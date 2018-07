Inhalt Seite 1 — Peter Schlemihl im Schnee Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ruth Hermann

Ich befand mich an der Talstation des Skilifts, am Fuße der Hintertreppe des Berges gewissermaßen, eines schönen hohen Berges, dessen Vorderseite „eine himmlische Abfahrt“ hieß. Jedenfalls nannten alle die munteren Anwesenden sie nur mit diesem Namen. Vorfreudig eilig schnallten sie ihre Skier an und glitten elegant zum Lift hinüber, einem einfachen Skilift von der Art, die einem so etwas wie einen Kleiderbügel unterschiebt, so daß man im Sitzen aufwärts Skifahren kann. Man hatte mir gesagt, ich müsse, oben angekommen, mich rasch und gewandt von diesem Bügel lösen und auf eigenen Beinen stehen, bevor ich etwa in die Luft gehoben würde. Der Bügel wende sich nämlich sodann hochschwebend wieder talwärts und garantiere einem, im Gegensatz zu den Paternostern unserer Bürohäuser, keineswegs eine gefahrlose Rundfahrt, falls man das rechtzeitige Aussteigen versäume.

Ich schnallte ohne Schwierigkeiten meine neuen Skier an meine neuen Skistiefel. Das hatte ich zu Hause oft genug ausprobiert. Als gerade niemand in der Nähe war, schob ich mich in die Nähe des Liftstarts und beobachtete, wie die Bügel von oben kamen, ohne Verzögerung den Einsteigepunkt passierten und wieder nach oben entschwebten. Man mußte sehr geistesgegenwärtig sein, besonders, da man ja auf den verräterisch rutschenden Brettern stand, die die Bewegung im winterlichen Gebirge so sehr erleichtern. Ich placierte mich nach der Anweisung des Wachmannes und wartete auf den nächsten Bügel. Obwohl in sorgfältiger Beobachtung erwartet, schob er sich mir erschreckend plötzlich von hinten unter. Schon schwebten die Planken an meinen Füßen in der Luft. Glücklicherweise konnte ich mich rechtzeitig an der Seite des Bügels festhalten. Meine Skier gewannen wieder Boden, ich glitt tadellos den Berg empor und der Absprung vom Lift gelang vorzüglich.

Da stand ich auf einer kleinen ebenen Fläche, die hartgetrampelter Schnee bedeckte, und war sehr besorgt, was nun aus mir werden sollte. Ringsum war „himmlische Abfahrt“. Vorsichtig wehrte ich mich mit Hilfe meiner neuen Bambusstöcke nach allen Seiten hin gegen unvermutetes Abgleiten und tastete mich an den Rand der Ebene. Wohin man sah: nichts als himmlische Abfahrt. Vielleicht, dachte ich, gehe ich fast parallel zur Ebene über den Abhang und mogle mich so langsam tiefer. Skier haben ja den großen Vorzug, daß sie seitwärts schwerer rutschen. Ich drehte mich ein wenig nach rechts und setzte entschlossen den rechten Ski quer an den Rand des Abhangs. Den linken nachzuholen konnte wohl nicht schwierig sein. Leider hatte sich aber das hintere Ende des rechten Skis auf das des linken gelegt, und das war fatal.

Gerade in diesem Augenblick hüpften mehrere Leute vom Lift. Sie sahen nur flüchtig auf meiie Laokoonstellung und stürzten sich, die ersten Meter hoch überspringend, jauchzend die himmlische Abfahrt hinunter. Ich hatte getan, als befände ich mich in einer mir eigenen Ausruhstellung, denn mein rechtes Bein in Gegenwart dieser Leute zurückzuholen, wäre nicht ratsam gewesen. Wie leicht kommt ein Mensch aus dem Gleichgewicht.

Gern würde ich ehrlich berichten, wie es mir schließlich gelang, meine Beine wieder in ordentliche Stellung zu bringen, aber ich habe die vielen Phasen dieser Bemühungen nicht behalten. Nur an eine erinnere ich mich gut: die Spitzen meiner schonen Skier standen plötzlich wie Scheren eines Riesenhummers über mir vor dem blauen Himmel. Sehr weiß im Rücken, auf beiden Seiten und vermutlich auch im Gesicht stand ich bald danach siegreich auf den Beinen. Die Sonne strahlte und mein Schatten lag klar, wenn auch etwas zitternd neben mir auf dem Schnee.

Da dachte ich an Peter Schlemihl. Und schnittig in zünftiger Kluft kam der Teufel angefahren, stoppte mit erstklassigem Stemmbogen neben mir und sagte: „Madame, ich habe seit einigen Minuten mit unaussprechlicher Bewunderung den schönes schwarzen Schatten betrachten können, den Sie in der Sonne und gleichsam mit einer gewissen edler Verachtung, ohne selbst darauf zu merken, von sich werfen, den herrlichen Schatten dort zu Ihrer Füßen. Verzeihen Sie mir die freilich kühne Zumutung. Sollten Sie sich wohl nicht abgeneigt finden mir diesen Ihren Schatten zu überlassen?“ So sprach er wortgetreu den Text von Chamisso, und da mir dessen Peter Schlemihl gut bekannt ist, brauchte ich nicht lange zu fragen, was er mir denn zum Tausch gegen meinen Schatten anbieten könne. Ich sagte ihm sofort, daß ich weder den Glückssäckel noch die Raubtaler, nicht die echte Springwurzel noch das Tellertuch von Rolands Knappen benötige. Er solle mir nur Fortunati Wünschhütlein geben. Er tat es, und ich wünschte mir auf der Stelle nur das eine: Skilaufen zu können. Sodann sauste ich, befreit von aller Schwere los. Es war eine himmlische Abfahrt. Ich verlor dabei natürlich das Wünschhütlein vom Kopfe. Aber ich hatte es ja nicht mehr nötig. Denn hier war ja nichts, durchaus gar nichts von Wert außer dem einen: Das Skilaufen zu beherrschen. Was immer man sonst noch sein oder besitzen kann, hier war es nutzlos.