Wilhelm Kaisen, Bürgermeister von Bremen Der Start der ZEIT ist eng mit Bremen verbunden. Die Leser finden in dem Kopf dieser Zeitung das Bremer Wappen mit dem Schlüssel zur Welt. Eigentlich hat das Hamburger Wappen diese Funktion übernehmen sollen; aber ein amüsantes Mißgeschick hat das vor zehn Jahren verhindert. Die Hamburger witterten Unrat, sie lehnten ein entsprechendes Gesuch ab und staunten dann nicht wenig, als kurz darauf das Bremer Wappen in dem Kopf der ZEIT erschien. Die Leser mögen entscheiden, ob der Bremer Senat "vorwitzig" han delte, als er zustimmte.

Wir Bremer freuen uns über die saubere Visitenkarte, die bisher jede Nummer der ZEIT abgegeben hat. Wir wünschen, daß es ihr weiterhin gelingen möge, jenen hanseatischen Geist der Unabhängigkeit, der Rechtschaffenheit und der Bereitschaft des verständigen Miteinanderwirkens für das allgemeine Beste aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne "Glückauf" für das nächste Jahrzehnt. Dr. Kurt Sieveking, Bürgermeister von Hamburg Die ZEIT ist eine Zeitung, die in Hamburg unter dem Zeichen des Bremer Schlüssels erscheint. Sie war bereits einmal auf dem Wege, so etwas wieein deutscher "Observer" zu werden und hat anscheinend jetzt — nach einigen Irrungen — auf diesen Weg zurückgefunden; es gibt eben gute und schlechte Zeiten.

Gegenüber dem Zwang, auf jedes Ereignis sofort publizistisch reagieren zu müssen, hat die ZEIT sich die second thoitghts vorbehalten. Damit leistet sie — und dafür sei ihr immer wieder Dank — einen Beitrag zur inneren Konsolidierung, auf die heute alles ankommt, weil wir nur auf diese Weise die Stärke gewinnen, mit der wir die sicher kommenden Stürme der Zukunft bestehen können. Prof. Dr. Romano Guardini, München Als die Redaktion mir mitteilte, die ZEIT wolle ihren zehnjährigen Geburtstag feiern, sind mir — ich glaube, Matthias Claudius sagt so — allerlei Gedanken "aufs Herz geschossen" Schon das Wort "zehn Jahre" wiegt schwer; doppelt schwer, wenn es Jahre sind, wie die vergangenen zehn. Als die ersten Nummern erschienen, war ich gerade an die Tübinger Universität gerufen worden und weiß noch gut, welch verwundertes Glück man empfand, nach so langer Zeit der Wahrheitsentwürdigung wieder sauber von der Sache her sprechen zu dürfen. Damals begann die Arbeit am Neubau einer zerstörten Welt, und wenn ich an diesen denke, ist für mein Gefühl die ZEIT mit dabei. Ich habe sie immer als eine Werkstatt empfunden, wo eine gediegene Arbeit getan wird. Wo man den Fragen der Gegenwart offen steht, aber auch Gefühl hat für Zusammenhang und Dauer. Und noch etwas ist da, nach der Verwilderung der zwölf Jahre besonders wohltuend: gute Manieren. Wer eintritt, weiß, er kommt zu Leuten, die sich im Menschlichen, im Politischen und auch im Geistigen richtig benehmer. Theanolte Bähnisch, Regierungspräsident, Hannover Ich messe den Wert einer Zeitung nicht so sehr an der Tatsache, ob man mit ihrem Inhalt immer übereinstimmt, sondern daran, ob man jede neue Nummer mit einer gewissen Spannung und Erwartung aufschlägt und sie sowohl bereichert wie nachdenklich aus der Hand legt. Das habe ich in Falle der ZEIT bis zum heutigen Tag stets getan. Max Brauer, Hamburg Ich habe in dem abgelaufenen Zeitraum fast lückenlos die ZEIT gelesen. Eine nach allen Seitei unabhängige Zeitung, die sich in den Dienst der demokratischen Entwicklung stellt, ist ein Ziel, das nie voll erreicht werden kann und bei dem man nur nach Kant den guten Willen sehen muß. In einer Zeit, die eine restaurative Epoche in Deutschland darstellt, hat die Redaktion der ZEIT nicht veisäumt, immer wieder auf die dunkle Vergangenheit, die zum Zusammenbrach führte, hinzuweisen. Der literarische Teil war ein Spiegelbild des geistigen Geschehens, das mit zu den besten gehörte, was man in deutschen Zeitungen rinden konnte. Möge der kämpferische Geist immer lebendig bleiben > British Broadcasting Corporation, London Es ist mir eine Freude, die ZEIT zum zehnjährigen Bestehen als Wochenschrift in der Deutschen Bundesrepublik zu beglückwünschen. Ich bewundere ihre Objektivität, die Sorgfalt, mit der sie in wohlinformierten Äußerungen zu internationalen Angelegenheiten Stellung nimmt, und den Sinn für Verantwortlichkeit und Zuverlässigkeit, der ihre Haltung zu Fragen des Journalismus kennzeichnet. Ich teile nicht die Haltung der ZEIT zu jeder innerpolitischen deutschen Frage. Aber schließlich ist das nicht Sache eines Ausländers! Dr Ing e h. Heinz Nordhoff, Volkswagen Werk, Wolfsburg Von den mehr als fünfhundert Nummern der ZEIT sind ganz wenige, die ich nicht gelesen habe, noch weniger solche, in denen ich nichts "für mich" fand; aber viele Artikel, Aufsätze und Untersuchungen habe ich als großen Gewinn, und als wertvolle Anregungen empfunden, und so schätze ich sie heute noch.

Ich schätze an der ZEIT am meisten, daß sie eine eigene Meinung hat und diese in ausgezeichnetem Deutsch offen ausspricht — beides sonst leider eine Seltenheit.

So gratuliere ich der ZEIT zum Jubiläum mit dem Wunsch, daß sie ihren selbständigen Sinn und ihr gutes Niveau erhält und so ihren Lesern weiterhin gibt, was sie nun zehn Jahre lang in reichem Maße sab.

Prof. Dr. Dr. Karl Brandt, Palo Alto, Caiifornien Als Deutschland noch in Schutt und Asche lag, war die ZEIT für mich ein untrüglicher Maßstab für den Prozeß der Sammlung der moralischen Substanz für den Wiederaufbau des Rechtsstaates nach dem totalen Zusammenbruch der Tyrannis. Hier fand ich am frühesten eine neue aufrechte, saubere und unerschrockene Haltung nationaler Würde mit dem Mut zu konstruktiver Kritik an sich und andren. Mit dieser Wochenschrift eignen Stils begann Deutschland lange vor der Wiederherstellung der Souveränität wieder eine in der Welt geachtete Stimme zu haben. Seit Jahren ist die ZEIT eines der ersten in der Demokratie so lebenswichtigen Organe, die nicht nur das Denken einer geistigen Elite spiegeln, sondern als Gewissen der Staatsbürger aktiv öffentliche Meinung gestalten.

Rudolf Ullstein, Berlin Ich lese die ZEIT nicht regelmäßig, doch aufmerksam und mit Befriedigung, sobald m ein Vorleser sie mir angestrichen auf den Tisch legt. Dann lese ich meistens auch den übrigen Teil, was mich, veranlaßt, Verlag und Redaktion zu der ausgezeichneten Wahl der Artikel und auch der ad hoc herangezogenen Mitarbeiter zu beglückwünschen. Vivat crescat floreat! Eric M. Warburg New York Vor zehn Jahren war die ZEIT unter den ersten, ja vielleicht die einzige in Deutschland, die neben den Alltagssorgen die großen nationalen und internationalen Zeitprobleme aufgriff und immer den Mut besaß, auch gegen den Strom zu schwimmen. In all diesen Jahren größten Wechsels ist sie sich selbst und ihren Lesern stets treu geblieben. Ihre Stimme ist gerade im Auslande von Bedeutung. Möge ihr Beispiel bester Publizistik stetig an Einfluß gewinnen.