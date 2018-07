Unter dem Titel „Die Wissenschaft wird ausverkauft“ kritisierte unser Redaktionsmitglied Paul Hühnerfeld in der Ausgabe Nr. 5 der ZEIT weniger die ersten zehn Bände von Rowohlts Deutscher Enzyklopädie, sondern mehr den grundsätzlichen Anspruch dieser Reihe, der sich eben in dem Namen „Deutsche Enzyklopädie“ ausdrückt. Auf diese Kritik hat der Herausgeber der Enzyklopädie, Professor Dr. Ernesto Grassi, eine ausführliche Antwort geschrieben. Wir möchten sie und eine Erwiderung unseres Kritikers darauf unseren Lesern nicht vorenthalten. Denn eine Auseinandersetzung darüber, wie die wissenschaftlichen Leistungen unserer Zeit heute zusammengefaßt und vielen Lesern zugänglich gemacht werden können, ist von größtem Interesse.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem kulturellen Leben Deutschlands und dem Italiens besteht wohl darin, daß alles, was auf geistigem Gebiet in Deutschland verwirklicht wird, Gegenstand einer Reaktion – positiv oder negativ – ist. während in Italien jeder auf geistigem Gebiet tun und lassen kann, was er will: es reagiert kaum ein Mensch darauf. Dieser Unterschied ist gewiß nicht erst von heute: In der Zeit des Faschismus konnte man auf geistigem Gebiet – im Gegensatz zu Deutschland – so ziemlich all es schreiben, was man wollte. Die deutschen Freunde bildeten damals mit Neid auf den Italiener und auf das Land einer relativen Freiheit. Aber Mussolini, der seine Landleute sehr gut kannte, soll auf die Frage, warum er die Schritten Croces nicht verbiete, geantwortet haben: „Für die 2000 Intellektuellen, die ihn lesen, lohnt es sich gar nicht, aus einem Gelehrten einen politisch Verfolgten zu machen.“

Kommen wir zur Sache, nämlich zur Kehrseite der Situation! Kaum erscheint eine Veröffentlichung unter dem Titel ,,rowohlts deutsche enzyklopädie“ – die ich herausgebe –, so schreibt der Rezensent der ZEIT: Wir haben hier die ersten zehn Bände. Gilt das Prinzip, von dem Diderot ausging, noch heute? „Wenn es gilt – wie muß dann eine Enzyklopädie aussehen, damit der Mensch zuerst moralischen Nutzen von ihr hat, oder gilt das heute nicht mehr? Was für einen Nutzen hat dann heute eine Enzyklopädie und wie muß sie aussehen? Es ist sehr fraglich, ob sich der Herausgeber Ernesto Grassi und der Verleger Ernst Rowohlt diese Fragen überhaupt gestellt, geschweige denn, ob sie eine klare Vorstellung von der Antwort haben, die auf diese Fragen folgen müßte.“ Im Grunde handle es sich doch nur um eine Reihe, um eine gut verkaufte Reihe: warum soll sie sich als „Enzyklopädie“ gebärden?

Hier sieht man es! Der deutsche Verfasser des Aufsatzes legt Wert darauf, sich über das, was er prüfen muß, seine eigene Meinung zu bilden: Er will mitdenken. Aber hier kommt der Haken: soll man gleich, wenn man selbst denkt, glauben, daß die anderen dazu unfähig sind? Man muß auf solche Vorwürfe eingehen; denn das Problem, über das Paul Hühnerfeld sich Gedanken macht, ist ein das sächliches Anliegen unserer Zeit, und es ist sein Verdienst, darauf hingewiesen zu haben.

Eine Enzyklopädie hat die Aufgabe, eine einheitliche, organische Auffassung der Bildung zu vermittelte ich sage, „einheitliche“, denn schon die französischen Enzyklopädisten glaubten nicht – trotz ihrer aufklärenden Bestrebungen – an eine abstrakte Objektivität des Wissens, sondern sie bemühten sich, eine ganz bestimmte Richtung von Gedanken in der geistigen Masse der Zeit zu verarmen und als Hefe wirken zu lassen.

Es hat hier keinen Sinn, zu zeigen, wie dieser Begriff der Enzyklopädie sich in Jahrhunderten gewandelt hat. Es ist unzulässig, sich an eine historisch bedingte Erläuterung des Begriffes zu klammern, die heute, 200 Jahre später, dem bedeutend erweiterten Wissensbesitz so wenig mehr gerecht wird wie einem durch zwei Jahrhunderte wissenschaftlichen Triumphe und Umwälzungen gewandelten Grunderkennen vom Wesen des Wissens. Und kann Hühnerfeld von „Ausverkauf des Wissens“ reden, wenn die im einzelnen gebotene Wissenschaft zugestandenermaßen „Spitzenleistungen“ aufweist und, bei andererGesamtbetitelung, „in den höchsten Tönen zu loben“ und ihre Publikation „eine Tat“ ist?