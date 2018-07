Inhalt Seite 1 — Für das Verhältniswahlrecht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Volk soll sicli in der Demokratie selbst regieren. Da es unmöglich ist, bei jedem Gesetzesvorschlag das gesamte Volk zur Abstim rnung aufzurufen, gibt es eine Volksvertretung in der Gestalt der Parlamente. Wenn die Volksvertretung wirklich eine "Vertretung" des ganzen mengesetzt sein wie das Volk auch. Daraus ergibt sich, daß grundsätzlich das Verhältniswahlrecht dasjenige Wahlrecht ist, welches die Volksvertretung am ehesten der politischen Zusammensetzung des Volkes anpaßt.

1. Gegenüber dem Verhältniswahlrecht wird das Wahlkreiswahlrecht empfohlen, das fälschlicherweise Mehrheits- oder Persönlichkeitswahlrecht genannt wird: fälschlicherweise, weil der im Wahlkreis gewählte Abgeordnete keineswegs eine bessere Persönlichkeit istals derjenige, der auf Listen gewählt wird; fälschlicherweise, weil die Kandidaten im Wahlkreis auch nur von einer kleinen Gruppe ausgesucht werden; fälschlicherweise Mehrheitswahlrecht genannt, weil zum Beispiel nach dem englischen Wahlrecht nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit der Wähler entscheidet. Ein Beispiel: Wenn in einem Wahlkreis A 30 000 Stimmen, B 28 000 "Stimmen, C 22 000 Stimmen erhalten hat, danen ist A gewählt, obwohl er nur etwa ein Drittel der Stimmen auf sich vereinigt hat. Das WahlkreisWahlrecht (sogenannte Mehrheitswahlrecht) ist also völlig ungerecht.

an, daß es zu einer Zersplitterung in viele Parteien führe. Auch diese Behauptung ist falsch. Das Wahlkreiswahlrecht des Deutschen Kaiserreiches führte zu folgenden Parteien: Deutsch Konservative, Freikonservative, Zentrum, National Liberale, Freisinnige, Sozialdemokraten, Antisemiten, Polen, Weifen, Elsässer. Der nach dem Verhältniswahlrecht gewählte Deutsche Bundestag von 1953 kennt nur noch fünf Parteien. Die Einführung einer Mindestklausel (3 oder 5 v. H ) reduziert schon genügend die Zahl der Parteien.

3. Manche wollen auf dem Umweg über das, Wahlkreiswahlrecht ein Zwei Parteien System her- beiführen, weil dieses angeblich die Regierung stabil machen soll. Mit der gleichen Logik kann man auf nur eine Partei lossteuern, "wie gehabt". Das ist dann noch viel "stabiler", heißt aber Diktatur. Die Beständigkeit einer Regierung ist nicht eine Folge des Wahlrechtes, sondern der verfassungsrechtlichen Struktur. Das "konstruktive Mißtrauensvotum" des Grundgesetzes verhindert, daß extreme Parteien von rechts und links sich zum Sturz einer Regierung zusammenfinden. Obwohl die Bundesrepublik seit 1949 das Verhältniswahlrecht hat, ist die Bundesregierung die ganzen sechs Jahre die gleiche geblieben.

Die Schweiz, Dänemark, Norwegen, Schweden haben das Verhältniswahlrecht und haben beständige Regierungen. Frankreich hatte bis 1945 das Wahlkreiswahlrecht und hat seitdem das Verhältniswahlrecht mit mehr oder weniger Variationen. Es hat vor und nach 1945 jeweils in kurzen Zeitabständen die Regierungen gewechselt. Die Republik von Weimar ist nicht am Verhältniswahlrecht, sondern an der Wirtschaftskrise 1930 32 und deshalb, weil der Verfassung das konstruktive Mißtrauensvotum fehlte, zugrunde gegangen. 4. Wenn in einem Wahlkreis eine feste Minderheit von 35 bis 40 Prozent der Bevölkerung koifessionel oder berufsmäßig straff gegliedert und geführt vorhanden ist, ist dieser Minderheitsgruppe der Sieg sicher. Die Wähler anderer Gruppen kommen mit ihrer Stimme nie zum Zuge, sie we den dann nicht mehr zur Wahl gehen und sich um die Geschicke Deutschlands nicht mehr kümmeri. Beim Verhältniswahlrecht kommt jede Stimme, auch in derartigen. Wahlkreisen, zum Zuge. Hier bleibt das Interesse an der Politik und damit am Geschick des Volkes immer und bei allen Staatsbürgern rege.

II.

Der von der CDU und DP gemachte Vorschlag der Einführung des Grabensystems hat die Wahlrechtsfrage nun wieder besonders zur Debatte gestellt. Das Grabensystem sollte bedeuten, daß vcn 400 Abgeordneten 242 in Wahlkreisen nach de zuvor geschilderten Minderheitswahlrecht gewählt werden sollten; 158 Abgeordnete sollten zusätzlich nach dem Verhältnis der für die Parteien abgegebenen Gesamtstimmen errechnet werden. Dieses Grabensystem hätte folgendes Ergebnis gehabt: 1. In den 242 Wahlkreisen wäre nach dem Minderheitssystem (siehe I 4), in den evangelischen Industriestädten die SPD gewählt worden. In den Wahlkreisen, in denen der katholisch konfessionelle Teil der Bevölkerung mit 40 v. H und darüber vertreten war, wären die Mandate dem katholischen Teil der CDU absolut sicher; in den Wahlkreisen, in denen 30 bis 40 V. H der Bevölkerung der katholischen Konfession angehörten, war die Wahl eines CDU Abgeordneten mindestens sehr wahrscheinlich. Die Einführung dieses Wahlrechtes hätte bedeutet, daß in rund 114 Wahlkreisen mit über 40 Prozent katholischer Bevölkerung mit Sicherheit, in weiteren 26 Wahlkreisen mit 30 bis 40 v. H. katholischer Bevölkerung mit Wahrscheinlichke:t das Mandat der CDU, und zwar im wesentlichen dem katholisch konfessionellen Teil der CDU sicher gewesen wäre. Dazu kamen noch Gewinnchancen in den Wahlkreisen, in denen der Anteil etwa zwtschen 25 und 30 Prozent beträgt.