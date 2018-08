h. h., Traunstein

Vierundzwanzig Stunden lang war das gute Einvernehmen an der bayerisch-salzburgischen Grenze in der letzten Woche einer kritischen Belastungsprobe ausgesetzt. Die Volkshochschule Traunstein im Chiemgau zählt seit Jahren zu den ständigen Gästen des Landestheaters Salzburg. Mit Postomnibussen, deren Fahrer die graue Postuniform tragen, werden die Theaterfahrten durchgeführt; nicht anders also, als es die österreichische Bundespost und -bahn auf ihren Transitstrecken durch deutsches Gebiet auch hält. Die vierzig Theaterbesucher aus Traunstein waren darum. während der letzten Fahrt sehr überrascht, als ihnen auf der Grenzstelle Walserberg ein junger, gerade aus Wien gekommener Beamter eröffnete, sie könnten ihre Fahrt nicht fortsetzen, da der Chauffeur des Fahrzeuges Uniform trage. Laut österreichischem Gesetz sei es Ausländern verboten, das Land in Uniform zu betreten.

Trotz der energischen Einwände der Reisenden weigerte sich der Grenzbeamte, den Wagen abzufertigen. Er bestand darauf, daß der Fahrer den Miniaturomnibus, den er auf dem Oberarm aufgenäht hatte, sowie die Abzeichen am Kragen abtrennte. Als dies geschehen war, verlangte der Grenzer, der Chauffeur müsse auch noch die Knöpfe abschneiden. Erst als ihm der Postangestellte erklärte, daß er dann seine Hose verlieren würde, gab sich der junge Mann aus Wien zufrieden. Dem Chauffeuer aber verbot er noch, in Salzburg den Omnibus zu verlassen und das Ende der Theateraufführung etwa in einem Café abzuwarten, sonst müsse er damit rechnen, daß, er verhaftet werde. Dem Sicherheitsdirektor von Salzburg blieb es dann am anderen Tag vorbehalten, sich bei der Kraftpoststelle in Traunstein für seinen Untergebenen zu entschuldigen.