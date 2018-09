j. p., Bremen

Dem Beispiel anderer Bundesländer folgend, erwägt man nun auch in Bremen die Einführung des Zahlenlottos. Diese Nachricht will nicht so ganz zusammenpassen mit der Vorstellung, die man sich von Bremen als der Stadt rechtschaffener Handelsherren macht. Man kann kaum verstehen, daß nun auch dort eines jener nicht immer harmlosen Spiele eingeführt werden soll, in denen Zufall Dummheit zum Verdienst erhebt.

Die meist nicht wohlhabenden Leute, die von dem wenigen Geld, das sie besitzen, viel zu viel für das Lotto ausgeben, errechnen sich ihre Chancen für gewöhnlich etwa so: entweder gewinne ich oder ich verliere. Folglich stehen meine Gewinnaussichten etwa 1:1. In Wirklichkeit aber sind diese Aussichten sehr klein, 1:10 000 vielleicht. Selbst wenn der Lottounternehmer – was er noch nie und nirgends getan hat – sagte: Die Möglichkeiten, durch dieses Spiel reich zu werden, sind gering, wenn Sie es dennoch versuchen wollen ..., selbst wenn er dies also sagte, würden die meisten doch noch daran teilnehmen wollen; denn genauso wie sie vom Tode sprechen, als würde der Tod mit ihnen eine Ausnahme machen, genauso wie sie vielleicht über unglückliche Ehen reden, als könnte ihnen selbst so etwas nie passieren, genauso glauben sie, daß nicht die anderen, sondern gerade sie vom Glück begünstigt sein müßten. Und die Zeit, in der sie durch ihre Arbeit ein Vielfaches von dem erwerben könnten, was nach der Rechnung der Wahrscheinlichkeit das Spiel ihnen einbringen kann, diese Zeit verbringen sie mit der Austüftelung von Systemen, die eher ihren Ruin herbeiführen als ihr Glück. Wenn sie nun, meistens, nicht gewinnen und nur erfahren, daß ein anderer gewonnen hat, so denkensie doch: das hätte genauso gut ich sein können. Es ermutigt sie außerordentlich, daß überhaupt jemand gewinnt. Und weiter denken sie oft nichts; nicht daran, daß die 9998 anderen, die ebenfalls nichts gewonnen haben, das gleiche hoffen und denken; nicht daran, daß noch nicht einmal Reichtum wirklich Glück verbürgt. Und schon gar nicht denken sie an den Lottounternehmer, den einzigen, der – vom Zufall nicht abhängig – mit Sicherheit gewinnt.

Zu den sicheren Gewinnern gehört der Staat, der gleiche Staat, der eine Gewinnspekulation auf ähnlich primitive Triebe weit von sich weist, wenn er es ablehnt, die Prostitution zu besteuern, weil er aus einem unmoralischen Gewerbe nichts einnehmen mag. Dabei sind die armen Opfer der Glücksspiele sehr viel stärker dem blinden Zufall preisgegeben, und preisgegeben sind dabei vor allem die, die es sich am wenigsten leisten können, die Armen; denn die Reichen haben es gar nicht nötig und wissen bessere Wege und zuverlässigere, zu Geld zu kommen.

Welch ein Staat, der sich an der Unvernunft seiner Bürger bereichert, statt diese, wie es seine Pflicht wäre, über die Gefahren von Glücksspielen aufzuklären! Und zu diesen Staaten sollte nun auch Bremen gehören? Vielleicht sollte man doch noch einmal darüber nachdenken.