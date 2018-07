Als wichtigstes Ergebnis der diesjährigen Kölner Möbelmesse, an der sich 650 in- und ausländische Aussteller beteiligten, bezeichnen Fachleute die unverkennbare Angleichung der bisher stark differenzierten „nationalen Möbelstile“ im Sinne einer europäischen Stilverbesserung. Optimisten Sprecherin Köln bereits von einem „europäischen Möbel stil“...

Diese Entwicklung muß vor einem ökonomischen Hintergrund gesehen werden: Nicht nur die deutsche Möbelwirtschaft, sondern auch diejenige anderer Länder, z. B. Dänemarks und Norwegens, ist infolge des allenthalben gesteigerten Wohnungsbauvolumens in eine Produktionsgröße hineingewachsen, die dazu zwingen wird, eines Tages dem Möbelexport eine intensivere Pflege angedeihen zu lassen, als es bisher (nicht nur in der Bundesrepublik) der Fall war. Die in diesem Jahr sehr starke Auslandbeteiligung an der Kölner Möbelmesse muß als ein Zeichen dieser Bemühungen um europäische Marktverbreiterung gewertet werden, Die dänischen und norwegischen Aussteller hatten bereits gute Erfolge. Der dem multilateralen Handelsgespräch besonders förderliche Messeplatz Köln bewährte sich auch hier. Das Geschäft auf der Möbelmesse verzeichnete trotz der leichten Preisanhebungen, die bis zu 10 v. H. gingen, kein Nachlassen der Dispositionsfreudigkeit des Möbelhandels. Möbel schwimmen auf der „Einrichtungswelle“ offenbar sehr gut. Dü.