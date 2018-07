•E.A.G., Rotterdam, Ende Januar

Die Konjunkturangst, die auch in Holland vor einigen Monaten jäh aufflammte und die Gemüter in gelinden Schrecken versetzte, ist wieder im Abklingen. Das bange Empfinden, die stetig aufwärts kletternde Konjunkturkurve könne eines Tages eine Katastrophe auslösen, ist der ruhig-sachlichen Überlegung gewichen, weil für eine Wiederholung jener Krise, die in den dreißiger Jahren die Welt ins Wanken brachte, die Voraussetzungen fehlen. Dennoch bleibt die holländische Wirtschaft am der Hut.

Unter dem Einfluß der Weltkonjunktur war 1955 zweifellos ein ausgesprochenes Spitzenjahr. Die Rekordumsätze in nahezu allen Betriebszweigen im Verein mit dem allerorten spürbaren Wohlstand bewiesen aber erneut, in welch hohem Maße die holländische Wirtschaft vom Auslande abhängig ist, zumal die Bevölkerung rasch zunimmt und sich bei dem wachsenden Konsumbedarf die Tauschrelationen im Außenhandel verschlechtern. Holland ist darum bemüht, eine restriktive Konjunkturpolitik mit einer expansiven Strukturpolitik zu verbinden, eine Aufgabe, die gewiß nicht ganz einfach zu lösen ist. So dürfte es wahrscheinlich kein glücklicher Griff gewesen sein, die Vorleistungen in der Körperschaftssteuer zu erhöhen und gleichzeitig weiter vorzuziehen, sowie die verfrühte Abschreibung von 33 1/3 v. H. auf 10 v. H. der Anschaffungskosten herabzusetzen, da dadurch gerade im Investitionsbereich der Privatwirtschaft Eingriffe vorgenommen wurden. Im Grunde genommen war es der Fiskus – also der Staat –, der seinen der Privatwirtschaft gewährten „Kredit“ ziemlich rigoros kürzte.

Doch wenn man von dem Banken-Agreement abgeht, wonach die holländischen Geldinstitute einer gewissen Prozentsatz (z. Z. 10 v. H.) ihrer flüssigen Mittel zinslos bei der Notenbank zu hinterlegen haben, so beschränken sich in Holland die Kreditrestriktionen bis auf weiteres auf diese fiskalische Maßnahme. Dem steht allerdings gegenüber, daß die öffentliche Hand ihre Ausgaben noch vergrößert, so daß, wenn in Holland schon von einem inflationistischen Druck gesprochen werden kann. dieser eher vom Staat ausgeht (der zudem selbst als größter Kreditnehmer auftritt) als von der Privatwirtschaft, bei der zum Teil neue Kreditbedürfnisse nur entstanden sind, um den auf Drängen der Gewerkschaften erhobenen Lohnforderungen genügen zu können.

Die Lohn frage ist in Holland überhaupt eine heikle Angelegenheit; sie bedeutet eine latente Gefährdung des monetären Gleichgewichts und der Wettbewerbsposition auf den Außenmärkten. Die bisher aus sozialen Erwägungen heraus betriebene Lohnlenkungspolitik läßt sich nicht mehr länger aufrechterhalten, nachdem seit Kriegsende die Arbeiterlöhne bereits siebenmal erhöht worden sind – seit 1953 um 16 v. H. –, während die Preise seitdem nur um 4 v. H. gestiegen sind. Obwohl weitere Lohnaufbesserungen angesichts der gestiegenen Produktionskosten eine Gefährdung der Konkurrenzfähigkeit nach außen kaum noch tragbar sind, stellen die Gewerkschaften neue Forderungen auf „Vergrößerung des Anteils am allgemeinen Wohlstand“. Dabei nimmt die Arbeitnehmerschaft in Holland bei dem geradezu pathologischen Arbeitskräftemangel – es fehlen zur Zeit etwa 100 000 Menschen auf dem Arbeitsmarkt – eine ziemlich starke Machtstellung ein, wodurch sich die Zwangslage der Unternehmer womöglich noch verschärft.

Nach langwierigen Unterhandlungen – auch im Parlament wurde darüber viel debattiert – ist kürzlich ein Kompromiß zustande gekommen, wonach die Lohngestaltung fortan der organisierten Wirtschaft übertragen wird und die Löhne nach einzelnen Betriebszweigen differenziert werden können, während sich die Regierung eine gewisse ,,Koordinierung“ vorbehält. Aber auch die Preisentwicklung (Kartellabsprachen) wird die Regierung weiterhin sorgfältig überwachen...