Markus Teitler hatte den Höhepunkt seines Lebens schon lange hinter sich. Es war einsam um ihn geworden. Und deshalb war er dankbar für diese neue Freundschaft mit Ricky, einem weißen, lichtbraun gefleckten Setter. Der Behang an Rickys Läufen und an seinem Schwanz war wunderbar gefiedert. Markus hatte ihn kennengelernt, als Wilsons, denen er gehörte, vor kurzem in seine Nachbarschaft gezogen waren.

Während der langen Vormittagsstunden pflegte der Setter verloren und geduldig wartend vor der Haustür zu liegen, bis am Nachmittag die beiden Kinder der Wilsons aus der Schule kamen. Dann erfaßte ihn geradezu eine Raserei der Lebensfreude, und er tollte mit den Kindern umher, solange deren Freizeit es erlaubte. Danach lag er wieder ruhig vor der Tür, hob erwartungsvoll den Kopf, wenn jemand aus der Haustür trat, und ließ ihn jedesmal enttäuscht wieder sinken. Er wurde nicht beachtet.

Der alte Mark beobachtete dies alles, wenn er sich im Garten beschäftigte oder seinen täglichen Spaziergang machte. „Der Hund ist einsam, genau wie ich“, pflegte er dann zu denken. Er blieb oft vor dem Wilsonschen Haus stehen und sprach leise zu dem Tier. Der Setter hob dann seinen Kopf, und seine Augen wurden wachsam. Und einmal, als Mark stehenblieb, machte der Hund ein paar zögernde Schritte auf ihn zu. Doch plötzlich wandte er sich um und lief zum Haus zurück.

Mark hatte nie gesehen, daß der Hund einen Knochen bekam. Eines Tages fragte er daher Frau Wilson, ob sie etwas dagegen hätte, wenn er gelegentlich einen mitbrächte. Sie erlaubte es gern.

Als sie ins Haus zurückgegangen war, wickelte Mark den Knochen aus, den er vorsorglich bereits mitgebracht hatte, und legte ihn auf den Rasen. „Laß ihn dir gut schmecken, alter Junge“, sagte er zärtlich. Dann ging er zurück zu seinen Blumenbeeten.

Das nächste Mal kam der Setter schon näher. Und schließlich kam der Tag, an dem er den Knochen vorsichtig aus Marks Hand entgegennahm. Wieder an einem anderen Tag, als Mark keinen Knochen mitgebracht hatte, ließ Ricky sich kurz den Kopf streicheln. Langsam, verhalten, lernten sie einander kennen, hielten jedoch einen achtungsvollen Abstand voneinander, wie es sich für Persönlichkeiten geziemte.

Eines Morgens, als Mark seinen Spaziergang antrat, stand Ricky dicht hinter ihm. Unsicher, ob er auch willkommen sei, wartete der Hund. Dann aber, als Mark zu ihm sprach, lief Ricky glücklich voraus und durchstöberte jeden Busch auf ihrem Weg. Von diesem Tag an machten sie den Morgenspaziergang stets gemeinsam.