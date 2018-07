Neben der allgemeinen Geldknappheit wirkten in der vergangenen Woche zwei Faktoren auf die Tendenz der Wertpapiermärkte an den westdeutschen Börsen ein: Die Heraufsetzung des Diskonts in England um 1 v. H. auf 5 1/2 v. H. und die Fortführung der Krages-Manipulationen. Dabei konnte die Verschärfung der englischen Diskontpolitik für die Kursgestaltung der deutschen Aktienmärkte nur von mittelbarer Bedeutung sein, während die Käufe und Verkäufe des Bremer Holzkaufmanns Krages auf die betroffenen Papiere einen gravierenden Einfluß hatten. In Börsenkreisen wird argumentiert, daß sich nach der englischen Diskonterhöhung die BdL nunmehr leichter zu. einer Heraufsetzung des westdeutschen Diskonts entschließen könnte, womit die restriktive Politik, die zum Teil für die Enge auf dem Kapitalmarkt verantwortlich ist, eine Fortsetzung erfahren würde. Andererseits soll man die Wirkungen einer solchen Maßnahme nicht überschätzen, zumal dann nicht, wenn bereits wieder mit „grauen Habenzinsen“ gearbeitet wird, also der freie Markt die Zinsverteuerung schon vorweggenommen hat. So gesehen, wäre von dieser Seite her eine größere Gefahr für das Aktienkursgefüge kaum zu erwarten. Von weit einschneidender Wirkung wäre dagegen eine nochmalige Heraufsetzung der Mindestreserven bei den Kreditinstituten, ein Gespenst, das weiter in den Börsensälen geistert.

Die zu Beginn voriger Woche einsetzende Kurserholung wurde um die Wochenwende herum gebremst. Auf der vielerorts als niedrig empfundenen Kursbasis haben vorsichtige Anlagekäufe stattgefunden, an denen auch Kapitalsammelstellen beteiligt wareh. Die Käufer junger Bayer-Aktien hatten nach kurzer Zeit schon recht viel Freude an ihren Papieren: sie stiegen von ihrem bisher niedrigsten Kurs (187 1/2 v. H.) zeitweise bis auf 20? v. H. Bei den IG-Farben-Nachfolgern gab es kaum Enttäuschungen. Anders sah es dagegen in den Papieren aus, die durch die Krages-Spekulationen berührt wurden. Nachdem bekannt wurde, daß Krages ein 5-Mill.-Paket Daimler-Aktien an die Quandt- und Flick-Gruppe verkauft hat und dabei schätzungsweise 20 Mill. DM erzielte, ist so gut wie sicher, daß der Bremer Holzkaufmann die harte Nuß der Kapitalerhöhung bei Gelsenkirchener Bergwerk knacken wird. Um seinen Anteil am Gesellschafts-AK zu halten, braucht er etwa 27 bis 29 Mill. DM, die ihm jetzt zur Verfügung stehen dürften. Er hat zusätzlich einige Realisationen in seinen Rheinstahl-Papieren (Rhein. Westf. Eisen und Ruhrstahl) vorgenommen. Die Käufe in den letzten Tagen bei Gelsenkirchener Bergwerk lassen sogar auf eine Verstärkung seiner Interessen schließen; vielleicht ist die angestrebte Beteiligung von 25 v. H. nunmehr erreicht. Inwieweit die Nachrichten über das Vorhandensein eines amerikanischen Käufers für das Gelsenkirchener Bergwerks-Paket tatsächlich auf Wahrheit beruhen, ließ sich nicht ergründen; immerhin zeigen die jüngsten Ereignisse, daß der Kampf um. den Einfluß auf das Unternehmen noch nicht als beendet anzusehen ist, ganz gleich, ob sich Krages zu einer Anfechtungsklage wegen der Kapitalerhöhung entschließt oder nicht. Nach Bekanntwerden des Paket-Verkaufes von Krages an Flick und Quandt fiel der Daimler-Kurs um etwa 50 Punkte auf 350 v. H. zurück. Wer von den „Mitläufern“ sich nicht rechtzeitig gelöst hat, muß nun für sein Räumen zahlen.

Ein weiteres Problem, mit dem sich die Börse zu beschäftigen hat, ist die Wieder-Zusammenführung der Nachfolgebanken. Abgesehen von der rein technischen Seite, die den Aktionär kaum berührt, bleibt die Frage des zukünftigen Namens offen. Der alte Firmennamen, darüber scheint nun Einhelligkeit zu herrschen, hängt an den neuen RM-Aktien der ehemaligen Großbanken. Wenn diese wieder benutzt werden sollen, muß das Einverständnis der Inhaber dieser Papiere vorliegen. Nach Börsennachrichten haben die Nachfolgeinstitute die RM-Aktien ständig aufgekauft, so daß bei ihnen respektable Mehrheiten liegen dürften. Dennoch deutet vieles darauf hin, daß man sich auf Namen wie .Dresdner Bank Nachfolgeinstitute“ oder ähnlich einigen wird. Offen bleibt wohl noch die Konstruktion bei der Commerzbank-Gruppe. Hier wird an Mutterunternehmen und Tochtergesellschaften gedacht. Abgesehen von diesen Überlegungen ist für den Aktionär die Tatsache wichtig, daß die Banken ein gutes Jahr hinter sich gebracht haben und deshalb ohne weiteres zu einer Dividendenerhöhung auf 10 v. H. in der Lage sind. Bei der Dresdner Bank-Gruppe steht ein wertvolles Bezugsrecht in Aussicht; bei den Nachfolgeinstituten der Deutschen Bank sind Überlegungen hörbar geworden, nach denen auch hier noch einmal an eine Verbreiterung der Grundkapitalien gedacht wird.

Wenngleich die Berührungspunkte des Oetker-Konzerns zu den Börsen begrenzt sind, so fand doch die Verstärkung der Schiffahrtsinteressen durch Übernahme des beherrschender Einflusses auf die Deutsche Levante-Linie GmbH große Beachtung. Zum Konzern gehören jetzt neben der Tankschiffreederei Rudolf A. Oetker auch die Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft Egger. & Amsinck. Im übrigen war der Handel in Schiffahrts-Aktien (Hapag und Nordd. Lloyd) lebhafter als sonst. Bei der Hapag hat sich die Marge zwischen den effektiven Stücken (93) und den NGS (91 1/2) auf die übliche Differenz verringert. Die Nachfrage nach Kaufhaus-Werten führte nur noch bei Jacobsen, Kiel, zu größeren Kursbewegungen. In Börsenkreisen wird angenommen, daß hier Interessenkäufe vorliegen. Der Kurs schwankte zwischen 113 und 108 v.H.

Am Rentenmarkt waren die Änderungen nur gering. Etwas höher wurden die Auslands-Bonds beweitet, die den festeren Kursen an den (ausländischen Börsen folgten. Die öffentlichen Anleihen wurden auf der bisherigen Basis gehalten. -ndt