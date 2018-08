Schlechte Zeiten für „Faulpelze und Bürokraten“ in den Kolchosen prophezeit man in Moskau nach dem offiziellen Eingeständnis, daß der letzte Fünfjahresplan auf dem Lande nicht erfüllt wurde, und der gleichzeitigen Ankündigung einer 100prozentigen Steigerung des Plansolls der Kolchosen. Laien und Sachverständige stehen vor einem Rätsel: Auf der einen Seite werden, die schlechten Leistungen gerade der Kolchosen unumwunden zugegeben, auf der anderen erwartet man von ihnen in den kommenden fünf Jahren weit höhere Leistungssteigerungen als von der Industrie und von den Staatsgütern, den Sowchosen.

Ein Weg wäre, so schreibt „Parteileben“ (eine Chruschtschow nahestehende Zeitschrift), den Kolchowsniks mehr zu zahlen, um ihr materielles Interesse an der Produktion zu heben. Ein anderer wäre die „Ausrottung des Unkrauts der ländlichen Bürokratie“. Aber da die Bürokraten in Wahrheit Aufpasser sind, ohne die auf den Kolchosen noch weniger gearbeitet würde, und da der Kolchosbauer, wenn er besser bezahlt würde, mehr Konsumwaren verlangen würde, die ohnedies knapp sind, dürfte weder der eine noch der andere Weg zum Ziel führen. Was also bedeutet die Forderung einer solchen Leistungssteigerung? Will man die Kolchose in Mißkredit bringen, indem man Unmögliches von ihr verlangt, um sie dann mit gutem Gewissen abschaffen zu können? Chruschtschow, der den Kolchosen seit langem den Garaus machen und sie durch „Agrarstädte“ ersetzen möchte, wäre das schon zuzutrauen. ll