Von Thilo Koch

Das Premierenpublikum ist eine Art Familie – wenn man darunter versteht: „Verwandte sind auch Menschen.“ Nicht selten ist das Publikum interessanter als das Stück auf der Bühne; Man wünschte sich das Auge eines Daumier, wenn man so ins Parkett schaut oder in der Pause promeniert.

Sie kommt immer zu spät, drängt sich, rote Flecken am Halse, die Basedow-Augen ängstlich und herausfordernd aufgerissen, an den unwirsch Aufstehenden vorbei, denn natürlich sitzt sie Parkett Mitte. Langer, schwarzer Rock mit Phantasie-Korsage; sie spielt noch Gesellschaft, ist erst knapp über die Dreißig, segelt aber schon als Fregatte, immer allein, immer an andere herangedrängt. Wenn die Kritik so ausfällt wie ihr Dekolleté...

Der graumelierte, massige Herr mit dem Gesicht eines beleidigten Spechts ist vom Film; eine behaarte, weiße Hand mit krallig gekrümmten Fingern hält das Programm; blaue Märchenprinzaugen unter buschigen Brauen, ein selbstbewußtes Doppelkinn, das die fliehende Denkerstirn in Frage stellt. Seine Frau, halb so groß, platinblond, giftgrünes Jungmädchenkleid, Goldkettchen um die linke Fessel, trotz Helena Rubinstein Anfang Fünfzig.

Frau X, jugendliche Liebhaberin, klatscht für die Kollegen, daß die ellenbogenlangen, schwarzen Wildlederhandschuhe platzen. Mit Brille wirkt sie intelligent. Kann sie sich die Nerzstola schon leisten? Am Büfett, im Plauderton, hat sie eine sonore Stimme, und ist das nicht ein zarter Flaum da über ihrer Oberlippe? Ihr Mann, der Regisseur und Schauspieler Herr X, steht „bei Fuß“, hübsche schwarze Manschettenknöpfe, Sektkelch in weißer Hand.

Immer siebente Reihe rechts außen sitzt der Mann, dessen Kritik bares Geld bedeutet – ein paar hundert Leute gehen oder gehen nicht, auf sein Wort. Wie ein zusammengeschnorrter Balzac sieht er aus, sehr breiter, sensibler Mund, die Brillengläser etwas dunkel gefärbt – vom vielen Rampenlicht? Denn wer ihn sieht, weiß, daß er ein verhinderter Schauspieler ist. Hat Platzangst, darum sitzt er Nähe Notausgang. – Zu ihm gehört etwas Strohblondes, Strohdünnes, schattenhaft Liebes.

