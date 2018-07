Im Städtischen Museum Wuppertal wird eins Ausstellung gezeigt, die ohne große Publicity für sich selbst spricht und zum Glück auch von den Besuchern in ihrer Bedeutung erkannt worden ist: eine Schau von 85 Bildern Paul Klees aus den Jahren 1904 bis 1940. Sie ist nicht nur wichtig, weil es sich hier um Werke eines Künstlers handelt, der – wie Museumsdirektor Dr. Seiler erklärt – neben Albrecht Dürer der einzige deutsche Maler von Weltgeltung ist, sondern weil es sich hier zur Hälfte um sonst unzugänglichen Besitz aus Wuppertaler Privatsammlungen handelt. Es ist daher auch angebracht, den unbekannten Kunstfreunden ein großes Kompliment für ihren Sammlerinstinkt und ihr gutes Qualitätsgefühl zu machen. Vermutlich ließe sich eine ähnliche Kollektion nicht ein zweites Mal aus Privatsammlungen einer deutscher Stadt mittlerer Größe komponieren, geschweige denn aus den meisten unserer Museen, die Klee zu spät bemerkt haben.

Selbstverständlich konnte der private Besitz nicht ausreichen, um eine schlüssige Übersicht des Gesamtwerkes zu skizzieren; Deshalb hat dasMuseum Wuppertal aus dem Nachlaß, der sich bei Felix Klee in Bern befindet, Leihgaben wählen können, um eine nahezu lückenlose Chronologie von den Münchener Studienjahren bis zum Todesjahr darbieten zu können. Damit wird – zahlenmäßig gesehen – nur ein Bruchteil des gesamten Schaffens sichtbar, aber Ausstellungen können ja immer nur eine oder bestenfalls wenige Ansichten eines so umfassenden Kunstphänomens eröffnen Jedenfalls ist sicher, daß die Wuppertaler eine nicht nur mögliche, sondern sogar gültige Stellvertretung des Kleeschen Genius zustande gebracht hat. Sie beginnt mit den phantastisch-grotesken Radierungen von 1904, mit dem „Drohenden Haupt“ und dem satirischen Blatt „Ein Mann verneigt sich vor der Krone“, die bereits surrealistische Aspekte erschließen, und sie endet nach vielen Einblicken in die Genesis des Malers und Zeichners bei den knappen schicksalsträchtigen Zeichenbildern, deren Rätselhaftigkeit die Weisheit ihres Schöpfers nur noch ahnen läßt. Vieles wird dem Betrachter bekannt vorkommen, da Klee oft Variationen des gleichen Themas oder des ihn gerade beschäftigenden Formgedankens unternommen hat. Aber vieles zeigt ihn auch von einer überraschend neuen Seite. Daran erkennt man immer wieder die Universalität dieses in Bildern kündenden Geistes und die Erneuerungskraft seiner Formensprache. Man vergleiche etwa den atmosphärisch-realistischen „Blick aus dem Fenster“ von 1909, eine Stiftung von Dr. Eduard Freiherr von der Heydt an das Wuppertaler Museum, mit der mathematisch-räumlichen Vision einer „Italienischen Stadt“ von 1928, um die Spannweite seiner Imagination annähernd zu begreifen – eine einzige Spanne nur; denn die unvorstellbar reiche, von keinem Betrachter allein auszuschöpfende Bildfülle lädt zu vielen Lotungen ein, und jeder, der die fremde Schönheit zu schauen versucht, wird eine neue Tiefe ausmessen. E. Tr.