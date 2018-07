Wer eine Ohrfeige kriegt, kann daraus nicht das Recht ableiten, den Angreifer niederzuschießen. Abwehrmaßnahmen haben sich nach der Stärke des Angriffs zu richten. Das ist eine bewährte Rechtsmaxime; und ein so vorzüglicher Jurist wie der Bundesinnenminister hätte nicht dagegen verstoßen sollen.

Im Juli-Heft veröffentlichte die vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund herausgegebene Zeitschrift „Der Standpunkt“ einen Angriff auf das Parlament und die Bundesregierung, der weder geschmackvoll noch geistreich war. „Schildbürger“ wurden die Bonner Parlamentarier da genannt und „Ja-Sager“, die eine unverzeihliche Neigung hätten, das zu tun, „was die Dümmsten für richtig halten“. Nun soll man gerade der akademischen Jugend nicht das Recht zugestehen, sich die Sache so leicht zu machen und statt fundierter Angriffe einfach törichte Beschimpfungen loszulassen, die obendrein so allgemein gehalten sind, daß sie nicht einmal jemanden richtig treffen.

Nun, es hätte viele Möglichkeiten gegeben, mit Humor oder mit Strenge diesen jungen Hitzköpfen beizubringen, daß es auch so etwas wie eine Verantwortlichkeit der Opposition gibt. Statt dessen wurden dem sozialistischen Studentenbund die noch ausstehenden Zuschüsse in Höhe von 7000 Mark gesperrt. Wie sehr der Herr Innenminister, der dies anordnete, sich damit in der Wahl seiner Mittel vergriffen hat, dürfte ihm inzwischen deutlich geworden sein; denn die Studentenorganisationen der bürgerlichen Parteien, die sich von dem Artikel ihrer sozialistischen Kommilitonen natürlich distanziert hatten, haben jetzt eine Solidaritätserklärung abgegeben.

Minister Schröder sprach in diesem Zusammenhang von einer „Demontage der Autorität“, die er nicht zulassen könne, denn es gebe zu wenig Autorität in Deutschland. Das ist fürwahr eine verblüffende Feststellung. Wenn er mit Autorität die Ehrfurcht vor den Traditionen und Institutionen staatlichen Lebens meint – und nur deren Mangel wäre zu beklagen –, so muß man doch wohl feststellen, daß diese Autorität durch Verbotsschilder und drakonische Verwaltungsmaßnahmen eher gefährdet als gestützt wird.

Wir freuen uns, daß man in Bonn den Ausdruck Ja-Sager“ als Schimpfwort empfindet. Man sollte sich dann aber auch bemühen, den Nachwuchs der angeblich so hochgeschätzten Nein-Sager, wenn nötig, auf dumme Geschmacklosigkeiten und törichte Entgleisungen hinzuweisen, statt ihn durch einen Gewaltakt der Verwaltungsbehörde in seiner Existenz zu bedrohen. R. W. Leonhardt