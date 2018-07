Paris, Ende Januar

An der gegenwärtigen Situation in Paris gibt es etwas, was vielen Ausländern glatt unverständlich bleibt. Warum weigert sich die „Republikanische Front“ um Mendès-France und Guy Mollet, mit dem Block Faure-Pinay-Teitgen zusammen eine „Regierung der nationalen Einheit“ zu bilden?

Diese seltsame splendid isolation ist nur von der ebenso seltsamen Struktur der französischen Innenpolitik her verständlich. Der Graf von Paris, der trotz seiner Prätendentenstellung als einer der objektivsten Beobachter gilt, schrieb in seinem Kommentar zu den Kammerwahlen: „In anderen Demokratien kann das mit seiner Regierung unzufriedene Land durch die Wahl aus der Opposition von gestern die Regierung von morgen machen, welche eine andere Politik durchführen wird. Dieses Sicherheitsventils ist das französische System beraubt, denn der Wähler ist überzeugt, daß sämtliche traditionellen Parteien offen oder unter der Hand ein abgekartetes Spiel treiben und ohne Rücksicht auf den Wähler und auf die Probleme sich gegenseitig verständigen. So sieht denn der unzufriedene Wähler keine andere Möglichkeit als, je nach der Epoche oder nach seiner sozialen Empfindlichkeit, entweder kommunistisch oder gaullistisch oder poujadistisch zu wählen... So bleiben ständig zehn Millionen Stimmen blockiert, bis mit dem anwachsenden Zorn und der Erbitterung diese Masse eines Tages die andere Gruppe, diejenige der mit dem .. System Resignierenden, zahlenmäßig übertreffen wird. Viel fehlt nicht mehr dazu.“

Diese Analyse des bourbonischen Thronprätendenten, der jeder Kenner Frankreichs nur zustimmen kann, gibt den Schlüssel zum Verständnis der merkwürdigen splendid Isolation der gemäßigten Linken. Das politisch Bedeutsame an dem die „Republikanische Front“ belebenden Mendèsismus ist ja gerade, daß es ein Mann verstanden hatte, in Tausenden seiner Landsleute die Hoffnung auf eine Gesundung innerhalb der parlamentarischen Demokratie wieder zu wecken. Würde nun Mendès-France, wie es die arithmetische Logik der Wahlergebnisse fordert, mit der „Mehrheit des Immobilismus“, der „Mehrheit von Dien-Bien-Phu“ zusammen eine Regierung bilden, so hätte das unweigerlich zur Folge, daß ein Großteil, seiner Anhänger enttäuscht zu den Extremisten überlaufen würde. Und das könnte die Gewichte endgültig zugunsten der Feinde der Republik verschieben. „Viel fehlt nicht mehr dazu“, wie der Graf von Paris sagte.

Mendès-France sucht nun allerdings die Bildung der Minderheitenregierung dadurch zu erleichtern, daß er seine so heftig umstrittene Person zurückstellt und die Sozialisten die erste Geige spielen läßt. Das erlaubt den Volksrepublikanern und einem Teil der Indépendants, der neuen Regierung „ohne Verlust des Gesichtes“ ihre Stimmen zu geben und sie so nicht der kommunistischen Gnade zu überlassen. Die Sozialisten nämlich sind – und auch das ist im Ausland zu wenig bekannt – weit weniger revolutionär als der kleine Kern der hundertprozentigen Mendèsisten. Sie bilden im Grunde trotz ihrer großzügigen Programmatik eine, jeder tiefgreifenden Reform gegenüber mißtrauische Partei von Kleinbürgern, die bloß den Vorteil hat, daß sie durch ihr langjähriges Verharren in der Opposition an der verfahrenen Lage Frankreichs nicht unmittelbar schuldig ist.

Was aber taktisch richtig kalkuliert sein mag, kann sich strategisch als Fehlgriff erweisen. Eine Regierung, in der nicht der dynamische Vizeministerpräsident Mendès-France, sondern der eher schüchterne Guy Mollet als Ministerpräsident den Ton angibt, kann gerade jenes Schwunges entbehren, der vielleicht allein noch die Karre aus dem Dreck ziehen könnte. Für die von ihrem Idol PMF Enttäuschten ein Grund mehr, sich dem Extremismus in die Arme zu werfen. Man sieht: die Lösung der französischen Krise ist auch einen Monat nach den Wahlen, die alles regeln sollten und doch nur alles verwirrt haben, eine Quadratur des Zirkels geblieben... Armin Mohler