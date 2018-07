Paktkrieg: Einen sehr geschickten Vorstoß Bulganins hat Eisenhower nicht minder geschickt pariert. Bulganin präsentierte Eisenhower einen „Freundschaftspakt“ mit der Überlegung, daß er nur gewinnen könne: „Weist der amerikanische Präsident mein Angebot zurück, dann macht das auf die Neutralen – vor allem in Asien – einen schlechten Eindruck, nimmt er ihn an, werden Amerikas Verbündete mißtrauisch und denken, die UdSSR und die USA seien darauf aus, die Welt zwischen sich zu teilen. Ganz bestimmt hätte Moskau auch nichts dagegen, „wie einst in Yalta“ auf allerhöchster Ebene unter vier (damals waren noch sechs) Augen Weltpolitik zu machen. Insofern hatte Bulganin neben dem Propagandaeffekt sicher auch materielle Möglichkeiten im Auge.

*

Eden bei Eisenhower: Bulganins Paktangebot hat der Aussprache Eden-Eisenhower zu einem guten Start verholfen, indem es die englische Mißstimmung über Dulles’ „Life“-Interview in den Hintergrund schob. Eisenhowers klare Zurückweisung eines politischen Geschäfts mit Moskau über den Kopf seiner Bundesgenossen hat auf Englands Premier einen guten Eindruck gemacht. Eisenhower und Eden stellten schon zu Beginn ihrer Aussprache „völlige Einigkeit in der Beurteilung der sowjetischen Politik“ fest. Beide sind der Ansicht, die Sowjets müßten ihre Friedensbereitschaftdurch Taten beweisen: zum Beispiel durch die Beseitigung der deutschen Teilung! – Weniger vollständig ist die Einigkeit im Nahen und Fernen Osten: Eden wünscht keine sowjetische Vermittlung im Palästina-Konflikt, ist aber den chinesischen Kommunisten gegenüber (bezüglich Formosas und des Handelsembargos) konzessionsbereit. Bei Eisenhower ist es gerade umgekehrt.

*

Osf-NATO: In Prag wurde im Beisein Molotows der „Ost-NATO“ unter dem Oberkommando des sowjetischen Marschalls Konjew der Schlußstein eingefügt: Ostdeutschlands „Volksarmee“. Der offizielle Name der Ost-NATO ist Warschauer Pakt. Sie wurde im Mai vorigen Jahres als Antwort auf den Beitritt der Bundesrepublik zur NATO gegründet, aber Pankow-Deutschland durfte damals noch nicht beitreten, weil es noch keine Armee hatte, beziehungsweise weil seine Armee damals noch „Volkspolizei“ hieß. Ein anderer Grund mag das Mißtrauen gegen eine deutsche, selbst eine sowjetdeutsche Armee gewesen sein, das die tschechischen und polnischen Paktgenossen noch nicht überwunden hatten. Sowjetdeutschlands Verteidigungsminister Willi Stoph wurde – nicht gerade zum Entzücken der nichtdeutschen Teilnehmer an der Prager Konferenz – zu einem der Stellvertreter Konjews ernannt.

*

Regierungswechsel in Paris: Edgar Faure hat demissioniert und Guy Mollet hat die Regierungsbildung übernommen. Seine Ministerliste enthält überwiegend Parteikollegen Mollets. Mendès-France ist Minister ohne Geschäftsbereich und bleibt absichtlich im Hintergrund, um der Regierung den Anschluß an die Mitte, in der Mendès-France viele Feinde hat, zu erleichtern. Mollet hat aber versprochen, die sozialen und wirtschaftlichen Probleme rasch und gründlich anzupacken, also das zu tun, was Mendès-France will. Außenminister des neuen Kabinetts ist Pineau, ein Anhänger des Europagedankens. Mollets Regierung begegnet Sympathien, aber wie lange sie am Ruder bleiben wird, wagt niemand zu prophezeien.

Wehrgesetze ohne SPD: Adenauer hat seinen Urlaub verschoben, weil er fürchtet, daß die Wehrgesetze in seiner Abwesenheit nicht rechtzeitig verabschiedet werden. Rechtzeitig bedeutet bis zum 31. März, da an diesem Tag die bisherige Ermächtigung zur Aufstellung von Soldaten (Freiwilligengesetz) abläuft. Wenn bis dahin das „Soldatengesetz“ nicht in Kraft ist, kommt die ganze Wiederbewaffnung ins Stocken und es bleibt einstweilen bei den jetzt bewilligten 6000 Freiwilligen. Der Kanzler ist darüber ungehalten, daß die SPD nicht von ihrer Forderung nach einem dem Parlament verantwortlichen Verteidigungsminister lassen will, und droht mit einer Durchpeitschung der Wehrgesetze ohne Rücksicht auf die Opposition und – was in diesem Fall dasselbe ist – die Verfassung. Adenauer hat schon früher erklärt, daß eine Verfassungsänderung (zu der er die SPD braucht) gar nicht nötig sei. Die Opposition ist anderer Meinung. Es kann also zu einer neuen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht kommen, wie einst bei dem Streit um die EVG.