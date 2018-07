Es ist erst gut dreißig Jahre her, daß Opel den Großserienbau, die Fließband-Fertigung von Autos in Deutschland einführte und sich neben hoher Anerkennung manche Spöttelei gefallen lassen mußte. Das Auto war noch Fortbewegungs-Instrument einer durch Wohlhabenheit bevorzugten Klasse, und wer wollte schon ein „konfektioniertes“ Auto fahren? Der Individualismus sträubte sich dagegen, und er argumentierte wohl auch fälschlicherweise, daß die handwerkliche Maßarbeit präziser sei als die Konfektion. Die wirtschaftliche Vernunft setzte sich sehr viel schneller durch als man damals glauben wollte, und die Ansicht über die Präzision der Großserienfertigung hat sich völlig gewandelt. Wir wissen heute, daß nur allerhöchste Präzision Vorbedingung der Fertigung großer Serien ist. Die Zahl der heute noch handwerklich hergestellten Autos ist verschwindend klein. Und selbst sie beherbergen in sich viele Teile, die in zumindest größeren Serien hergestellt werden.

Die Zahl der Kunden ist nicht unbedeutend, die – berechtigt oder unberechtigt – der Meinung sind, eine neu aufgelegte Serie könne noch „Kinderkrankheiten“ aufweisen, und sie warten mit dem Kauf lieber, bis ein paar Tausend solcher Wagen im Verkehr laufen und sich im praktischen Gebrauch bewährt haben. Es soll damit nur gezeigt werden, wie sehr sich die Meinung des Automobilkäufers in diesen dreißig Jahren von der Ablehnung bis zum vollen Vertrauen in die Serie gewandelt hat. Dennoch ist der Individualismus nicht durch eine Vermassung verdrängt worden. Im Gegenteil: die Großserienfertigung gestattet den Fabrikanten, selbst Sonderwünsche in Serien zu berücksichtigen, auch wenn es sich dabei in den meisten Fällen „nur“ um Ausstattungs-Variationen handelt. Das Erstaunliche aber ist, daß der Automobilbau dennoch unter einem geradezu untragbaren Individualismus leidet, der seine Ursache jedoch nicht etwa in Kundenwünschen, sondern im Denken der Konstrukteure findet...

Der Weg von der Konstruktionszeichnung bis zum fertigen Auto ist weit. Die Grundkonzeption verliert sich aber sehr schnell – und so muß es sein – in die Verästelung der Konstruktionsgemeinschaft. Es gibt kein Auto „aus einem Wurf. Es ist aus Hunderten einzelner Teile „zusammengesetzt“, und viele von diesen werden außerhalb der Automobilfabrik – in den Bereichen der weitverzweigten Teile- und Zubehörindustrie – gefertigt und dem Automobilwerk zugeliefert. Die Teile- und Zubehörfabriken müssen sich bei selbstverständlicher Gemeinschaftsarbeit zwischen Konstruktion und Lieferant in sehr starkem Maße nach den Wünschen ihrer Auftraggeber richten; diese Wünsche weichen oft erheblich von der Notwendigkeit rationeller Herstellung ab. Die Automobilkonstrukteure sind zwar gezwungen, auf die Fertigungsmethoden im eigenen Hause Rücksicht zu nehmen und sind auch mit ihnen verwachsen; da aber, wo es um Zulieferungen geht, lassen sie diese Rücksicht seltener spüren, sind weniger geneigt, sich zu straffen und können nun „endlich“ ihrem konstruktiven Individualismus freien (zumindest freieren) Lauf gewähren.

Das aber ist ein kostspieliger Individualismus, selbst wenn er nicht immer wesentlich in Erscheinung tritt und in vielen Fällen vom Kunden gar nicht bemerkt wird. Mit Recht werden die Konstrukteure sagen, daß man weder verallgemeinern noch die spezielle Aufgabe des Konstrukteurs unberücksichtigt lassen dürfe, und es ist auch schwer mit präzisen Zahlen, die stets erheblichen Schwankungen unterworfen sind, beweiskräftig zu operieren. Die Bedenken werden dadurch nicht geringer. Ein einziges Beispiel sei angeführt: Eine bedeutende deutsche Kolbenring-Fabrik stellt monatlich fünf Mill. Kolbenringe her. Und man müßte bei einer so großen Zahl annehmen, daß es sich um Riesenserien einzelner Typen handelt. Weit gefehlt. Die Serien schwanken zwischen 300 und wenigen tausend Stück. Es gibt nicht weniger als 36 000 nur für Kraftfahrzeug-Motoren, aber immerhin 3000 bis 5000 verschiedene Größen, während Amerika mit 150 auskommt. Diese Zahlen lassen für den Laien keinen Überblick zu. Anders ist es schon, zu erfahren, daß es allein über 100 Typen von Scheibenwischern gibt. Jeder vernünftige Mensch wird sich sagen, daß man hier zum Zweck der rationellen Fertigung und damit der Kostenersparnis eine ganz erhebliche Typenbereinigung vornehmen könnte, denn ob der Wagen der Firma A und der Wagen der Firma B etwa gleicher Größe und technischer Voraussetzung mit verschiedenen oder gleichen Scheibenwischern ausgerüstet wird, ist dem Kunden doch wohl völlig gleichgültig.

Grotesk ist die Zahl einiger hundert verschiedener Typen von Fahrtrichtungsanzeigern, von Blinkern und Winkern. Hier tobt sich der Konstruktions-Individualismus nicht nur zum Schaden der rationellen Fertigung und der Preisgestaltung, sondern auch zum Nachteil der Verkehrssicherheit aus. Wie oft muß man heute noch vor allem hinsichtlich der Blinker raten (und Sekunden darauf verschwenden), an welcher Stelle eines Fahrzeugs sie angebracht sind und aufleuchten werden. Die Uneinheitlichkeit der Größe und Leuchtstärke der Rücklichter etwa an Lastkraftwagen und Anhängern hat schon zu schweren Unfällen geführt. Gut, die verschiedenen Fahrzeugtypen weisen erhebliche Altersunterschiede auf, und die Entwicklung kennt keinen Stillstand, Neueres und Besseres ersetzt das Alte – aber sollte man nicht wenigstens für die jüngsten Modelle zu einheitlichen Konstruktionsmaßnahmen besonders da kommen, wo die – wahrscheinlich auch überschätzte – architektonische Linie eines Fahrzeugs nicht darunter leidet? Ist es noch zeitentsprechend, daß eine einzige große Reifenfabrik mehr als 500 verschiedene PKW-Reifentypen herstellen muß?

Wird schon durch die Vielzahl der Typen auf allen Gebieten der Teile- und Zubehörindustrie die Fertigung sehr teuer, wieviel teuerer wird das Produkt noch durch das Halten kapitalverschlingender riesiger Lager zahlloser Typen beim Handel.

fällt es selbst dem Großhandel schwer, sich solche Lager zu halten, so fehlen dem Kleinhandel dafür nicht nur die finanziellen, sondern auch die räumlichen Voraussetzungen. Automatisch verzögert sich dadurch die Belieferung, und der Kunde, der Kraftfahrer also, reiht sich als letztes Glied in die Kette der Leidenden ein. Sollte man sich wirklich nicht einmal ernsthafter auch in der Bundesrepublik mit einer allgemeinen Typenbereinigung befassen können? Ernst Rosemann