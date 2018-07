Ein großer Journalist, der im allgemeinen die Ruhe selbst war, geriet fast regelmäßig, wenn er für seine Zeitung schreiben wollte oder mußte, in einen Zustand, der für die Betrachter höchst seltsam war: Er lief aufgeregt umher, geriet in Schweiß, sah von ferne verzweifelt das Papier auf seinem Tisch an, das er schon bereit gelegt .hatte; sichtlich tauchte Sekunden weis der Gedanke in ihm auf, wie schön es sei, nicht schreiben zu müssen, überhaupt einen anderen Beruf ergriffen zu haben – beispielsweise den des Maurers: ja, davon sprach er oft – oder sich wenigstens noch ein bißchen drücken zu können. Aber es half nichts. Endlich setzte er sich in seinen Sessel, aufstöhnend, als handele es sich um einen Elektrischen Stuhl.

Einmal vertraute er sein Geheimnis einigen Freunden an: Lastete doch die Begabung – oder der Fluch – auf ihm, sich die Leserschaft geradezu leibhaftig vorstellen zu können, an die er sich schreibend wandte. Wie von einem surrealistischen Maler dargestellt, so füllten die Leser sein Zimmer, nickten Beifall, erhoben Einspruch, verlangten, es solle jedem einzelnen recht gemacht werden, umringten den Schreibtisch, lugten ihm in die Zeilen, während sie noch entstanden, drängten näher: Hunderte, Tausende, Hunderttausende ...

Aber jetzt hättet ihr mal den Mann mit dem Bleistift sehen sollen: Plötzlich war er souverän. Er redete ihnen menschlich zu, er gab es ihnen, er erklärte ihnen, was sie womöglich gar nicht erklärt haben wollten, er riet ihnen an, versöhnlich zu sein, sogar in politischen Sachen (und würde schließlich auch selbst versöhnlich bei alledem), und wenn er zum Schluß gekommen, so wünschte er nichts sehnlicher als anderen Tages wieder einen Artikel zu schreiben, möglichst für ein Massenblatt, er, dem es auferlegt war, für ein Meinungsblatt, für einen Elitekreis von Lesern zu schreiben, von denen viele Einfluß auf den Gebieten der Politik, des Geistes- und Wirtschaftslebens besaßen.

Ein großer Journalist! – ich sagte es schon. Und seine Wirkung war nicht gering. Wohl möglich, daß sie nicht allein auf seiner Klugheit, seiner Lebenserfahrung, seiner Versöhnlichkeit, seiner Vernunft, seinem Temperament und Mitteilungsbedürfnis, sondern auch darauf beruhte, daß in ihm die Begabung steckte – oder der Fluch –, sich die Leser leibhaftig vorstellen zu müssen, an die er sich wandte.

Merkwürdig war, daß er manchmal – sah. er seine Artikel im Druck – den Verdacht hatte, nicht er habe sie geschrieben, zumindest nicht er allein. Ja, wer denn sonst oder wer denn noch? „Artikel in solchen Blättern“, sagte er (und gemeint waren die „Frankfurter Zeitung“ und die „Voß“) „wirken, wenn sie etwas taugen, so als hätten sie sich selbst geschrieben. Gewiß ist aber, daß die Leser auf irgendeine geheimnisvolle Weise mitgeschrieben haben, und sei es nur durch ihre Ansprüche ...“

Ein anderer großer Journalist, Friedrich Sieburg, hat das so ausgedrückt: „Die Zeitung ist das Geschöpf derer, die sie machen, aber noch mehr derer, die sie lesen. ‚Die Presse‘ gibt es nicht, weil sie ohne Leser keine Wirklichkeit hat. Wer gegen sie wütet, der wütet gegen sich selbst ... Gericht über die Presse ist nicht möglich ohne Gericht über das Publikum, über uns selbst.“ Und an anderer Stelle (des kleinen Buches „Schwarz-weiße Magie“): „Der Inhalt der Zeitungen ist nicht viel mehr als ein riesenhaftes Gespräch der Massen mit sich selbst ...“ Und dort auch der Satz: „Wenn das Publikum die Zeitung im Stich läßt, so tut es dies weniger aus Verdruß über die Zeitung, sondern weil das gesamte öffentliche Leben, und vor allem die Politik, es anwidern.“ Und was empfiehlt er dagegen – quasi als Arzt am Lager kranker Zeitungen und einem von Fiebern durchtobten öffentlichen Leben? „Eine Presse mit Wohlwollen, eine Politik mit Wohlwollen, ein menschliches Zusammenleben mit Wohlwollen – o Gott“, so unterbricht sich Sieburg, einsehend, daß so goldene Träume nie zu voller Reife kommen, – „o Gott, das ist zuviel verlangt, das führt schnurstracks ins Paradies. Es ist zu schön, es ist zu grausam. Denn es würde uns Deutschen die einzige Freude rauben, die uns aus besseren Zeiten geblieben ist: den Mitmenschen zu beneiden, dem Hervorragenden ein Bein zu stellen und sich über die Schönheit zu ärgern, sofern man sie nicht nur zwischen den Wänden der Kunst, sondern im täglichen Leben trifft.“

Nachdem der Verfertiger dieser Zeilen anläßlich des zehnjährigen Bestehens der ZEIT zwei große Journalisten über das Thema „Zeitung und Leser“ zitiert hat, erbittet er in aller Bescheidenheit noch Aufmerksamkeit für folgende Zeilen: Daß Pressefreiheit mit der Freiheit aller identisch sei, wurde oft und mit Recht gesagt. Zuwenig aber wurde gesagt, daß, wer eine gute Zeitung will, ein äußerstes Maß an Liberalismus nicht nur in Kauf nehmen (was demokratische Staaten allesamt tun), sondern fördern muß (was kein Staatsmann gern tut, der am Gebrauch der Macht Genuß findet). Es ist dies eine Liberalität, von deren Segnungen kein Mensch, es sei denn der Verbrecher gegen die Freiheit, ausgenommen sein soll und keine Partei, es seien denn die der radikalen Freiheitsmörder von ultra-rechts und ultra-links. Ohne solche Liberalität, die viel Toleranz voraussetzt – bei den Zeitungsmachern und den Lesern –, ist keine gute Zeitung zu machen. Und daß wir’s nicht vergessen: auch ohne ein bißchen Wohlwollen nicht; und nicht ohne – Lebensfreude. Jan Molitor