Mag sein, daß beim plötzlichen Anrücken der Kaltluftwelle aus dem Osten die Herzen der Wintersportler erglühen. Andere läßt die Kälte, woher sie auch immer kommen mag, kühl. Auch der flotteste Anorak vermag sie über diese Unbilden niedriger Temperaturen nicht zu trösten. Im besten Fall holt der Anblick radikaler Weißflächen aus unserer Phantasie als erholsame Komplementärvorstellung ein glühendes Orange hervor.

Vielleicht kann man die Zeit des Frösteins durch einen kühnen Vorgriff beschleunigen? Auf ins nächste Reisebüro. Da war des Preisens (und der Preise) kein Ende! Der Vorfrühling in Sizilien bot ich pauschal, ja, bei entsprechender Beteiligung nochmals aufs äußerste verbilligt an. Limonenbäume, verborgene Seeräubernester, felsige Gestade, üppige Gärten, historische Denkmäler, vorzeitliche Grotten und zauberschöne Spaziergänge, bei immer ungetrübt blauem Himmel, weißgekalkte Fischerhäuser mit dem schlichten, aber klassischen Hausrat und der lässig gelassenen Lebensart ihrer südlichen Bewohner – kurz alles, was ich für einen kostbaren Fund meiner witternden Phantasie gehalten hatte – es war hier verzeichnet und hatte seine Taxe. Nichts war vergessen, auch der vergessenste Winkel nicht. Sogar die geheimsten Wünsche nach dem „Abseits vom großen Strom“ waren erraten, katalogisiert, mit Bild und treffendem Text versehen. Sie waren zu haben für jedermann, jederzeit und in jeder Größe, von der Stange des Tourismus und in „modelligem Genre“ für den normalwüchsigen Reisenden mit höheren Ansprüchen. Wann man wo in welchem unbeschreiblich schmutzigen, aber exquisiten Fischerlokal – etwa 60 km von der italienischen Grenze – die unbestritten (Tausende hatten es bezeugt) beste Bouillabaisse zu essen bekam – man konnte es Schwarz auf Weiß lesen und im Bilde andere bereits die Suppe auslöffeln sehen, die man erst sich einzubrocken im Sinne hatte.

Sonderbar, die erhoffte freudig erwärmende Wirkung bei der bloßen Aussicht auf den Süden blieb aus, ja, sie schlug in ihr Gegenteil um. Noch einmal also die Prospekte durchgeblättert! Schon merkt man hie und da ein erwägendes Kreuzchen an. Denn schließlich – was bleibt übrig? Die Alternative ist: sich mit den kalten Tatsachen abzufinden, sich im Frost zu freuen, jauchzend die Skier anzuschnallen und durch das unaufhörliche Weiß zu gleiten. Oder aber seinen Wunschträumen zu folgen und sich entschlossen mit anderen Entschlossenen tief südwärts zu wenden. Tief südwärts! Da in diesem strengen Winter sogar Sizilien eingeschneit ist, muß man sich am besten zunächst nach Teneriffa oder Ägypten wenden. Die Szilianer freilich müssen bleiben und sind dem Frost – seit 1866 wurde dort nicht ein solcher Kälteeinbruch verzeichnet – schutzlos preisgegeben.

Vielleicht hält der Süden, trotz aller lückenlosen Prospekte, noch den einzigartigen Ort bereit, den niemand sonst kennt. Und vielleicht ist vor mir wirklich noch kein Mensch auf den Gedanken verfallen, Ziegenkäse im Verein mit frischen Feigen zu genießen. Blieb nicht schon mancher römische Aquädukt unentdeckt, bis ich staunend davorstand? Eine Illusion natürlich und doch die lauterste Wahrheit! Leben denn nicht alle großen, menschlichen Erfahrungen von diesem Zauber? Die Liebe, zum Beispiel? Und die gelassene Entsagung?

Aber still! Sagt es nur den Weisen ... Ich fahre gen Süden. Alexander Turnbull