H. H., Kiel

Kiel war einmal, in der guten alten Zeit, Deutschlands bedeutendster Kriegshafen, mit großer Garnison, mit Werften, Regatten und Kaiserbesuchen. Kein Wunder, daß hier die Traditionen der deutschen Marine besonders liebevoll gepflegt wurden. So wurde denn auch während des ersten Weltkrieges eine Straße auf den Namen „Graf Spee“ getauft, nach jenem berühmten deutschen Admiral, der am 8. Dezember 1914 im Südatlantik, bei den Falklandinseln, den Heldentod starb.

Wohl drei Jahrzehnte hindurch trug die Kieler „Graf-Spee-Straße“ ihren Namen in Ehren, unter Ebert, unter Hindenburg und unter Hitler. Dann aber, nach dem zweiten Weltkrieg, wußte man die Stadtväter zu überzeugen, daß es jetzt im demokratischen Deutschland unmöglich so weiter gehen könne. Eine Straße, die nach einem Kriegshelden benannt wurde, war untragbar im pazifistischen Deutschland. Sie wurde umbenannt in – Graf-Spee-Straße. Doch nicht mehr dem kaiserlich-deutschen Admiral Maximilian Graf Spee galt jetzt die Ehre, sondern dessen Bruder, dem weiland Professor der Anatomie an der Universität Kiel, Graf Ferdinand Spee. Der Beschluß der Kieler Ratsversammlung vom 17. Dezember 1947 hat diese Umbenennung laut verkündet, die praktisch war und von der kein Mensch sonderlich etwas bemerkte.

Neun Jahre lang trug die Kieler Graf-Spee-Straße ihren zivil gewordenen Namen in Ehren. Die Bewohner bewahrten in ihren Herzen Dankbarkeit für jenen Professor Graf Spee, der von 1891 bis 1933 gelebt und die Fahne der Anatomie hochgehalten hatte.

Doch wiederum rückte der Zeiger der Weltenuhr ein Stück voran. Man schrieb das Jahr 1956, und die Wiederaufrüstung wurde handgreifliche Realität. Dieser Tatsache war Rechnung zu tragen. Will man es füglich den Stadtvätern von Kiel verargen, daß es ihr Bestreben ist, nun schnell auch die alten, glorreichen Traditionen wieder aufleben zu lassen? Man beriet, was zu tun sei. Wie konnte man einen Helden ehren, jedoch ohne dem Geist zu nehmen, was des Geistes ist? So wurde denn soeben in der Kieler Ratsversammlung beschlossen, daß künftig mit dem Namen Graf-Spee-Straße zwiefache Ehrung verbunden sein sollte. Einmal die des Admirals und Helden von Falkland, zum zweiten die des verdienstvollen Wissenschaftlers und Anatomieprofessors an der Universität Kiel.

Auch bei dieser Namensänderung bleibt praktisch alles beim alten, und es ist daher zu erwarten, daß dieser fast schon salomonisch weise Ratsbeschluß ungeteilten Beifall finden wird.