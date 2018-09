Der 5. Fünfjahresplan der UdSSR wurde am 12. Oktober 1952 – das heißt über 21 Monate nach seinem Anlaufen – auf dem XIX. Parteikongreß proklamiert und auch sofort bestätigt. Der 6. Fünfjahresplan ist dagegen bereits zwei Wochen nach Beginn (am 15. Januar) verkündet worden und wird, woran nicht gezweifelt werden darf, einen Monat später vom XX. Parteikongreß bestätigt werden. Der Grund für diese Eile tritt deutlich aus der (auch für sowjetische Begriffe überdimensionalen) Propaganda zutage, die sofort nach der Veröffentlichung nicht nur in der sowjetischen Presse und der Satellitenpublizistik, sondern auch in der gesamten von Moskau direkt oder indirekt kontrollierten Weltpresse begonnen hat.

Die Grundkonzeption ist evident politisch – worauf übrigens auch schon die in den Text eingebauten Versicherungen, die UdSSR werde nunmehr alle kapitalistischen Staaten in punkto Produktion überholen und u. a. an der Spitze der atomaren Industrie marschieren, hinweisen. Aber auch die Substanz des Planes, also die wirtschaftlichen Richtlinien für die Jahre 1956 bis 1960, zeigen weit mehr innenpolitische Vorzeichen, als es in den früheren Plänen der Fall gewesen ist. Das ist erklärlich; denn bei einem kurzen Rückblick auf die Ergebnisse der Volkswirtschaft im Zeitraum des 5. Planes, insbesondere auf die der letzten Jahre, zeichnet sich der entscheidende Engpaß – das stetige Absinken der Arbeitsleistungen – unverkennbar ab. So mußte, um nur einige der wichtigsten Tatsachen zu nennen, die riesige Aufforstungsaktion in den europäischen Südostgebieten eingestellt werden, ebenso die Arbeiten am 1100-km-Kanal von Amu-Darja zum Kaspischen Meer, an den Bewässerungssystemen zwischen Wolga und Ural, in der Krim und im nordöstlichen Kaukasus.

Bis zur Verkündung des neuen Planes hat ich in der inneren Situation nichts geändert, soweit sich das aus Publikationen im Januar ersehen läßt. Andererseits schließt die Proklamation mit den Worten: „Die erfolgreiche Erfüllung werden Menschen entscheiden – Arbeiter, Bauern, Intelligente, deren aufopfernde heldische Arbeit...“ –, woraus zu schließen ist, daß die Kommandowirtschaft noch mehr intensiviert werden wird. Dementsprechend wird im Plan errechnet, daß die „Produktivität der Arbeitsleistungen“ im Zeitraum von 1956 bis 1960 in der Industrie um mindestens 50 v. H., im Bauwesen um 52 v. H., im Transportwesen um 34 bis 40 v. H. und auf den Staatsgütern um „etwa 70 v. H.“ gesteigert werden muß.

Und eine „noch weit größere Steigerung“ – die aber in Zahlen nicht fixiert wird – habe in den landwirtschaftlichen Kollektivwirtschaften einzutreten... Hier aber muß jegliche Analyse den Boden verlieren, zumal im gleichen Atemzug mindestens eine Verdoppelung in der gesamten landwirtschaftlichen Erzeugung (Getreide ausgenommen) verlangt wird, ohne konkrete Schlußzahlen zu nennen. Solche gibt es jedoch – erstmalig, und hier wird wieder die politische Zielrichtung sichtbar – für die Industrie: Die Jahresproduktion 1960 muß an Eisen 53 Mill. t, an Gußstahl 68.3 Mill. t, an Walzstahl 52,7 Mill. t, an Kohlen 593 Mill. t und an Mineralöl 135 Mill. t betragen – das heißt, zwischen 151 bis 191 v. H. der Produktion von 1955 ausmachen.

Gesetzt den Fall, diese Zahlen ließen sich de facto erreichen, so käme das einer in praxi nicht mehr tragbaren Diskrepanz zwischen der schwerindustriellen Produktion und dem allgemeinem Lebensstandard gleich, da nicht die geringste Aussicht gegeben ist, daß die landwirtschaftliche Erzeugung die gesteckten Ziele auch nur annähernd erreichen wird und da die für die Leicht- und Gebrauchsgüterindustrie genannten „Endziele“ prozentual weit unter denen der Schwerindustrie liegen – trotz der allgemein bekannten gefährlichen Engpässe in dieser Richtung. Dazu ist bemerkenswert, daß am 20. Januar in Kasachstan ein neues „Ministerium für Industriebauten“ gebildet worden ist.

In einer Beziehung gibt der Plan indirekt einer höchst bemerkenswerten Aufschluß: Die Zement Produktion soll 1960 insgesamt 55 Mill. t betragen und damit 245 v. H. der Produktion von 1955 ausmachen. In den europäischen Republiken der UdSSR bedeutet das eine Steigerung um das 1,7fache bis knapp über das Doppelte hinaus. In der mittelasiatischen Republiken dagegen bietet sich ein völlig anderes Bild: In Usbekistan muß sie sich verdreifachen, in Turkmenistan das 7,9fache, in Kasachstan das 8,8fache und in Tadschikistan da: 13fache erreichen. Wonach wohl kein Zweifel mehr daran bestehen kann, daß der Kreml den Schwerpunkt seiner Industrie nunmehr eilig nach Zentralasien verlagern wird. F. Dassel