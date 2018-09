Von Donald Ahrens

Im Betriebsrat der Westfalenhütte haben die Kommunisten ihre kürzlich überraschend gewonnene Mehrheit wieder verloren, anderwärts halten ihre Erfolge an. – Unser Mitarbeiter Donald Ahrens hat eine Rundfahrt zu westdeutschen Betrieben unternommen, um die Frage zu klären: Wie kommt es, daß die parteipolitisch erfolglosen Kommunisten in Betrieben an Einfluß gewinnen?

Auf das blühende Wirtschaftswunder der Bundesrepublik fiel der Schatten, den die kommunistischen Betriebsräte werfen. Diese auf den ersten Blick erstaunliche Tatsache ist wohl am besten dadurch zu erklären, daß der Kommunismus ein Bazillus ist, der kranke und geschwächte Organismen befällt. Danach darf man sagen, daß unser Arbeitsorganismus nicht überall gesund ist. Es gibt tatsäch – lich eine Reihe von Unternehmen, die ihre Energie so sehr auf den Wiederaufbau und die Steigerung der Leistungen konzentriert haben, daß darüber manchmal das menschlich-persönliche Verhältnis zwischen Unternehmer und Arbeiter zu kurz kommt. Bei der Untersuchung der Frage, warum plötzlich kommunistische Betriebsräte auftauchen, findet man unter manchen anderen Ursachen immer einen rein menschlichen Grund.

Kein Industrieproletariat bei Opel

Bei Opel in Rüsselsheim stieg die Zahl der kommunistischen Betriebsräte von zwei auf elf. Insgesamt hat der Betrieb 24 Betriebsräte für rund 25 000 Arbeiter und Angestellte. Aber das Werk nimmt eine Sonderstellung ein: aus einigen hundert Wohngemeinden kommt die Belegschaft. Sie ist kein „Industrieproletariat“, sondern mehr eine bäuerlich-bürgerliche Arbeitnehmerschicht, die ihre Häuschen, ihre Obstgärten oder ihre kleinen Weinberge besitzt. Es gibt viele Familien, wo Großvater, Vater und Sohn in das gleiche Werk gegangen sind, und man kann sagen, daß die Opel AG zu diesen Menschen und dieser Gegend gehört wie etwa der Hafen zu Hamburg.

Nur rund 500 Flüchtlinge aus der Sowjetzone sind im Werk beschäftigt, die sich dem Lebensstil der anderen Werksangehörigen anzupassen suchen. Der Durchschnittslohn für gelernte und ungelernte Arbeiter beträgt 2,50 DM pro Stunde, und die Sozialleistungen der Adam Opel AG liegen weit über dem Durchschnitt. Die Altersversorgung der Werksangehörigen ist einmalig im Bundesgebiet. In den Wohngemeinden überstieg der Anteil der kommunistischen Wähler fünf Prozent nicht, oft blieb er darunter. Trotzdem stieg die Anzahl der kommunistischen Betriebsräte. Wie ist das zu erklären?

Die Betriebsrats-Vorschlagslisten der Gewerkschaften nennen nur Namen, keine Parteizugehörigkeit. Da die Kommunisten von der KP-Leitung die Anweisung haben, gute Gewerkschaftler zu sein, übernehmen sie innerhalb der Gewerkschaften oft freiwillig die undankbarsten Aufgaben, wie zum Beispiel den Posten des Unterkassierers, der es ihnen einerseits ermöglicht, vielleicht die Stufen der Funktionärsleiter hinaufzusteigen, und ihnen andererseits Gelegenheit gibt, Kontakte aufzunehmen, die eine Beeinflussung der Leute, die sie besuchen, möglich machen. Da die Masse der Arbeiter politisch uninteressiert ist, trifft die kommunistische Agitation bei den Angesprochenen selten auf energische Abwehr. Die Betriebsratswahl bei Opel ist also kein politisches Kriterium, sondern höchstens ein Beweis für mangelndes politisches Interesse und erstaunliche Naivität bei den Arbeitern. Die menschlichen Kontakte „nach unten“, die diese Kommunisten so pfleglich herstellen, fehlen den Gewerkschaftsfunktionären und auch den politischen Gruppen in den Betrieben zu einem großen Teil.