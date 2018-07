Ich sah Frau van Overeem zum ersten Male in der ostdeutschen Akademie Lüneburg. Zufällig war sie aus Berlin hierhergekommen, während gerade eine lebhafte Debatte zwischen 30 jungen Flüchtlingen aus der Sowjetzone, Jugendvertretern aus mehreren westeuropäischen Ländern und Studenten aus dem Bundesgebiet stattfand. Ihre warme, sachliche und intensive Art, mit der sie in das Gespräch eingriff zeugten von dem Interesse und der Selbstverständlichkeit, mit der sie sich der jugendlichen Flüchtlinge annahm.

Bereits das erste ausführliche Zwiegespräch über die Probleme unserer aus dem Osten geflüchteten Jugendlichen ließ das Format dieser ungewöhnlichen Frau erkennen: „Von alledem wissen wir ja nichts! Das ist doch furchtbar! Da muß man doch etwas tun!“ Dieses Gespräch wurde zum Ausgangspunkt für eine in ihrer Art wohl einmalige „Stille Hilfe“; denn wenn Louisa van Overeem findet, daß „man“ etwas tun muß, dann tut sie es.

Wenige Monate später war es soweit, daß eine Gruppe jugendlicher Flüchtlinge zu einer 14tägigen Freizeit nach Holland eingeladen wurde: Die Einladung ging von einer Vereinigung ehemaliger politischer Gefangener aus.

Es ist keine Übertreibung, zu behaupten, daß Frau van Overeem in der Bewunderung und Verehrung ihrer Landsleute – wenn auch nicht wegen der jetzigen Hilfsaktion – gleich hinter der Königin kommt. Anläßlich der Befreiungs- und Zehnjahr-Gedenkfeiern, die im letzten Frühling in Holland groß begangen wurden, stand ihre Person und ihr Name im Mittelpunkt zahlreicher Festlichkeiten, Als Vertreterin des holländischen Roten Kreuzes gelang es nämlich Frau van Overeem während der deutschen Besatzungszeit, die Besichtigung einiger dem höheren SS- und Polizeiführer unterstellten Lager durchzusetzen. In persönlichen Audienzen und schriftlichen Eingaben wies Frau van Overeem immer wieder auf Mängel hin und erkämpfte sich schließlich die Erlaubnis zu weitgehender Hilfe.

Wochen später, als das Lager ordnungsgemäß aufgelöst werden konnte, verließ sie ihr Wirkungsfeld, um sich sogleich neuen Aufgaben zuzuwenden. An führender Stelle des Roten Kreuzes tätig, kümmerte sie sich nunmehr um die Männer, die als deutsche Kriegsverbrecher in holländische Gefängnisse gesperrt wurden. Wegen ihrer früheren Arbeit war sie jetzt selbst für Unversöhnliche über jeden Verdacht des „Kollaborierens mit dem Feinde“ erhaben

Dergestalt prädestiniert, sah sich Frau van Oveveem durch die zufällige Begegnung in Lüneburg mit den Flüchtlingen aus der mitteldeutschen Zone plötzlich einem Problem gegenüber, das sie zutiefst berührte. Ein Hin- und Herreisen beginnt. Sie fährt nach Wentorf, unterrichtet sich an Ort und Stelle über die dortigen Verhältnisse. Sie übernachtet im Lager, spricht mit den Jugendlichen, mit den Eltern und Lagerleitern. Sie bemüht sich abermals, in Lüneburg während der Lehrgänge für Sowjetzonenflüchtlinge, in die Problematik und in die Nöte dieser jungen Leute einzudringen, und sie will gleich ein halbes Dutzend Mädchen nach Holland mitnehmen...

Wo wird sie die Mädchen unterbringen? Wird sie es schaffen, bei der noch immer vorhandenen, nicht unbeträchtlichen Ablehnung alles Deutschen, unter ihren Freunden in Holland Helfer zu finden? Wohin sie von ihrem schönen Heim in Den Haag aus telephoniert, wo immer sie anklopft – überall Bereitschaft, offene Türen und offene Herzen; die größte Bereitschaft bei jenen, die als politische Gefangene einst selber Schweres durchmachen mußten. Eine Schwierigkeit ist die Mittelbeschaffung zur Fortführung und zum Aufbau dieser Arbeit. Es gilt ja nicht allein die Reisekosten zu decken. Um zu verhindern, daß unerwünschte Elemente den Erfolg der Aktion gefährden, muß unter den Jugendlichen eine sorgfältige Auswahl getroffen werden, die nur von erfahrenen Vertrauensleuten durchgeführt werden kann. Sowohl die Vorbereitung durch geeignete Fachkräfte, als auch viele schwer in einen korrekten Voranschlag passende Posten bereiten Sorgen. Zwar ist das deutsche Auswärtige Amt gewillt, einen Teil der erforderlichen Summe zur Verfügung zu stellen. Aber alles, was über die Reisekosten und den Vorbereitungslehrgang hinausgeht, trug Frau van Overeem bisher persönlich. Dies sind vor allem die Unkosten die Benzin, Ferngespräche, für Unterkunft und Verpflegung während ihrer Reisen.

Und dazu wächst die Arbeit dieser selbstlosen Frau und gewinnt immer mehr an Boden. Wer Gelegenheit hatte, mit ihr bei Tag oder Nacht quer durch Holland von Ort zu Ort zu fahren, um ihre Schützlinge unterzubringen, sie zu besuchen oder wieder abzuholen; wer einmal erlebt hat, wie sie in strömendem Regen mit Hand anlegt, um auf der offen stehenden Tür des Gepäckraumes Kartontürme hinten am Wagen zu vertäuen, weil wieder einmal eine Schar nach Deutschland zurückgebracht werden muß; wer ihre Kämpfe mit Behörden, Zoll, „zuständigen“ Organisationen und Persönlichkeiten beider Nationen kennt; wer um die Härte weiß, mit der sie ihrer labilen Gesundheit unglaubliche Strapazen abfordert, der steht in tiefer Dankbarkeit und Bewunderung vor den Leistungen Frau van Overeems und vor ihrer eigenartigen Persönlichkeit. V. v. S.