjunktur trat damit eine zusätzliche Investitionsgüternachfrage aus den Verbrauchsgütereindustrien. Ebenso wie bis Mitte 1955 das Preisniveau der Verbrauchsgüter (aus den genannten Gründen) praktisch stabil bleiben konnte, ist es nun unter der neuen Konstellation langsam in (die Aufwärts-)Bewegung gekommen. Trotz einer gewissen Stabilisierung des Investitionsbooms in der zweiten Jahreshälfte 1955 war also eine gegenüber Mitte 1954 bis Mitte 1955 völlig neue Situation gegeben: es begann eine (wenn auch sehr leichte) „income Inflation“ Und die (nach allen Anzeichen) große Wahrscheinlichkeit, daß diese die reale Produktionspotenz übersteigende Einkommensausweitung 1956 zunächst jedenfalls weiter anhalten wird, ergibt also die Gefahr einer Kumulation des noch immer anhaltenden Investitionsbooms mit dieser „income inflation“ und der aus ihr resultierenden, schon sich abzeichnenden neuen Investitionswelle in der Verbrauchsgüterindustrie.

Diese in das neue Jahr hineinlaufenden Tendenzen stehen unter der Einwirkung sehr verschiedener konjunkturpolitischer Kräfte: Die automatisch sich ergebende Überschuß Wirtschaft der öffentlichen Hand hat diese neue Überhitzungstendenz bisher am stärksten gebremst, und sie würde sie weiter – und wird sie erfreulicherweise zunächst jedenfalls weiter etwas – abbremsen: die Hoffnung auf ins Gewicht fallende Steuersenkungen anderseits hat die Übersteigerungstendenz sicher bereits verstärkt, und die feste Planung oder gar baldige Durchführung solcher Pläne müßte sie erheblich verstärken.

Dieses „konjunkturpolitische“ Gebaren der öffentlichen Hand steht offensichtlich in engster Wechselwirkung mit der deutschen Leistungsbilanz: die deutsche „Überbesteuerung“, die aus ihr resultierende Überschuß Wirtschaft und der von da (als „Nachfrageausfall“) seit Jahren auf die Binnenpreise ausgehende Druck bildeten und bilden einen der wesentlichen Gründe für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt; diese wiederum ist die Hauptursache des deutschen Exporterfolges und des – offenbar nur ganz kurzfristig (im Herbst) „beseitigten“ – Überschusses in der Leistungsbilanz; und die expansive Wirkung des aus diesem Überschuß herrührenden Devisen- und Goldzustroms auf das deutsche Preisniveau wird durch die Steuer- und Überschußpolitik der öffentlichen Hand, die ihren Überschuß in der Kasse der Zentralbank hält, aufgehalten – womit der Kreis geschlossen ist. Die Öffentlichen Überschüsse ohne diesen Zusammenhang mit der Außenwirtschaftslage zu sehen, ist völlig irreal. Die Forderung nach Steuersenkung (bis zur Grenze der Beseitigung des Überschusses im öffentlichen Haushalt) beinhaltet also die Empfehlung der Lösung dieses Dilemmas auf dem (schon beschrittenen!) Wege der (beginnenden) Anhebung des westdeutschen Preisniveaus über noch forcierte Über-Vollbeschäftigung.

Andererseits steht die westdeutsche Wirtschaft schon seit Mai 1955 (nicht erst seit August, als dies durch die Diskonterhöhung erst „deklariert“ wurde) im Zeichen der Kreditrestriktion. Irgendwelche Wirkungen auf das Niveau der faktisch vorgenommenen Investitionen sind bis Ende 1955 noch nicht nachzuweisen, was nicht sehr verwunderlich ist, da die Wirkung relativ milder Kreditrestriktionen – vor allem bei noch wachsendem Investitionsanreiz infolge steigenden Endabsatzes (der ja gesichert war und noch ist) – zunächst gering ist. Der Plan, die Steuern zu senken und doch den Preisauftrieb zu verhindern, läuft darauf hinaus, daß die Kreditpolitik den Wegfall des liquiditätsmindernden Effekts der bisherigen öffentlichen Überschüsse und dazu noch den noch stärkeren Druck erhöhter Kaufkraft (-Endabsatz) auf Preise und Investitionen ausgleichen soll.

Sehr kompliziert wird die Lage dadurch, daß die Kreditrestriktion die Investitionsplanungen für die kommenden Monate in Teilbeziehung bereits getroffen hat, und eine vielleicht „nötige“ neue Verschärfung der Restriktion sie schließlich noch schärfer treffen würde. Die Anhaltspunkte für die Gesamtentwicklung widersprechen sich noch. Würden die Planungen ernsthaft getroffen, so wäre natürlich der „Dampf“ aus der Konjunktur heraus, und auch die „income Inflation wäre geplatzt. Aber da die zweckmäßigere Therapie nicht über Investitionsdrosselung, sondern gerade über intensive Rationalisierungsinvestitionen (gleich erhöhter Produktivität und rasch wachsendem Endangebot) und gemäßigte Einkommenspolitik erfolgen würde, birgt die umgekehrte Kur die Gefahr der Heraufbeschwörung einer Rationalisierungs- und Absatzkrise.

Die Situation ist voller Möglichkeiten; sie ist. wieder einmal labil wie kaum je. Der Konjunkturforscher ist kein Prophet; er kann nicht in die Zukunft sehen. Im Augenblick, da fast überall „Ressort- und Gruppenkonjunkturpolitiken“ statt einer einzigen koordinierten Konjunkturpolitik betrieben werden, kann er das sogar noch weniger als normalerweise (bei „normaler“, kurzfristig gegebener Konstanz wichtiger Entwicklungstendenzen). Er muß, wie die anderen, warten; aber er weiß wenigstens, worauf er zu warten hat. Da, wenn es wirklich „brennt“ (wirkliche inflatorische Übersteigerungen oder ernste Rückschlagsgefahr), doch nun endlich alle gemeinsam zum Löschen laufen werden, „wird es irgendwie schon gehen“. Also ist in der Tat kein Grund vorhanden für übertriebenen Pessimismus.