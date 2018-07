F. R. S., Bern, im Januar

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr brachte der Schweiz die bisher höchsten Erfolgszahlen, ausgenommen ist die Landwirtschaft. Die Beschäftigung in Industrie und Baugewerbe nahm erneut stark zu, und mit ihren weniger als 1000 Arbeitslosen – 0,2 v. H. im Jahresdurchschnitt – bei weit über 100 000 ausländischen Arbeitskräften, dürfte die Schweiz wohl den Weltrekord an Vollbeschäftigung innehaben. Der Fremdenverkehr, über den die endgültigen Zahlen noch nicht vorliegen, meldet eine weitere Steigerung der Zahl der Übernachtungen. Die Umsätze im Detailhandel, untermauert durch ein glänzendes Weihnachtsgeschäft, liegen um 6,5 v. H. höher als in 1954. Der Wohnungsbau erreichte ebenfalls einen neuen Höchststand Er nahm aber weniger stark zu als erwartet, was zu etwa gleichen Teilen auf Verknappungserscheinungen in der inländischen Baumaterialproduktion und auf die gestiegenen Leerwohnungsbestände zurückgeführt werden muß.

Die Exportumsätze die konjunkturpolitisch stets von besonderem Interesse sind, haben mit 5 1/2 Mrd. sfrs – womit das Vorjahr um 7 v. H. übertroffen wurde – die kühnsten Hoffnungen hinter sich gelassen. Dieses Ergebnis ist besonders beachtlich, weil die Preise der Ausfuhrwaren leicht gesunken sind. An erster Stelle innerhalb des Gesamtexports steht die Metallindustrie. Auf dem Kapitalmarkt schließlich fällt als hervorstechendstes Ereignis eine bescheidene Festigung der Zinssätze auf, die aber, da sie mit der weiteren Zunahme des Sparvolumens einhergeht, weniger eine langfristige Entwicklung als die vorübergehende Anspannung im Investitionsabschnitt anzeigen dürfte.

Mehr zufällig als gewollt überschrieb der „Bund“, die offiziöse Tageszeitung der Bundesstadt, den Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 1955 mit dem Zwischentitel Wohin mit dem Geld? – während die zweite bürgerliche Tageszeitung Bern: ihren Neujahrsartikel mit „Die benachteiligten Sparer“ betitelte: Beide Überschriften zusammen spiegeln die betrübliche Tatsache, daß auch die schweizerische Wirtschaftsblüte im Rekordjahr 1955 von der schleichenden Geldentwertung überschattet wurde...