Niemand hatte erwartet, die CDU von Nordrhein-Westfalen werde den Mut sinken lassen. Ihr Ministerpräsident Arnold hat sich mit einem Mißtrauensvotum, das eigentlich ein Vertrauensvotum war, einen glänzenden Abgang verschafft und in allen Landesteilen melden FDP-Leute, denen das Bündnis mit den Sozialdemokraten nicht gefällt, ihren Übertritt zur CDU an. Erst die Presseerklärung der CDU-Fraktion des Landtags: „Der Sturz unseres Ministerpräsidenten Arnold hat uns nicht entmutigt“, konnte mißtrauische Gemüter auf den Gedanken bringen, sie sei es vielleicht doch. Dem ist aber nicht so. Entmutigend ist höchstens das Umsichgreifen der Angewohnheit, rasch zusammengeschusterte Presseerklärungen abzugeben auch in Fällen, in denen Schweigen die beste Erklärung wäre. Warum den Journalisten zum Briefträger für Presseerklärungen machen, warum ihn nicht auch einmal raten lassen? U.