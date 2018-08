Heinz Panka: „An Liebe ist nicht zu denken“, Georg Westermann Verlag, Braunschweig, 484 S., 12,80 DM.

Panka erzählt die Geschichte eines Mannes, der aus britischer Kriegsgefangenschaft in Ägypten in das Deutschland der Vorwährungsreform zurückkehrt und sich nur langsam zurechtfindet. An Liebe ist wegen der schlechten äußeren Verhältnisse nicht zu denken, und doch ist eigentlich von nichts anderem die Rede. In einer Art breit ausgemalter autobiographischer Genre-Photographie ersteht die Nachkriegszeit, die Suche nach moralischer und sozialer Position. Die Schwächen des Buches ergeben sich zum großen Teil aus der Wahl des Themas. Es ist nicht leicht, ein paar Monate aus dem Leben eines einigermaßen durchschnittlichen Menschen auf 487 Seiten zu beschreiben und dabei Längen zu vermeiden und nur Wesentliches zu sagen. Hinzu kommt, daß der beschriebene Mann so sympathisch und nur gut ist wie die junge Dame, die er liebt, so daß beide ein wenig unglaubwürdig wirken.

Anderes tröstet über diesen Mangel und die reichlich ausgesprochenen Lebensweisheiten: Die unerfüllte Liebe der beiden wird sehr dezent und zurückhaltend geschildert, manche Stellen, manche Milieus zeigen Humor, einige sogar einen Anflug von Selbstironie. – Im ganzen: die Hoffnung, von Panka einmal ein wirklich gutes Buch lesen zu können, ist durchaus gegeben. k. h. p.