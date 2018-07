Auch Angriffe, deren sachlicher Gehalt weit dürftiger ist als der des angegriffenen Buches, können dafür zeugen, daß das betreffende Buch zum Denken über sein Thema herausfordert und, wenn dies Thema entscheidend wichtig ist; nicht nur dem Buche, sondern dadurch indirekt auch der Sache nützen, um die es in dem Buch geht. Als ein Fall dieser Art sind die heftigen Angriffe zu werten, die in vielgelesenen publizistischen Organen über das Buch eines der angesehensten heutigen deutschen Universitätshistoriker zu lesen waren:

Ludwig Dehio, „Deutschland und die Weltpolitik im 20. Jahrhundert.“ Verlag R. Oldenbourg, München, 155 S., 8,50 DM.

Einer der Angreifer verstieg sich sogar bis zu der Forderung, ein akademischer Historiker solle sich auf die Erforschung der Vergangenheit beschränken und sich des Urteils über politische Gegenwartsfragen enthalten. Nun stimmt es zwar, daß so mancher Spezialist tatsächlich – nicht unbedingt zu seinem Nutzen – so verfahren muß. Aber jenes Spezialfach, das man die „Neuere Geschichte“ nennt, hört ja nicht irgendwann vor 1956 auf, sondern erstreckt sich bis in die heutige Situation.

Gewiß haben in den ersten Jahrzehnten dieses, Jahrhunderts die deutschen Historiker in vielen, ja sogar in fast allen Fällen die Erkenntnis der weltpolitischen Tendenzen verfehlt, in denen sich Deutschland hätte orientieren müssen, um den Katastrophen von 1918 und 1945 vorzubeugen, und die ersten Aufsätze in Dehios Buch mußten eine (suaviter in modo, aber fortiter in re vorgetragene) Selbstkritik der deutschen Historiographie zwischen 1900 und 1933 werden. Denn dieser Historiographie ist es nicht gelungen, die sich anbahnende Strukturveränderung in der Konstellation der „großen Mächte“ und die Verlagerung des Gravitationszentrums von Europa in die überseeischen Räume rechtzeitig wahrzunehmen.

Aber Dehio weiß natürlich auch, daß er gegenüber seinen Vorgängern in der nicht nur beneidenswerten Lage dessen ist, der „vom Rathaus kommt“, und eben darum ist es ihm weniger um den auch notwendigen Aufweis ihrer perspektivistischen Fehldiagnosen zu tun, als um das „Bessermachen“. Das heißt: es geht ihm um die präzise Diagnose der heutigen Situation Deutschlands in der Weltpolitik. Die letzten und aktuellsten seiner beiden Aufsätze, „Das sterbende Staatensystem“ und „Deutsche Politik an der Wegegabel“, erweisen den Marburger Historiker als kompetenten Ratgeber in den Fragen, die die deutsche Öffentlichkeit heute mit Recht am lebhaftesten bewegen: die Fragen der Wiedervereinigung und der künftigen Option zwischen dem Westen und dem Sowjetblock.

Es ist jedem, der in diesen Fragen klar sehen oder gar das Wort dazu nehmen möchte, zu empfehlen, diese Aufsätze – am besten allerdings vorher auch die anderen vier – unbefangen zu lesen, nicht mit vorgefaßter Meinung. Denn Dehio will ihn nicht zu einer bestimmten Politik (etwa der der Bundesregierung) überreden, sondern ihm zeigen, welche Überlegungen anzustellen sind, bevor, überhaupt noch eine bestimmte außenpolitische Konzeption gefaßt werden kann. Da ergibt sich nun allerdings schlüssig, daß alle Bestrebungen, die Wiedervereinigung Deutschlands durch direktes Verhandeln mit der östlichen Weltmacht zu erreichen und sich dazu die Bewegungsfreiheit zu verschaffen, einen totalen Mangel an Augenmaß beweisen und eine Unlust, von den Erfahrungen der ersten Jahrhunderthälfte, Notiz zu nehmen. Daß Deutschland aus eigener Kraft den weltpolitischen Hebel in eine andere Gleichgewichtslage bringen könne, ist ein chimärischer Wunsch, ist, wie Dehio sagt, ein Symptom für eine deutsche Neigung zur „Flucht aus unserer jüngsten Geschichte“. Die so etwas propagieren, verkennen, daß sie dem Westen zumuten, „zwar unsere Einheit von Rußland zu erkaufen, aber nicht etwa, um uns als Verbündeten zu erhalten, sondern zu verlieren“, und daß der vom Westen für unsere Wiedervereinigung zu erlegende Preis in nichts bestehen könnte als „in der Minderung seiner eigenen Sicherheit zur Beruhigung jedes russischen Bedürfnisses nach Sicherheit“. Und sollte wirklich dies Verfahren uns die Einheit bringen, so würde es uns die Freiheit kosten müssen. „Denn hülfen wir in nationaler Egozentrik zum drittenmal dem Kommunismus indirekt voran, so gäbe es wohl keine Freiheitsmächte mehr, die uns vor den Folgen unseres Tuns bewahrten, wie sie es zum Teil nach der letzten Katastrophe noch vermochten.“ cel.