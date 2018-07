Zum vierten Male in unserem Jahrhundert hat sich der größte deutsche Strom in einen harten Eispanzer gezwängt. Nach dreiunddreißigjähriger Pause war der Rhein im Februar 1929 zugefroren, dann lag er 1947 für kurze Zeit in Eisfesseln; 1954 stellte sich das Rheineis von Oberwesel bis Mainz, und am Rosenmontag dieses Jahres wuchsen die Packeisschollen am Loreleifelsen zusammen.