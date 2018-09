In seinem Exil in Panama empfängt Juan Peron Journalisten, verhandelt mit Verlegern über seine Memoiren und – sinnt auf Rache. jedem, der es hören will, erzählt er, an wem er sich rächen wird und was er zu tun gedenkt, um – wenn er wieder an der Macht ist – nicht noch einmal gestürzt zu werden. Die Offiziere, die ihn stürzten, seien von einigen reichen Familien bestochen worden. Auch die amerikanische Nachrichtenagentur United Press habe „riesige Summen“ für seinen Sturz aufgewandt. Peron will den „Fehler, die Arbeiter nicht zu bewaffnen“, nicht noch einmal begehen. Das Militär wird er ganz abschaffen, denn es habe in der Geschichte Südamerikas immer nur eine unheilvolle Rolle gespielt. Außerdem will Peron die Ehescheidung einführen (ein alter Streitpunkt zwischen ihm und der katholischen Kirche) und dadurch „Millionen von unehelichen Kindern“, das heißt Kinder aus Ehen, die von der Kirche nicht anerkannt werden, legitimieren. „Mit Geistlichen aller Glaubensrichtungen bin ich gut ausgekommen“, erklärte er in einem Zeitungsinterview, „Protestanten, Juden und Griechisch-Orthodoxen, nur nicht mit Katholiken“. l.