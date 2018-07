Nach einem Vertrag, der zwischen der Hamburgische Electricitäts-Werke AG, Hamburg, und der Hansestadt Hamburg besteht, ist die Hansestadt erstmalig zum 1. Juli 1960 berechtigt (danach alle fünf Jahre), die HEW mit allen Aktiven und Passiven zu übernehmen. Als Erwerbspreis ist der 20fache Betrag der Dividende zu zahlen, die von der HEW im Durchschnitt der letzten zehn Geschäftsjahre vor der Überlassung des Unternehmens unter Abrechnung des besten und des schlechtesten Geschäftsjahres auf ihre Aktien verteilt worden sind. Dieser Vertragsabschnitt hat dem Unternehmen, das in 1954/55 über 2 Mrd. kWh abgegeben hat, bislang den Weg zu einem höheren AK verbaut, das seit der Währungsreform unverändert 150 Mill. DM beträgt und von dem etwa 72 v. H. im Besitz der Hansestadt Hamburg sind. Solange der Staat seine Hand auf die Gesellschaft legen konnte zu einem Preis, der völlig undiskutabel wäre, wird kein Aktionär sein gutes Geld für junge HEW-Aktien hergeben wollen. Da unter dem früheren SPD-Senat eine Verzichterklärung auf das heute völlig unzeitgemäße Übernahmerecht nicht zu erreichen war, schien mit Amtsantritt des bürgerlichen Block-Senats der Weg für eine Vertragsbereinigung offen. Nach jahrelangen Verhandlungen ist nun endlich eine Regelung angekündigt, die allerdings noch die parlamentarischen Instanzen der Bürgerschaft passieren muß. Sie sieht den Verzicht auf das Übernahmerecht vor, in ihr ist die Herabsetzung der Konzessionssenkung mit einer Tarifsenkung gekoppelt. Die HEW-Verwaltung kann mit diesem Ergebnis zufrieden sein, denn ihre Forderungen sind in der Hauptsache erfüllt worden, und die süßsaure Pille der Tarifsenkung wird sie wohl verdauen können...

Nach der Bilanz für 1954/55 (30. 9.) erscheint eine Verbreiterung der Eigenkapitalbasis dringend geboten, wenngleich ein akuter Geld- oder Kapitalbedarf kaum vorhanden ist, aber auch bei einer überhöhten langfristigen Fremdfinanzierung kann ein „kopflastiges“ Bilanzbild entstehen. Um so mehr ist die Forderung der Verwaltung nach der Schaffung eines genehmigten Kapitals (75 Mill. DM) zu begrüßen, die für fünf Jahre Geltung haben soll. Bedauerlich ist nur, daß die Kapitalerhöhung erst jetzt kommt, zu einem Zeitpunkt also, an dem der Kapitalmarkt mehr oder weniger unergiebig geworden ist. Der günstigste Termin wäre der Sommer 1955 gewesen – aber damals war die Bahn noch nicht frei. Es ist jetzt zu wünschen, daß die Bürgerschaft zumindest für eine schnelle Behandlung der neuen Verträge sorgt, damit von der politischen Seite alle Gefahren ausgeschaltet, werden. Zwar gibt es in Hamburg erst im Herbst 1957 Neuwahlen, aber das Beispiel in Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, wie schnell Koalitionen unter Umständen zerbrechen können. Von derartigen Risiken muß die HEW so rasch wie möglich befreit werden, denn die ständig steigende Stromnachfrage verlangt von ihr für 1956 bis 1961 ein Bauprogramm, das auf einer jährlichen Verbrauchszunahme von 8 v. H. fußt und Investitionen von mehr als 300 Mill. DM erfordert. Diese Steigerungsquote scheint eher zu niedrig als zu hoch kalkuliert, wenn allein in 1954/55 die Stromabgabe 11,4 v. H. gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.

Das Berichtsjahr brachte keinenunmittelbaren Zuwachs an Erzeugungskapazität; es stand mehr im Zeichen umfangreicher Planungen und Vorbereitungsarbeiten. Inzwischen haben die Bauarbeiten für das Pumpspeicherwerk Geesthacht bei Hamburg begonnen. Der erste Maschinensatz soll gegen Ende 1957 anlaufen, Mit der bisherigen Kapazität wurden aus dem Strom- und Fernwärmeverkauf 222,2 Mill. DM (das sind 13,9 Mill. mehr als in 1953/54), erzielt.

Die Konzessionsabgaben für das Berichtsjahr beliefen sich auf 14,5 Mill. DM; darüber hinaus wurde die restliche Eventualverbindlichkeit (ebenfalls aus Konzessionsabgaben stammend) von 19,3 Mill. fällig, die der Gesellschaft darlehensweise belassen wird. Es ist anzunehmen, daß der Staat diese Beträge dazu benutzen wird, um damit den auf ihn entfallenden Anteil an jungen Aktien zu übernehmen. Die Konzessionsabgabe in ihrer bisherigen Höhe hat begreiflicherweise – nicht nur in Aktionärskreisen – Unwillenhervorgerufen. Das Wort „Wegelagerergebühr“ ist gefallen. Hier kassiert der Staat nämlich Millionen dafür, daß er öffentliche Straßen und Plätze für den Leitungsbau zur Verfügung stellt, damit seine Steuerzahler zum Strombezug „zugelassen“ werden. Die Hansestadt Hamburg wird nach den vorliegenden Vertragsentwürfen die Höhe der Konzessionsabgabe auf ein erträgliches Maß reduzieren. Damit dürften alle Ansatzpunkte für unliebsame Auseinandersetzungen zwischen der Verwaltung und den Aktionären aus dem Weg geräumt sein. Der AR-Vorsitzende Dr. Wilhelm Ziegeler (Senator in der Finanzbehörde Hamburg) wird auf der diesjährigen HV vermutlich zufriedene Gesichter sehen, zumal die Dividende von 6 auf 7 v. H. erhöht worden ist. K. W.